Семеро повешенных

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гот77 Просмотров: 103 Комментарии: 2 0 Вчера, 17:53 by

Эта, ужасно страшная, история произошла в Японии, где подростки решили провести время в старой заброшенной школе. Ее обходили стороной так, как в ней обитали призраки. Восемь молодых ребят договорились устроить вечеринку.Четыре девушки и четверо парней собрались вечером у одного парня и изрядно повеселились. Когда было за полночь, они стали развлекаться тем, что начали рассказывать ужасные истории. Ребята решили попробовать испытать новые ощущения провести ночь в месте, где водятся призраки, попугать друг друга в неизвестном помещении.Ходили слухи о заброшенной школе на окраине города, о проклятии этого здания в котором обитают привидения. Подростки не верили, в нечистую силу. Им захотелось испугать друг друга и пощекотать нервы. А эта школа самое подходящее, для этого место. У одного парня была машина, и они на ней подъехали к школе.Школьники решили обходить школу парами, каждая пара будет ходить по зданию парами, а потом, встретившись, расскажут о своих ощущениях. Вначале идет первая пара, придя обратно, они рассказывают, что они видели. Затем другая пара, и так по очереди, пока все не обойдут школу.Первые две девушки пошли в здание, но прошло 20 минут, и они не вернулись. Потом пошла вторая пара: парень и девушка. Прошло полчаса, и эти пропали. Ребята сидели в машине и начали подозревать, что они решили подшутить над ними. Уже час как ушла первая пара. Два парня третьей пары, пошли их искать. Прошло время, они не появлялись.В машине осталась последняя пара девушка с парнем, они перепугались не на шутку. Девушка стала плакать, парень ее успокоил:– Я пойду, найду их. Если я не буду через 30 минут, зови полицию.Девушка осталась одна и вытирала слезы. Прошло время и, отчаявшись, она пересела за руль и поехала в полицию.Девушка приехала в школу уже с полицейскими, сначала обыскав здание, они не нашли никаких следов подростков. Обходя школу, они увидели сбоку открытую дверь в спортзал. Зайдя внутрь зала, там было пусто, а в воздухе застыла мертвая тишина.Но, когда они вошли в раздевалку, пред ними открылась ужасная картина, все семеро висели, они все оказались повешенными. Девушку допросили в участке, но она клялась, что сговора о самоубийстве не было. Это была злая шутка - прогуляться по старой школе.Через месяц полиция прекратила дело, им не удалось доказать убийство школьников. Эта история была опубликована в одной японской газете. Объясняя это общей истерикой, а полиция утверждала о сговоре подростков совершить суицид. После того никто из города не подходит к этой школе ночью.

Ключевые слова: Страшилки повешенные школа авторская история

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