Остров

Vladon Karleone Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:06 by

Сейчас 19.06.2022. 8:40. Нашёл эту тетрадь в одном из чемоданов с затонувшего корабля. Буду вести тут записи. По памяти постараюсь воспроизвести события первых 2 дней. Возможно, в будущем, когда отсюда выберусь, буду их перечитывать. Или опубликую. Не важно. Ну или, если меня постигнет более печальная участь, кто-нибудь найдёт и прочтёт это дневник. Собственно, что со мной произошло.Пять дней назад я отправился в круиз. Первый раз в жизни. Долго откладывал из-за работы. Эх, лучше бы и дальше откладывал. Первые дни всё шло замечательно. Еда, выпивка, приятные знакомства. На 4 день капитан сообщил о неполадках в двигателе и сказал, что через пару дней за нами прибудут спасатели. В этот момент я уже почувствовал какое-то неприятное ощущение, но быстро его прогнал.В эту же ночь начался сильный шторм, кажется, ещё я услышал взрыв. После этого я очнулся уже на этом острове с жуткой жаждой и непониманием, где я вообще нахожусь.За неимением ничего лучше, выпил воды из океана. Да, знаю, так делать крайне не рекомендуется, но жажда была сильнее. Надеюсь, в ближайшее время найду питьевую воду.Осмотрел себя, вроде цел, никаких порезов/переломов не нашёл. Даже часы на месте. Отлично. Хотя бы не потеряюсь во времени.Отправляюсь на поиск других выживших и поиски еды. Не зря меня в детстве отправляли в скаутский лагерь. Видимо, эти навыки всё же пригодятся.Обойдя остров по периметру не обнаружил других людей. Видимо, выжил только я. Нашёл большой запас консервов и воды. Примерно на месяц. Сразу же выпил около литра. Стало легче. Нашёл армейский нож и фонарик. Что ж, хотя бы не умру от голода или жажды и будет чем защититься в случае чего. Очень сильно устал за день. Нужно поспать. Надеюсь, на этом острове нет хищников.Что ж, меня никто не съел, неплохое начало. На острове есть небольшой лес, пожалуй нужно будет его изучить. Так же стоит внимательнее проверить чемоданы на берегу, возможно, найду ещё что-то полезное.Первым делом решил отправиться в лес. Заблудиться не боюсь, учитывая, что сам остров довольно небольшой (примерно один квадратный километр), а лес занимает примерно треть его площади. Ну так, навскидку.Обошёл примерно половину леса. Не обнаружил никого живого. Даже маленькой птички или мыши. Нашёл пальмы с бананами. Хоть какое-то разнообразие. Обнаружил пещеру примерно в центре леса. Судя по незатоптанной траве у входа, в ней никто не живёт. Что ж, это радует, незваных гостей быть не должно.Обошёл лес полностью, так никого и не обнаружил. Далее идёт небольшая территория, покрытая камнями. Да, не густо, но лучше, чем ничего. Камень есть, дерево тоже. Можно будет развести костёр, построить шалаш. Конечно, пока ночи довольно тёплые, но лучше поспешить.Собрал небольшой шалаш из веток и пальмовых листьев. От дождя должен защитить. Завтра сделаю навес для еды и вещей. И, пожалуй, нужно найти, чем рубить деревья. Нужно сделать сигнальный костёр.Знаете, небольшой плюс всё же в этой ситуации есть. Такого прекрасного звёздного неба я не видел ни разу в своей жизни.Итак, вот я и дошёл до текущего момента. Снился довольно тревожный сон. Про что, вспомнить не могу, но было ощущение какой-то опасности. Довольно странно, учитывая, что на острове я один.Попробовал поискать рыбу у берега. Ничего. Ни рыбы, ни каких-либо других морских обитателей. Придётся довольствоваться одними консервами и бананами. Благо их довольно много. Чёрт знает, сколько времени я тут проторчу.