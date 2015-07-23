Чужая

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гот77 Просмотров: 67 Комментарии: 2 -1 Вчера, 20:56 by

Валерий долго не мог познакомиться с девушкой из-за стеснительности. И ему улыбнулась удача, он нашел прекрасную незнакомку. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Гуляя в парке попросили сфотографировать их вдвоем прохожего.Радости не было конца. Валера вытащил из смартфона флешку и пошел к знакомому, Толику, распечатать фотки. Толик был специалистом по компьютерам, и имел дома принтер. Распечатав фото, он отдал их и сохранил на компьютере на всякий пожарный.Вечером Анатолий сидел и занимался новой программой для МВД, которая распознавала лица по фото, рисункам для определения личности. И решил просмотреть эти фотки через эту программу. И, ужас, на снимке Валерий был виден отчетливо, а его девушка нет. На асфальте его тень есть, а ее не было. Что за чертовщина.Он начал изменять ракурс, менять цвет, но там был непонятный силуэт. Ему это не понравилось, и стал рыскать в интернете, что это могло означать. Случайно зашел на сайт любителей мистики и не поверил своим глазам, под описание подходило – это вампир.Он срочно взял телефон и набрал Валеру, он долго не отвечал. Потом ответил заспанным голосом.- Валерка она с тобой?- Да, мы спим.- Это не человек, убегай от нее.- Ты, чт,о спятил?И отключился, терминал был отключен.Толик, не мешкая, схватил но, и помчался к нему, вызвав такси. Подъехав к его дому, он вбежал к нему в квартиру, дверь была распахнута настежь, а в спальне лежал мертвый Валерий, а на шее были видны следы укуса. На полу была большая лужа крови…

Ключевые слова: Страшилки вампир девушка авторская история

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