Гостья из будущего - телефильм из Преисподней

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:13

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Яна Юровская Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:13 by

Вы смотрели когда-нибудь телефильм “Гостья из будущего”? Я вот смотрел его в последний раз ночью, на РТР в 1997 году. И до глубины души был шокирован тому, что я увидел и услышал в финале. Эта была очень тяжёлая ночь. После похорон своей мамы я серьёзно ушёл в себя, и чтобы не сойти с ума от одиночества, я включал телевизор, чтобы моя тёмная комната была полна хотя бы чужими, электроными голосами. Как раз на одном из федеральных каналов показывали телефильм моего детства. Сначала, знакомые диалоги погружали меня в состояние меланхолии и приятной ностальгии, но после двенадцати ночи, приятные эмоции сменились тревогой.На самом деле удивительно было, что на одном из главных каналов страны транслируют такой фильм, да ещё и в такое время, когда бóльшая часть телезрителей и особено детей, уже просто спит. Но я не задался таким вопросом, поскольку вопросы появились позже, уже после просмотра фильма. Так вот, после полуночи, когда плюс ко всему ещё и завершился рекламный блок, трансляция сигнала словно изменилась. У всех маленьких актёров вместо глаз образовались чёрные дыры. Сначала я подумал, что это какие-то проблемы на телестанции, но потом, фильм стал меняться всё сильнее, и я понял, вряд ли проблема конкретно у телевизионщиков. Тут явно было что-то другое. Например в одной из сцен, когда Алису спрашивают где же миелофон, она отвечает что миелофон – это оружие массового уничтожения, которое можно сравнить даже с ядерным. Ну а друг Коли Фима, и вовсе в процессе разговоров постояно одержим теориями заговора, о грядущем конце света, и разными видами оружия, всё того же массового поражения. Да, кто-то или что-то (как я думаю) переозвучил, смонтировал фильм, и пустил его в эфир почти на всю ночь. Ну а финальная сцена, ввергла меня в шок, из-за которой я просто не мог уснуть несколько ночей. Все ведь помнят момент, когда герои трогательно прощаются с Алисой, а та в свою очередь рассказывает каждому свой счастливый прогноз на будущее. Так вот забудьте этот момент. Алиса с чёрными дырками вместо глаз, с грустным, безэмоциональным лицом произносила для героев следующее:- Боря – умрёшь от радиактивного излучения в 2038 году во время бомбардировки городов.В тот же момент на экране мелькнула чёрно-белая фотография мёртвого мужчины, всё его тело было покрыто жуткими ожогами и порезами. Что это был за мужчина, я не знаю до сих пор.- Катя Михайлова – умрёшь в завалах своего дома но выживешь. Помощи не дождёшься, и погибнешь в состоянии сильного шока.И опять после предсказания Алисы мелькнуло фото разрушеного многоэтажного дома. Кажется, эта была фотография одного из домов, что был взорван террористами в 1996 году.- Коля Герасимов – будешь расстрелян неизвестными посреди улицы в час ночи. Убийц твоих, не найдут.И вновь мелькнула на несколько секунд фотография трупа мужчины, лежащего на асфальте лицом вниз, в луже собственой крови.- Ну что ребят, мне пора… - сказала Алиса, и заиграла она, душераздирающая песня, переосмысленая в более тревожный, безысходный что-ли подтекст “Прекрасное Далёко”.Я был в невероятном шоке. Даже сейчас, сложно иногда собираться с мыслями, когда я вновь начинаю вспоминать ту страшную ночь. Конечно, по телевидению девяностых и вправда можно было увидеть шок-контент, при чём абсолютно разного формата. Но такой, ох, я до сих пор не могу понять, что же это было?! И что это за странная цитата, появилась на чёрном фоне вместо финальных титров:“Последнему поколению в канун ядерной катастрофы, посвящается.”

Ключевые слова: Апокалипсис предсказания телевидение авторская история

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