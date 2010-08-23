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Страшилки

Ребенок

Однажды Кате позвонила ее тетя, они были в хороших дружеских отношениях. Тетя Рита всегда помогала племяннице, когда она училась и потом, когда она уже устроилась на работу. Та попросила посидеть вечером с ее ребенком. Так как женщина шла на свидание и хотела наладить личную жизнь.

Девушка пришла к тетке, та как раз приводила себя в порядок. Она объяснила, что долго не будет, а Сережа очень спокойный и без особых хлопот. Катя проводила свою родственницу и со спокойным сердцем пошла в комнату.

Зайдя в зал, она увидела странную картину. Мальчик сидел на диване и смотрел телевизор, свет в комнате не горел. Он сидел на корточках, уткнувшись в экран телевизора не переводя взгляд. Он даже не шевелился. Катя подошла к нему и спросила как он себя чувствует.

Тот сидел и ничего не говорил, температура в комнате снизилась, как холодильнике. Она потрогала его лоб, он был холодный, как у покойника. Неожиданно он повернулся, глаза его были как стеклянные, тело белое и бледное. Такое бывает только у мертвецов или замерших трупов.

Он резко прыгнул на нее, схватив за талию и поясницу.
- Тебе страшно?
Спросил он.
- Нет, – соврала она.
Катя почувствовала леденящий холод от него, он не был похож на живого ребенка. Это был или призрак, либо нечто неизвестное.
- Тебе страшно? - повторил он и отпрыгнул обратно на диван.

Девушка отошла, не понимая что происходит, она пошла на кухню, поставить чайник, чтобы согреться. В это время зашла тетя, стала рассказывать про неудачное свидание и мерзкую погоду. Рита поблагодарила Катю за проведенный с мальчиком вечер.

Девушка поехала к себе домой, перед самой дверью в сумке зазвонил телефон. Катя открыла дверь и включила свет, боясь темноты. Звонила Рита и сказала, что все это время Сережа лежал в спальне и слышал, как она разговаривала с чужим ребенком. Других детей в квартире не было…


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:06 by Гот77Просмотров: 98Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ребенок тетя дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Вчера, 21:25
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Норм страшилка. )
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