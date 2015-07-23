Семеро повешенных

Семеро повешенныхЭта, ужасно страшная, история произошла в Японии, где подростки решили провести время в старой заброшенной школе. Ее обходили стороной так, как в ней обитали призраки. Восемь молодых ребят договорились устроить вечеринку.
Четыре девушки и четверо парней собрались вечером у одного парня и изрядно повеселились. Когда было за полночь, они стали развлекаться тем, что начали рассказывать ужасные истории. Ребята решили попробовать испытать новые ощущения провести ночь в месте, где водятся призраки, попугать друг друга в неизвестном помещении.
Ходили слухи о заброшенной школе на окраине города, о проклятии этого здания в котором обитают привидения. Подростки не верили, в нечистую силу. Им захотелось испугать друг друга и пощекотать нервы. А эта школа самое подходящее, для этого место. У одного парня была машина, и они на ней подъехали к школе.
Школьники решили обходить школу парами, каждая пара будет ходить по зданию парами, а потом, встретившись, расскажут о своих ощущениях. Вначале идет первая пара, придя обратно, они рассказывают, что они видели. Затем другая пара, и так по очереди, пока все не обойдут школу.
Первые две девушки пошли в здание, но прошло 20 минут, и они не вернулись. Потом пошла вторая пара: парень и девушка. Прошло полчаса, и эти пропали. Ребята сидели в машине и начали подозревать, что они решили подшутить над ними. Уже час как ушла первая пара. Два парня третьей пары, пошли их искать. Прошло время, они не появлялись.
В машине осталась последняя пара девушка с парнем, они перепугались не на шутку. Девушка стала плакать, парень ее успокоил:
– Я пойду, найду их. Если я не буду через 30 минут, зови полицию.
Девушка осталась одна и вытирала слезы. Прошло время и, отчаявшись, она пересела за руль и поехала в полицию.
Девушка приехала в школу уже с полицейскими, сначала обыскав здание, они не нашли никаких следов подростков. Обходя школу, они увидели сбоку открытую дверь в спортзал. Зайдя внутрь зала, там было пусто, а в воздухе застыла мертвая тишина.
Но, когда они вошли в раздевалку, пред ними открылась ужасная картина, все семеро висели, они все оказались повешенными. Девушку допросили в участке, но она клялась, что сговора о самоубийстве не было. Это была злая шутка - прогуляться по старой школе.
Через месяц полиция прекратила дело, им не удалось доказать убийство школьников. Эта история была опубликована в одной японской газете. Объясняя это общей истерикой, а полиция утверждала о сговоре подростков совершить суицид. После того никто из города не подходит к этой школе ночью.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:53 by Гот77Просмотров: 103Комментарии: 2
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