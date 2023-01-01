Рассказы неизвестного человека

MeisterYEET Просмотров: 69 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:10 by

Густо населённый город. По трассе едет машина. Одна, две, три, а может несколько десятков. Проносится рядом. Столько дыма от заводов, что небо плохо видно. Район, отданный на съедение металлургии, - несчастье для людей, живущих рядом. По трассе проезжает грузовая машина, и тут... Земля за ней проваливается, нет, не дорога, именно земля, просто берет и уходит под землю, срываясь под землю. Следующая за грузовой машина проваливается прямо в разрастающуюся бездну, и пропадает в её тёмной пустоте. За ней ещё одна, следующая, не все успевают остановится, и срываются в пропасть.Позже этот феномен, происходящий по всему миру, назовут Голодными безднами. Они образовывались только в густо населённых городах по всему миру, точнее, раньше густо населённых. Ныне это была земля, каменные джунгли, большая часть которых упала в пропасть, и остались города лишь небольшими островками на поверхности.Первые, и все последующие исследования показали, что определить даже примерную глубину бездн невозможно, настолько они были глубоки. Все экспедиции, спускавшиеся вниз, не возвращались, все пропадали там, вероятно, срываясь в бездну. Землетрясения в таких районах стали делом постоянным. Никто не мог понять, в чем дело, даже объединившееся мировое сообщество не пришло к единому варианту.До этого самого дня. Одна из быстро-развертываемых лабораторий, на границе с одной из крупнейших пропастей, засекла страннейшую сейсмическую активность. А все, кто находились снаружи, ужаснулись, не веря своим ушам. Со дна, будто из самых недр земли, доносилось оно, тяжёлое, прерывистое, мёртвое дыхание. Дыхание самой земли.***Мы отбивались от них уже битый второй час. Твари напирали на стену, нам не хватало людей, боеприпасов, да и просто сил стоять. Это была уже вторая атака за сегодня, мы не успевали оправиться. Трупы товарищей летели вниз, по разные стороны от стены. Падали в толпы существ, и тут же ими сжирались, без следа, будто их и не было. Нашей единственной надеждой выжить был минометный расчёт, который должен был накрыть обстрелом весь район, но тогда и мы были бы подвержены опасности погибнуть от своих же, поэтому, чтобы минимизировать потери своих от обстрела, мы решили держаться до крайнего минимума. И он быстро наступал. Я слышал, как был отдан приказ: обстрелять район, до состояния выжженной земли. Я был среди последних, еле стоявших защитников стены, моя нога была разрублена когтем твари. Просто лёжа на стене я скидывал последние гранаты, подбираемые с трупов товарищей, которыми мы нередко прикрывались, чтобы нас не так быстро успели разорвать, а иногда и не трупами... Надо мной уже нависла одна из этих уродливый махин, когда я услышал впереди себя взрыв, потом сзади, затем везде. Снаряды свистели, разрывая воздух, и, падая, тварей, нас, трупы товарищей. Задетая огромным осколком тварь упала прямо на меня. Потом почти ничего не помню. Я очнулся уже когда все закончилось, меня тряс командир отряда: " Майкл, Майкл твою мать, 36, очнись. Я еле пришёл в себя. В ушах был звон, но, но... Я был целым и живым, ну как сказать целым. На отрубленной по голень ноги-шина, да все лицо в маленьких кусочках осколков. Я осмотрелся вокруг. Вся стена была в трупах, точнее остатки стены. Она вся была порушена, в огромных расщелинах и дырах от бомб. Оставшиеся в живых кричали, кто от радости что чудом выжил, кто от боли. Но радовались мы зря, и недолго. Есть вещи похуже смерти. На одну из них показывал мой сослуживец. С широкими от боли глазами он смотрел на это, а пальцем указывал на его противные конечности. Хуже смерти, это когда ты жив, все чувствуешь, но не можешь управлять своим телом, зато чувствуешь, как оно гниёт, все осознаешь, но ничего с этим не можешь поделать. И вот к нам на конечностях паука стремительно приближался тот, кто нам все это мог обеспечить - Кукловод. Я уверен, что все мы в этот момент думали: лучше бы я умер. Так оно и было.***Тихая ночная улица. Девушка шла домой, спешила, очень опаздывала - задержалась у друзей. Пока она шла, проигрывала события вечера. Сначала все было отлично, все веселились, но потом соседей по общей комнате что-то не устроило, и завязался небольшой конфликт. Сначала да, небольшой, затем все стали кричать, психовать, в итоге было принято решение разойтись. Все-таки было уже почти 12. Девушка шла довольно быстро. Синие кроссовки со светящимися липучками проблескивали в темноте.Иногда она отвлеклась, быстро расстегивала маленький рюкзачок, перекинутый через одно плечо, смотрела в телефон, нервно что-то печатала, и снова просто шла. Где-то в далеке впереди маячила фигура. Наверняка, если бы люди умели чувствовать ауру других, то девушка почувствовала сильное чувство голода и опасности, исходящее от фигуры. Жаль, она этого не умела.