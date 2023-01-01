Ночная прогулка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

AlexSkorpion Просмотров: 108 Комментарии: 0 -2 Вчера, 20:23 by

На часах 9 вечера, очередной день "ничего не деланья" близился к своему логическому завершению. Я, как обычно, сидел за компьютером, смотря видео на одном из известных видеохостингов и угощая себя пивом. Когда же мой образ жизни наградил меня болью в спине и сухостью в глазах, я решил наконец перестать приносить свое здоровье в жертву "пожирателю времени". Устало потянувшись, я встал со стола и мой взгляд упал на кровать. На ней лежала моя любимая кошка, к которой я души не чаю. Питомица мирно, зажмурив глазки, лежала пузиком вверх. Я присел на кровать, аккуратно взял кошку на руки и начал наглаживать, отчего был награжден соотвествующей реакцией. Спать на тот момент мне не хотелось, поэтому мне в голову пришла мысль - сходить погулять. Потом глянул на пустые бутылки из-под пива и недовольно покачал головой."Заодно и за добавкой схожу", - произнес я вслух. Ну так вот, я оделся, взял со собой все необходимое и направился в один из известных супермаркетов.На улице был уже поздний весенний вечер, погода была слегка прохладной. Еле заметный полумесяц и тусклые электрические фонари хоть как-то, но освещали мою дорогу. До супермаркета я шел спокойной, непринужденной походкой, изредка осматривая одиноко стоящие панельки. Вот я уже прошел свой квартал, теперь дошел до соседнего. Та же опера, разве что только дороги были хуже. В конце этого квартала уже виднелся супермаркет. Проходя мимо переулка, я боковым зрением с левой стороны уловил какой-то силуэт. Очертаниями и комплекцией он напоминал человека, хотя и было в нем что-то такое, от чего я слегка насторожился. Он стоял абсолютно неподвижно."Нарик наверное или бомж" - подумал я. Через секунду я уже переступал порог супермаркета и забыл об этом странном человеке. Накидав в корзинку выпивки и закуски, я оправился на кассу, где кассирша с усталыми глазами пробила мне товар и вяло назвала цену покупки. Я заплатил, засунул их в пакет и отправился домой.Когда я вышел за порог, то на улице стало еще темнее и холоднее. Вытащил из кармана телефон - показывало время 22:43. От дома до магазина я обычно добирался минут за 40 на машине, но в этот раз вышло на полчаса больше. Все из-за того, что у меня сломалась девятка, в прошлом месяце ее двигатель обнял большого дуба. На новый у меня не было денег, поэтому я временно стал пешеходом. В общем, я с пакетом в руке поспешил домой. На обратном пути, я проходил мимо переулка, который напомнил мне о том, что я видел по дороге в супермаркет. Стало немного не по себе."Надо бы поскорее дойти до дома", - подумал я и ускорился. На улице было ни души, еще недавно я слышал как по дорогам проезжают машины, лают дворовые собаки и, в конце концов, людей видел, идущих по своим делам. А теперь я как будто попал в матрицу. И только луна является моим верным спутником. В раздумьях, я продолжал шагать до дома.Вот я наконец пересекал улицу, что разделяла соседний квартал с моим. На улице стало холодно, а еще хотелось спать. Хотелось лечь прямо на тротуар и уснуть."Как же все таки плохо без машины", - сказал я вслух, - "будут деньги, куплю себе нормальную тачку, а это корыто продам".Всю дорогу меня не покидало странное чувство, как будто за мной кто-то наблюдал. В один момент я решил обернуться.Вдалеке, метров за шестьдесят, под фонарным столбом, все также неподвижно стояла та самая фигура, похожая на человека. Тусклый свет фонаря не позволил мне разглядеть лицо незнакомца, но было видно, что он одет во все черное. Я вглядывался в фигуру, пытаясь уловить хотябы малейшее движение, но все тщетно. Он стоял, как статуя. Даже не шелохнулся. По коже пробежали мурашки, сон как рукой сняло. Не отводя от него взгляд, я попятился назад. Силуэт все также стоял в одной позе, будто бы позируя для картины художника. Я продолжал идти лунной походкой, и тут я чуть не упал на асфальт вместе со своей выпивкой. Ненадолго я опустил взгляд на свои ноги, затем быстро посмотрел на