Накатила тревожность. Долго не мог понять, из-за чего. Когда, наконец, понял, лучше не стало. На острове гробовая тишина. Нет никаких звуков. Вообще. Нет даже ветра. Даже море абсолютно спокойно. Первые дни я этого не замечал, но сейчас… Нет, нужно на что-то отвлечься. Ненавижу тишину.Нет, это невозможно. Чем больше времени проходит, тем больше это занимает мысли. Нужно снова поискать по берегу, может выкинуло какую-нибудь книжку. Хотя бы отвлекусь на чтение.Нашёл! Робинзон Крузо. Иронично. Помимо этого есть “Путешествие к центру Земли”, несколько книг Достоевского, Лавкрафта, Кинга, пара фэнтезийных книжек, два детских детектива и три книги по программированию. Что ж, Кинг с Лавкрафтом не лучшие книги для чтения моей ситуации, но, на крайний случай, сгодиться должны. Всегда произведения данного жанра воспринимал спокойно. Да и Достоевский явно будет не в приоритете.Немного почитал, развёл костёр. Завтра отправлюсь на поиски топора или чего-то подобного. Главное - заснуть в этой проклятой тишине.Спалось немного получше. Почитал. Всегда читал довольно быстро. Возможно, это станет проблемой, но медленно читать не получается. Надеюсь 8 “безопасных книг” не смогут мне надоесть довольно долго.Удалось найти моток верёвки. Видимо, пора вспомнить, как нужно затачивать камни. Пока это единственный вариант сделать какое-то подобие топора.Поискал ещё. Нашёл пистолет. С патронами. Даже не намок, повезло. Что ж. Надеюсь, не пригодится.Так, насколько я знаю, оружие нужно чистить. Видел, как отец этим занимался. Надеюсь, ничего не испорчу.Нашёл нужный камень, заточил. Потратил на всё часа 4. Успел за это время дочитать первую книгу. Взял книгу по программированию, но без компа как-то не получается в неё погрузиться, не отвлекает от окружающего мира. Что ж, из 8 книг осталось 5. 2 из которых тонкие детские книжки, которые будут прочитаны в лучшем случае за день. Одна прочитанная книга и пара фенетзийных книг страниц на 300 каждая. Ещё пара дней спокойствия. А потом по новому кругу.Интересно, отправили ли на поиски потерпевших крушение кого-нибудь? Надеюсь, что да.Сделал установку по фильтрации морской воды. И поставил бутылку без горлышка для дождя, если он вдруг будет. Запасы на месяц это хорошо, но вдруг моё пребывание здесь затянется?Почитал. Пошёл обыскивать багажи. Кроме одежды пока ничего полезного не нашёл. Пожалуй, стоит сегодня заняться колкой дров.Нарубил дров, перетащил их к шалашу. Нужно бы сделать навес для них.Сделал навес. Сейчас почитаю и спать.Проснулся под утро от кошмара. Приснилось, что из пещеры в лесу выходит нечто и забирает меня. Так, нужно выкинуть это из головы, собраться с мыслями и сходить туда. Но, пожалуй, утром.Так и не смог уснуть. Вслушивался в тишину. Показалось, что слышал какие-то шаги. Списал всё на кошмар. Почитаю и отправляюсь в пещеру.Твою же ж мать! Скелет. СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА в этой грёбаной пещере. Нет, туда я больше ни ногой. Даже близко не подойду.Пытался отвлечься книгой, но нет. Не помогает. Все мысли о той пещере. И ещё эта гнетущая тишина…Пытался отвлечься книгой, но нет. Не помогает. Все мысли о той пещере. И ещё эта гнетущая тишина…Дождь! Господи, это прекрасно. Звуки. Какие-то звуки, кроме звуков моих мыслей и биения моего сердца. Но пещера… Так, хватит об этом думать. Спать, быстро!Я обнаружил чьи-то следы около шалаша. Нет-нет, просто бред. Этого быть не может. Я здесь один. Здесь никого больше нет. Никого.