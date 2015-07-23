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Страшилки

Чужая

Валерий долго не мог познакомиться с девушкой из-за стеснительности. И ему улыбнулась удача, он нашел прекрасную незнакомку. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Гуляя в парке попросили сфотографировать их вдвоем прохожего.

Радости не было конца. Валера вытащил из смартфона флешку и пошел к знакомому, Толику, распечатать фотки. Толик был специалистом по компьютерам, и имел дома принтер. Распечатав фото, он отдал их и сохранил на компьютере на всякий пожарный.

Вечером Анатолий сидел и занимался новой программой для МВД, которая распознавала лица по фото, рисункам для определения личности. И решил просмотреть эти фотки через эту программу. И, ужас, на снимке Валерий был виден отчетливо, а его девушка нет. На асфальте его тень есть, а ее не было. Что за чертовщина.

Он начал изменять ракурс, менять цвет, но там был непонятный силуэт. Ему это не понравилось, и стал рыскать в интернете, что это могло означать. Случайно зашел на сайт любителей мистики и не поверил своим глазам, под описание подходило – это вампир.

Он срочно взял телефон и набрал Валеру, он долго не отвечал. Потом ответил заспанным голосом.
- Валерка она с тобой?
- Да, мы спим.
- Это не человек, убегай от нее.
- Ты, чт,о спятил?
И отключился, терминал был отключен.

Толик, не мешкая, схватил но, и помчался к нему, вызвав такси. Подъехав к его дому, он вбежал к нему в квартиру, дверь была распахнута настежь, а в спальне лежал мертвый Валерий, а на шее были видны следы укуса. На полу была большая лужа крови…


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:56 by Гот77Просмотров: 67Комментарии: 2
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Ключевые слова: Страшилки вампир девушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 20:57
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2255|0)
Публикаций: 290
Комментариев: 3 112
Терзают меня сомнения, что автор жаждет нам пересказать все страшилки, которые когда-либо читал, своими словами.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:31
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 020
Что же она ждала так долго?
Цитата: Estellan
Терзают меня сомнения, что автор жаждет нам пересказать все страшилки, которые когда-либо читал, своими словами.

Вот не надо.. Для меня в новинку эта, леденящая душу история stuck_out_tongue_closed_eyes
Хорошо, что уже утро. А то бы не уснуть
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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