фонарный столб - там никого уже не было. Наверное вы подумаете, что я тогда был пьяным и словил белочку, но уверяю вас - я был трезвым! Свои запасы пива я допил еще утром, так что тем вечером мой рассудок был в полном здравии. Я стал оглядываться по сторонам, в надежде найти незнакомца, но он как будто испарился. Я в шоке простоял еще минуты две, а затем, набрав скорость, побежал как можно скорее домой. Мне стало страшно. Я подхватил пакет на руки и за короткое время был уже на своей улице. Я ненадолго остановился, чтобы отдышаться и успокоиться, в конце концов мне могло просто показаться. До моего подьезда оставалось лишь пересечь двор. Я, на всякий случай, огляделся вокруг и, с облегчением, никого не обнаружил. Вот я уже прошел вышеупомянутый двор, дошел до детской площадки и уже вижу свой подьезд. Чувствовался чей-то взгляд на себе, но благо я смог без происшествий открыть дверь и зайти в подьезд. Я пулей залетел к себе на этаж и ловким движением руки открыл замочную скважину.Наконец-то я был дома. Все было так же, когда я ушел: компьютер выключен, кошка растянулась на кровати, веяло домашней пустотой. Около получаса я смотрел в окно и безуспешно пытался разглядеть в кромешной темноте двора что-то похожее на не то человека, не то существо. Никого не увидев, мой взгляд устремился на настенные часы, которые вежливо оповещали об окончании очередного дня. Только этот день был явно не похож на все предыдущие. Я так и не смог уснуть, хотя еще по дороге домой мое состояние твердило мне обратное. Я не знал чем себя занять: за компьютер садиться не хотелось, итак уже глаза от него болели. Зарядка тоже не канает, от нее я еще больше не захочу спать."Может, пивка дернуть?" - обратился я к кошке. Лентяйка игриво перекатывалась с бока на бок. - "Бузанусь, стресс сниму перед сном, а то уснуть совсем не смогу".Я пошел на кухню и открыл первую бутылку, которую тут же выпил в два залпа."Уф, неплохо, но мало!" - сказал я вслух и вскрыл еще одну бутылку. Вторая пошла не так резво, как первая, но я все же осилил ее."А че ж я без закуси все хаваю?" - проворчал я, хлопнув себя по лбу. На стол из пакета переместились чипсы и различные сухарики. - "Ну вот, другое дело!"К этому моменту я лишь слегка опьянел, поэтому меня хватило еще на две бутылки пива. Так прошел целый час. Вот теперь я уже нехило так нажрался. Но моему организму этого было мало."Щас еще курнуть и баиньки" - бухим голосом произнес я и нащупал в карманах джинс сигареты с зажигалкой.На кухне я открыл окно и уже было собирался чиркнуть зажигалкой и зажечь сигарету, как вдруг я обомлел. Посередине двора стоял этот чудак и смотрел прямо перед собой. Сердце неистово застучало, а волоски на коже встали дыбом. Это состояние усилилось, когда эта фигура, стоящая постоянно без движения, запрокинула голову и уставилась прямо на меня. Я тут же закрыл окно и отпрянул от него. За одно мгновенье, я смог в деталях разглядеть это нечто.Это существо не было человеком: Оно было одето в черную толстовку с капюшоном на лысой голове. Само тело было достаточно худым и сутулым. Лицо было белое, как лист бумаги. Глаза были черными без зрачков. Рот был полон острых нечеловеческих зубов. На руках были какие-то пятна и очень длинные ногти. Я присел под окном и застыл в ожидании. Все мое тело дрожало и покрылось холодным потом. Кошка из соседней комнаты пришла на кухню. Сперва она с интересом смотрела на меня, потом села мне на колено и начала облизывать мою свисающую кисть правой руки. Любимица меня как будто подбадривала и пыталась успокоить. Минуту погодя, я услышал, как открылась дверь подьезда. Затем я услышал где-то внизу шаги, поднимающиеся вверх по лестнице. Кто это был, думаю, расписывать нет смысла. Тут питомица слезла с колена и побежала к порогу. Мои глаза округлились - "я забыл закрыть дверь!". Я на мгновение протрезвел и побежал закрывать дверь. Тем временем, шаги уже были слышны на моем этаже. Вот я уже добежал до порога, быстро достал ключи и кое как вставил их в замок. Нечто уже приближалось к моему жилищу, но я успел повернуть замочную скважину на все три оборота. Тут за дверью послышалось тяжелое дыхание, потом