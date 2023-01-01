Компьютер на Эйзенштейна 14

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 16:27

Причина: Изменён раздел. У меня тоже есть вопросы, но озвучивать не буду, просто оставлю это здесь.

bu11erfly__ Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:27 by

Дорогие читатели, сегодня я вам поведаю об одной из самых нераспространенных легенд моего родного города.Ходит слух, что раньше на месте ныне заброшенного дома на окраине населенного пункта находился большой роскошный особняк, хозяева которого были ярыми сатанистами и вытворяли дома полный беспредел, из-за чего вымученные соседи ночью убили жильцов, а дом снесли (в XIX веке такое считалось абсолютной нормой). Спустя почти 100 лет на месте особняка построили хрущевку, однако и она долго не простояла. Основание дома начало трескаться, людей в панике расселили, а дом так и стоит.В один день два самоуверенных парня решили залезть в дом и проверить его на наличие ценностей: меди, металла и т.д. Дойдя до пятого этажа, осознав, что всё, что только можно было, уже разобрали мародёры, они зашли в последнюю квартиру. Там, на удивление, было чисто, будто все воришки обходили именно это помещение стороной. В квартире были старый компьютер, бытовая техника и мобильный телефон на кнопках.Пребывая в шоке от такого везения, они решили разобрать компьютер на запчасти и продать, как вдруг от малейшего прикосновения лопасти вентилятора закрутились, и на экране появилась черно-белая рябь. Оба парня ничего не поняли, ведь в доме явно не было электричества, ведь свет на пороге не включался, но на мониторе после ряби начали появляться картинки: сначала обычные "фейсгеновые" лица, как в том же "6996" или "вайомингском инциденте", а после фотографии самой квартиры, дома в целом, улиц вокруг. Это продолжалось несколько минут, после чего один из парней решает проверить телефон, который начал мигать. Телефон был разряжен, но когда его подключили к павербанку, он заработал, причем без странностей.Открыв галерею, ребята нашли ответ на один вопрос, но появился другой. Во-первых, все фотографии на компьютер выводятся с телефона. Во-вторых, владелец телефона - Хлоя Феххерсон. Но вопрос: как телефон и компьютер связаны? Желая узнать ответ, парни начали листать галерею телефона быстрее, чем ПК. Сначала они нашли две фотографии: на первой изображен компьютер в выключенном состоянии, а на второй - его обломки.Спустя 2 минуты после того как компьютер спроецировал первую фотографию, он... взорвался. ПК выглядел ровно так, как на фотографии в телефоне. Следующей в галерее была фотография этих парней, а после нее - лужа крови и мяса.В дверь постучали.Сейчас, если прийти на место этого дома, который ныне наглухо опечатан, можно увидеть лишь постер на двери в подъезд: "Пропал парень, зовут ****, 15 лет. Особые признаки: худощавый, длинные волосы, носит очки. Если найдете, звоните в последнюю квартиру на 5 этаже, без номера. Номер хозяйки квартиры - Хлои Ф. указан на двери. Второго парня уже не спасти."

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