Нечто, выглядящее как человек, шло впереди не спеша. Девушка стремительно пронеслась около него, даже не заметив. Зато фигура в этот момент остановилась, медленно наклонила голову на право, а затем стремительно ускорилось. Догнав девушку, оно схватило её за руку. Резкий крик огласил округу. Это девушка от неожиданности испугалась, и выронила телефон, который только что успела достать снова. Она сначала посмотрела на телефон, а затем перевела взгляд на фигуру в капюшоне, чёрном и засаленном.- Что вы себе позволяете, - начала возмущаться девушка, когда существо сняло капюшон и оголило лицо, ужасное, пустое, без всего, почти ровное, лишь с небольшим, словно человеческий рот, разрезом посередине. Пронзительный крик раздался второй, и последний раз. Этого и ждало существо, чьё лицо тут же покрылось уродливыми трещинами, огромными ртами с зубами. Так это бесило и одновременно доводило до экстаза - крик жертвы. Без него оно бы просто не смогло использовать рецепторы на теле, чтобы питаться. Крики девушки захлебнулись в её собственной крови, пока нечто пожирало её семью большими, кровавыми ртами.***Просто стоял на коленях, держа её труп в своих руках. Я готов был выть от боли и скорби, но не мог, пока он смотрел на меня. Из тёмной пустоты переулка. Я отложил окровавленный нож, и взглянул в его полные жестокости глаза, которые будто говорили: "От человека до монстра один шаг".-Послушай, мы уже 3 раз патрулируем этот район, уже поздно, все маленькие вандалята спят.- Так спешишь в пустой дом, где просто ляжешь на кровать и будешь дротики в стену кидать, пока не отрубишься?- Ну вообще-то телевизор на фоне ещё будет развлекать меня, первый час так точно, а потом...- Эй, смотри, кто это там?В одном из закоулков за углом, стояли три фигуры, на лицах маски, с узорами в виде трещин, которые поблескивали в свете потухающего, старого фонаря.- Езжай с той же скоростью, сейчас рядом проедем, как будто не заметили, а потом быстро вернёмся, главное не спугнуть.- Договорились.Машина полицейских проехала мимо вандалов. Гражданская машина помогала не вызывать паники у преступников при её виде и давала скрытность от любопытных глаз. Остановив машину за поворотом, полицейские вышли, и быстрым, уверенным шагом направились в сторону переулка-тупика.- Стоять, полиция, - сказал офицер, резко выйдя из-за угла и направив шокер и фонарь в переулок.Там было пусто, точнее... На земле валялось окровавленное тело женщины, а на стене её кровью был написан узор, кровавый, багряный узор, с подписью координат внизу. Для кого оставлено это послание.На этот немой вопрос ошеломленных полицейских никто уже не сможет ответить, они и не успеют его задать, ведь три фигуры уже стояли за их спинами, улыбаясь кровавым узорами своих масок.***Пристань. Вечер. Холодный ветер дул с моря. Несколько яхт и катеров стояли у причала. Обычно яхты редко отправлялись в плавание, и нужны были, только чтобы на них, прямо тут, на причале, проводить встречи, выпивать, и мечтать о богатой жизни в месте получше. Причина, по которой почти ни одна яхта не покидала пристань - то, что уплывшие никогда не возвращались. Что странно. Катера, рыбацкие лодки всегда уплывали и возвращались в срок. Нельзя было списать это все на что-то необъяснимо сверхъестественное. Вообще море было часто неспокойным, а люди на яхтах выпивали, кололись наркотиками, уплывали далеко от берега. Яхты были небольших размеров, и не думаю, что кто-то бы удивился, если бы они по глупости перевернулись, или попались на глаза полиции на катерах, и не были отправлены в место подальше и получше. Если бы это существо знало, как ему повезло, что люди так думают, и могло мыслить логически, то оно бы считало это своей тактикой, но разумом оно не обладало, наверное, и хорошо, ведь тогда их стало бы как раньше столь много, что океаны наполнились страшными гигантскими червями, и из космоса водная гладь была бы похожа на набухшие вены огромного, невообразимого чудовища, жаждущего проглотить самого себя.В его музее хранились сотни скелетов диковинных животных, своеобразный мертвый зоопарк. Он часто приглашал к себе богатых гостей, чтобы они могли насладиться его личной коллекцией. Так он обожал ею хвастаться. Хвастаться всем, но не всею коллекцию. Когда гости покидали его дом, он шёл в дальнюю комнату, за своей спальней, о который знал он, и ещё пара человек. Там, на холодном полу с высеченными узорами, он вставал на колени, и будто молился, потупив взор вниз, и боясь смотреть на череп того огромного змея, которого обожествлял.