кто-то задергал ручку. Я боялся посмотреть в глазок, но любопытство пересилило меня. За дверью стояло оно. Существо перестало дергать дверную ручку и застыло, глядя прямо на меня. Далее оно медленно расплылось в своей амерзительной улыбке. У меня в который раз пробежали мурашки по всему телу. Тут уродец зарычал, как дикий зверь и начал ломать и царапать в мою дверь, пытаясь достать меня, но все было напрасно. Хорошо, что у меня дверь была железной. Потом, кто-то из соседей вышел посмотреть, что за шум творится на лестничной клетке. Я узнал его по голосу. Это был дядя Валера, бывший афганец и в целом мужик крепкого телосложения. За время службы он получил не одну медаль и очень высоко ценился начальством и сослуживцами. От одного его взгляда веяло мужеством и силой. Сдешние жены в спорах со своими нелепыми мужьями нередко ставили его в пример того, каким должен быть настоящий мужчина. За годы службы дядя Валера выработал великолепный командный голос. Завидев хулигана у моей двери, он громко рявкнул:"Эй ты, х*** тут скребешься?"Существо не реагировало и продолжало грести своими ногтями по моей двери."Ты че оглох?!" - уже со злостью произнес дядя Валера. Ноль реакции."Ну хоронись, щенок!" - угрожающе сказал сосед и вышел из квартиры. У меня была хоть какая-то надежда, что бывший афганец прогонит эту нечисть из нашего двора. Тут я увидел в глазке дядю Валеру, он вышел к хулигану в одних трусах и майке. Существо всем телом развернулось к соседу и всцепилось в него когтями прямо в глотку. От испуга я присел у входной двери и слушал тот ужас, что происходит прямо у меня под носом. Кошка, что была все это время рядом со мной, убежала на кухню и забилась в угол. Я бы хотел помочь своему соседу, но побоялся в первую очередь за себя. Если уж бывший афганец не смог одолеть чудовище, то что смогу сделать я - безинициативный алкаголик, тратящий свою жизнь впустую? Прошло некоторое время прежде чем я успел понять, что шум утих. То ли от стресса, то ли от огромной дозы выпитого алкоголя, я потерял сознание и уснул.Я проснулся от стука в дверь. Тут же глянул на настенные часы - было пять утра. Голова болела и мне было холодно."Откройте, полиция!" - скомандовал голос за дверью. Я на ватных ногах приподнялся и открыл дверь. На пороге стоял сотрудник полиции с папкой в руке, за ним был, судя по всему, его напарник. Он вытащил из нагрудного кармана своей формы удостоверение и представился. - "Нам надо задать вам пару вопросов по поводу сегодняшнего происшествия". Если вкратце, то Антонина Ивановна, одна из соседей, вызвала полицию. Она услышала шум в соседней квартире. Пенсионерка была очень привередливой и вредной, а потому вызывала полицию по всяким мелочам. Мы вышли в коридор и я рассказал им все, что со мной произошло в ту проклятую ночь. Пока я рассказывал, мужики несколько раз с недоумевающими выражениями лица переглядывались между собой. Видимо, они надеялись просто оформить очередной ложный вызов и уехать на базу. Стражи закона уверяют, что по показаниям остальных соседей ничего подобного в ту ночь не происходило."Вы употребляли алкоголь в ту ночь?" - недоверчиво спросил полицейский. Я промолчал, но затем медленно кивнул. - "Ну тогда все понятно. Советую вам меньше пить, это вредно для здоровья". Двое в форме забрали все необходимое и уехали. Антонине Ивановне выписали ложный вызов, хотя и не понятно за что. О пропаже хозяина квартиры никто заявлять не стал т.к моим словам никто не поверил. Отмахнулись, мол, сам вернется. После этого, я стал осматриваться около своей двери. Но полу, где должна по идее быть засохсшая кровь дяди Валеры, ничего не было."Я же своими ушами слышал, как его раз за разом протыкали когтями" - подумал я, с ужасом вспоминая те события. Обратил внимание на дверь - ни вмятины, ни даже малейшей царапинки."Реально что ли мне показалось?" - сказал я про себя. Только я хотел было зайти в квартиру, как вдруг на двери я заметил едва заметный след необычной ладони с когтями."Не показалось!" - с ужасом прошептал я. - "Мне не показалось..."

Ключевые слова: Ночь прогулка существо авторская история

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