Так, всё нормально. Это был я. Я, видимо лунатил. Обнаружил это по мокрому песку в шалаше. Его же не могло занести иначе? Или могло?Буду придерживаться мнения, что это был я. Даже, если это не так. Нет-нет. Это точно был я. И точка.Перечитал последние записи. Увидел дублированные. Не помню, как сделал первую запись. Нехорошо…Собрал сигнальный костёр. Благо деревья остались сухими. Дров хватит на 3-4 дня поддержки костра. Дальше придётся идти к лесу. Надеюсь, к тому времени история с пещерой немного забудется.Почему никто меня не ищет? Прошла неделя, на горизонте не было ни одной даже самой паршивой лодки. И сновы сны, что из леса кто-то выходит. Я не знаю, что с этим делать. Просыпался несколько раз за ночь. Слышал какие-то звуки.Не хотел тишину? Получи! Как говорится, бойтесь своих желаний.Пожалуй, пора отправиться за дровами. Предыдущие пару дней ничего не происходило, только мучили кошмары. И теперь уже днём я начал слышать какие-то звуки. Ох, нехорошо это всё.Всё время, пока рубил дрова, было ощущение, что за мной следят. Жуткое ощущение. Жалею, что у меня сильно развитое воображение.Видел какую-то фигуру у леса. Вроде по форме человек. И движения естественные были. Кажется. Проверять желания нет. Видимо, сегодня я уже не усну.Слышал шаги около шалаша. Продолжалось это до рассвета. Выйдя наружу, ничего не обнаружил. Как же клонит в сон.Пытался читать, но смысл текста не улавливал. Пытался сидеть в шалаше, но было ощущение, что кто-то находится снаружи. Вышел наружу. Ощущение, что видел какую-то промелькнувшую в лесу фигуру. Сжал покрепче пистолет. Не забывать поддерживать огонь.Силы меня покидают. Но эту ночь спать нельзя. Нет. Ни в коем случае. Ночью спать нельзя. Нужно быть наготове.Снова эта фигура. Но с более неестественными движениями. Я крикнул, что ей нужно. Зачем я это сделал? Она обернулась и посмотрела на меня. На тот момент меня сковал животный страх. Фигура устремилась ко мне. Последнее, что я помню, как она была метрах в 10 от меня. После этого очнулся я уже утром. Теперь оно точно знает меня. Что я есть. Но почему оно меня не тронуло? Неважно. Главное, что я жив.Оно смотрит на меня из леса. Я так не могу. Даже внутри укрытия я ощущаю этот взгляд. Что там от нечисти помогало? Соль? Где-то я её видел.Насыпал соль вокруг шалаша. Странно, но стало чуть спокойнее. Но присутствие этого существа всё ещё ощущается.Нет, это конец. Оно пробралось ко мне ночью. Оно давило меня, сидело на мне. Я видел его вблизи. Отвратительное существо. Я не мог пошевелиться. Когда же смог, я заорал и выпустил в него почти всю обойму, но лишь продырявил стены и крышу моего “убежища”. Боюсь, что ещё одну ночь я не переживу.Остался один патрон. Что ж. Лучше так, чем достаться ему. Прощайте.Осечка! Алекс тяжело дышал. Он был готов ещё раз нажать на спусковой крючок, но услышал чьи-то голоса снаружи. Судя по тому, что они говорили, они были из спасательно-поисковой бригады. Поняв, что скоро он будет далеко от этого места, он испытал бурю эмоций: от ужаса, что он мог умереть буквально за мгновение до своего спасения, до радости от того, что он скоро будет дома.Прошло некоторое время. Алекс немного полежал в психиатрической больнице и выписался здоровым человеком, у которого впереди была долгая спокойная жизнь. По крайней мере, так ему казалось.На самом же деле всё это был лишь предсмертный бред умирающего человека, чей труп был найден группой спасателей.

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