***Они лежали в кровати, мужчина и женщина средних лет, и расслаблено курили после бурно проведённой ночи, которая, к слову, только начиналась. Он её любил, безумно любил, и доверял, боясь скрывать от неё что либо, а было что, его суть. Он все пытался завести с ней разговор о своём тайном увлечении, и вот сегодня у него получилось. С таким жарким энтузиазмом он рассказывал ей и гигантских живых червях, поглощающих саму водную гладь, о тварях, прислуживающих им, и о том что мы, обычные люди, можем стать как они. Без смерти, боли, сожаления. Он рассказывал так горячо и беспрерывно, будто хотел, чтобы она стала частью этой истории, да он и правда этого хотел, думая, что желает ей только лучшего. При этом он не замечал, как лицо её искривлялось от боли и беспокойства. Она считала его сумасшедшим. В попытках уйти от него она попыталась просто встать и попрощаться до завтра, но он схватил её руку, и не отпускал, продолжая нести безумные речи. Она опомнилась уже на улице, когда поняла, что ударила своего любимого человека по затылку, когда он отвернулся. Не зная, что делать, она просто встала на месте. Он сильно напугал её, она не понимала, как он так поменялся в секунды, и начал нести бред, который всё время хранил внутри. Он же в это время думал о совсем другом. Со стеклянными глазами и ножом в руке, он уже знал, что ему нужно сделать.***Я закончил засеивать поле уже поздно вечером. Трактор отвёз на место. Стог сена коровам положил. Замки проверены и в хорошем состоянии. Быстро черканул эти записи в блокноте. Под старость лет стал забывать некоторые вещи. Всё-таки 64 года. Хотя вроде бы и здоровый как бык, раз так работаю. Хорошо, что сыновья помогают, и тяжело сегодня мне было без них.В посёлке городского типа неподалёку от моей фермы случилось какое-то ЧП, здание во время ремонта обрушилось, освободив под собой полу-полое пространство. А оба сына вызвались как добровольцы помочь, завалы разобрать, все таки таких сильных детей, как они, ещё поискать. Жена уже ждала меня дома с ужином на пятерых. Сегодня должна была приехать её кузина. Она же на машине, должна была забрать моих ребят и домой отвезти.- Я очень волнуюсь, - сказала Лина. - Они уже должны были приехать.- Да не беспокойся ты так, 2 умных лба и расчётливая женщина, которая под старость лет успешно женилась и живёт припеваючи. А все почему, а потому что не беспокоится по мелочам, а проблемы по дому решает на раз и два.- Все равно у меня как-то душа, будто, не знаю, прям кричит, беспокоится за них.Уже минут 30 мы точно просто сидели в молчании. Лина даже не притронулась к своему ужину. Я же не стал ждать пока он остынет и быстро расправился со своей порцией. После еды я обожал поспать, но сейчас не хотелось. Беспокойство, нервное такое, предалось от жены, и я ерзал на деревянном резном стуле, сделанном моим сыном. Моим сыном.- Ну так, уже прошло достаточно времени. Думаю, стоит мне съездить в город, узнать, что да как.- Отличная идея, мог бы и раньше собраться, и поехать за своими детьми. Как обычно до последнего высиживаешь.- Ну вот не начинай. Я натянул любимую кепку, с вышитой на ней бейсбольной битой, без которой я чувствовал себя, ну, как будто обрубленным, так я к ней привык, и вышел на террасу. Вдохнул свежий вечерний воздух, посмотрел на облака, а затем, в поле... Кукуруза, посаженная мною. Уже почти созревшая, с меня ростом. Качалась, нет, не от ветра, только в определенных местах... Как будто там кто-то шёл. Медленно. И нет, не кто-то. Их было несколько.- Кто там, - крикнул я.Ответа не последовало. Незваные гости были здесь редкостью. Без предупреждения никто никогда не приходил, и тем более, когда спрашивали не отвечал на вопросы. Тем более, вашу мать, идя через кукурузное поле, а не по основной дороге, или той же тропинке рядом. Я обернулся, жена стояла в дверях и пристально смотрела то на меня, то куда-то в поле.- Неси ружье, тихо сказал я ей.Она скрылась где-то в доме. А я так и продолжал смотреть на уже ясно вырисовывающиеся две фигуры из поля.- Держи ружье, - сказала Лина дрожащим голосом.Я его взял и твёрдым голосом, адресованным этим двум фигурам, сказал:- Я повторю свой вопрос последний раз, кто вы такие, черт возьми.Фигуры, покачиваясь, приближались к террасе. В темноте их странные покачивания выглядели ужасно. Из стороны в сторону, медленно, будто они припадали на ногу, полную адской боли.- Я сейчас выстрелю в вас, - сказал я голосом, полным злобы и напряжения, наверняка у меня даже загорелись глаза. Я навёл ствол в их сторону.- Не стреляй в наших детей, одернула меня Лина, ударив со всей силы по моей руке.- Что за херню ты несёшь, - хотел крикнуть я, когда вновь посмотрел на силуэты.Теперь, в свете террасы, здесь уже стояли не чёрные силуэты, а... мои сыновья, но что, что здесь не так, почему они не отзываются. В их внешнем виде ничего не изменилось, но что-то отпугивало, как будто было не так. Лишь секундой позже нашу ферму разорвали крики: мои и Лины. Будто по шву, плоть наших детей разошлась в обе стороны, оголяю их полость внутри тела, наполненную органами, копошащимися как живые черви, органами ли?

Ключевые слова: Провал монстр гибель авторская история

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