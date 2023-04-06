Пропавшие без вести

Новость отредактировал Estellan - 6-04-2023, 19:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 980 Комментарии: 0 -1 6-04-2023, 19:27 by

Каждый год пропадают по несколько сотен людей, и даже больше. Некоторые их них находят живыми и невредимыми, кого-то мёртвым, остальная часть всё ещё числится пропавшими без вести. Не ответа, не привета, не единого следа – вообще ничего. Будто в самом деле сквозь землю провалились – это по-настоящему страшно. Ведь таким пропащим может стать каждый: ты, я, твой друг, мои родители. В таких ситуациях есть что-то мистическое; нельзя просто взять и пропасть бесследно. Можно сказать, что накручиваю, что всё это просто гипотезы сумасшедшего. Но призадумайтесь! Стоит согласиться, что дело нечисто…Лично меня заинтересовала данная тема. С обычных диванных критиков превратился в жалкого сыщика. Заглядываю на различные форумы, читаю сводки, наблюдаю за людьми на улице, слежу за новостями. Стараюсь найти зацепку в делах без вести пропавших. Сам не знаю, честно, с какой целью занимаюсь подобным. Началось всё с обычной скуки, а потом переросло в нечто большее. И прошло уже около месяца, что-то да смог найти. В некоторых местах, где люди пропали без вести, находили странные тёмные пятна. Так и не было выяснено, из чего состоят пятна, или просто не хотят раскрывать. Всё как-то мутно описывают. Ещё узнал, что во время таких пропаж слышится странный гул, будто хор сотни голосов глубоко под землёй. Ставить теории в стиле различных документашек про паранормальное не собираюсь, но мне стало любопытно. Тогда я начал прислушиваться к звукам. Внимательно рассматривал тёмные пятна, но ничего такого не находил. Весьма муторное дело, прошедшее безрезультатно.После первой неудачи сдаваться я не намерен. Я продолжил поиски ещё каких-нибудь зацепок для дальнейшего расследования. Но ничего, кроме звуков и пятен, в интернет не было. Тогда я наткнулся на тупик, а со временем уже терял интерес. Так бы и совсем забросил, пока не «таинственное» само ко мне не пришло. В тёмное время суток, в самых безлюдных местах, можно разглядеть странные столбы. С различными выпуклостями, совсем тонкие и чрезмерно толстые. Откуда всё это я узнал? По счастливым совпадениям, окна моего дома выходят на пустырь, где нет совсем людей. Если захаживают, то пропадают. И там начали появляться те самые столбы. Потом во всех форумах гудели про этот феномен. Фото, видео, расследование; всё закрутилось, завертелось. Я сам хотел поближе посмотреть на эти штуки, но смелости не хватило. Всё после одного ролика, где во всех деталях показали то, что хотел увидеть. Множество искорёженных, изувеченных лиц, будто спаянные между собой, уходили в самые небеса. Именно они издавали хор, от них веяло болью и страданиями. Выходили эти столбы из идеального ровного отверстия, оттуда исходил голубоватый цвет. Всё это происходило на том самом пустыре, куда я хотел пойти.В конце ролика, когда столб заканчивается, из той ямы выходит жуткое человекоподобное нечто с собачей мордой. Оно в два прыжка нагнало оператора. Камера закружилась, упала объективом как раз в сторону твари, которая уже пожирала оператора. Словно змея, оно целиком заглатывало его, помогая себе руками. При внимательном рассмотрении, я различил волосяной покров, тем самым тварь походила ещё и на обезьяну. В животе жертва могла ещё двигаться. Он пытался вырваться, вытягивая всей своей массой брюхо твари, колотил и царапал. Монстр лишь недовольно рыкнул, ударил по животу и вернулся в яму. Без понятия, кто выложил этот ролик в сеть, но после увиденного, я забросил своё расследование.После всей этой суматохи я совсем поник. Я гулял только в людных местах. Дома завёл кота, даже в туалет и ванну с ним ходил. Звучит смешно, да? Как бы ВЫ отреагировали на то, что рядом с вами происходит такая хрень? И что однажды ты можешь стать очередным пропавшим без вести. Я бы с радостью переехал, но нет средств. А смысл? По новостям вовсю трубят об пропавших без вести. В интернете всё больше различных доказательств, что это дело рук тварей, обитающих под землёй.Совсем скоро в мире не останется людей. Мы все уйдём куда-то на небо, возможно, в некое чистилище, где мы будем до бесконечности виться в столбы, а тем временем подземные монстры будут править на нашей планете. Может, это тот самый конец света, который нам обещали?

Ключевые слова: Столбы существа пустырь авторская история

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