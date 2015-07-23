Тварь в московском метро

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

metrofan_ Просмотров: 108 Комментарии: 1 +2 Вчера, 21:43 by

Иногда задумываешься, насколько разными бывают одинаковые по природе вещи. Взять тот же общественный транспорт. Где – то он представлен убитыми автобусами и маршрутками – гонщиками, а где – то ты за 50 рублей едешь на поезде под землей и всегда приезжаешь вовремя.Я обычный студент одного московского ВУЗа. Как и многие другие, переехал из провинции покорять столицу нашей родины. Живу я на юго-западе города, и каждый день путь на учёбу пролегал через одну и старейших линий московской подземки. Каждодневный маршрут так приелся, что за годы поездок я начал примечать интересные вещи в темноте туннелей. Вот тут служебная лестница, а тут развилка – выучив маршрут, я мог в случайном порядке понять, где я еду и какая будет следующая остановка.В один из многочисленных вечеров я возвращался домой. Было уже поздно, поскольку нас очень сильно задержали на учёбе.«Осторожно, двери закрываются, следующая станция Юго-Западная», - отрапортовал динамик вагона, и двери закрылись. Поезд пришёл в движение.Вообще я редко ездил так поздно, и ощущал особое удовольствие от того, что в вагоне я находился совсем один. Редкая картина, которая давала ощущение, будто это мой личный поезд. Следующая станция была той, на которой мне надо было выходить, и я уже предвкушал вкусный ужин и уютную постельку.Через несколько минут поезд остановился. Я удивился – обычно такое происходит в часы пик, когда поезда не справляются с графиком, а тут ночью… И тут в вагоне резко потушился свет. Очень интересно… Я посмотрел на часы, времени было 0:01. Нет, я не был суеверным, и не воспринял эту ситуацию как повод для паники. Всякое бывает.«Уважаемые пассажиры, сохраняйте спокойствие, поезд скоро отправится», - буркнул через динамик сонный машинист. Ну всё понятно, ничего страшного.Я по привычке начал разглядывать через окна туннель, благо в нём освещение всё-таки работало. Всё как обычно – провода, какие-то коробочки на стенах, знакомая развилка. Стоп, а это что?В туннеле той самой развилки стоял человек. Я присмотрелся – он стоял спиной, на нём была оранжевая жилетка и рубашка, похожая на ту, что носят сотрудники метрополитена. Кто это? Машинист? Куда это он, отлить приспичило?И тут его голова развернулась. Вы всё правильно поняли, только голова, на 360 градусов с***, как у совы. Я протёр глаза, мне не показалось. Человек стоял с развернутой головой и смотрел в сторону вагона, в котором я сидел. Я не мог рассмотреть лицо, но выражение было как будто пустым. Вдруг резко этот человек… я даже не знаю, как описать. Он как будто убежал куда-то в сторону, но сделал совсем без движения. Ничего не понимая, я струхнул. Уже становилось страшновато, и я предпринял единственное на тот момент умное действие - вскочил и засел в углу вагона. Как же вовремя я это сделал…Как только я занял позицию, в углу по крыше разнесся удар, будто на неё кто-то спрыгнул. В следующее мгновение я заметил движение в дальнем углу вагона, я повернул голову и увидел картину, которая ко мне до сих пор приходит во снах.Снаружи на вагоне висело то самое существо, которое я видел. Именно висело с***, как паучара какой-то. Голова была перевернута, но я смог рассмотреть лицо. Глаза белые, будто совсем без зрачков, носа нет, лишь две дырки, и пасть… Именно пасть, а не рот была открыта в жуткой, большой и неестественной улыбке, оголяя несчётное количество острых зубов. Вашу мать, что это такое?! И что ему нужно?!Существо сначала просто висело, а затем начало качаться из стороны в сторону, будто пыталось пошатать вагон. Я не знал, что мне делать. Тело сковало, я боялся даже дышать, чтобы оно меня не почувствовало…Но существо резко перестало шатать вагон и куда-то переползло… Где оно?!И тут я заметил движение в том окне, которое находилось надо мной, господи…Эта тварь пялилась в это самое окно. Господи, вблизи оно было ещё ужаснее. Жилетка твари перепачкана кровью, на конечностях многочисленные шрамы, как будто по ним ножом водили. Существо по-прежнему не видело меня, но явно чувствовало присутствие в вагоне человека. Да вашу мать, где машинист?! Почему мы не едем?! А что если… Мысль о том, что эта тварь добралась до него, остро вонзилась мне в голову. А что теперь делать? Бежать? Некуда! Звонить? А если оно меня достанет быстрее?!!Внезапно существо куда-то пропало, в вагоне дали свет, и поезд тронулся. Я отошёл от шока только когда в окне вагоне показалась до боли знакомая станция. Я резко вскочил на ноги. Двери открылись, и я практически бегом вывалился из вагона. Я припустил к выходу из метро, и, судя по взглядам немногочисленных пассажиров, выглядел я не очень, мягко говоря.Успокоился я только когда вбежал в квартиру и закрыл двери на все замки. Я умылся, сел на кухне и закурил. Что это было? Откуда?Я полез на многочисленные транспортные и мистические форумы, чтобы найти хотя бы какую-то информацию. На одном заброшенном портале, посвященном мистике в метро, я обнаружил статью.В 2006 году, во время строительства новых станций, одного из практикантов переехал состав. Дело быстро замяли, и вроде бы никакого шума в СМИ не возникло, но с того момента иногда ночью его видели в том туннеле пассажиры проезжающих поездов. А в одну ночь на путях нашли мертвого путевого обходчика. Его тело было истерзано, а все внутренности лежали отдельно от тела в огромной куче. С тех пор этот участок никто не обходит пешком в одиночку…Я до сих пор боюсь встретиться с этим существом ещё раз и езжу только в людных вагонах, а ночью стараюсь вообще не появляться в московском метро…

Ключевые слова: Метро существо поезд мистические существа ужас транспорт авторская история

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