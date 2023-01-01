Смерть в скайпе

Смерть в скайпеПереписка в скайпе девушки и маньяка.
Понедельник
Он – Привет, красотка, познакомимся.
Она – Привет, почему бы и нет, я Аня.
Он – Очень приятно, Михаил, давай общаться?
Она – Давай, звоню. А почему я тебя не вижу?
Он – А ты красивая, сломалась камера.
Она – Спасибочки, но раз сломано, так сломано, зато ты будешь меня видеть. Ой, слушай мне нужно бежать, уже я на пару опаздываю.
Он – Пока, пока.
Вторник
Он – Привет Аня!
Она – Привет!
Он – Как твои дела, как прошли пары.
Она – Да вроде неплохо, скоро уже экзамены начнутся. Еще на тренировках сильно уставать начала.
Он – Смотрю, и спортом увлекаешься?
Она – Ага, уже 12 лет занимаясь спортивной гимнастикой, ничего себе, да. Вот так вот, а ты сам увлекаешься спортом?
Он – Ну разве что шутки ради.
Она – Ясно, я отойду на пару минут, просто мне на телефон звонят.
Он – Хорошо.
Она – Ну все, я тут, Света звонила, моя однокурсница, спрашивала про зачетку.
Он – Это та, у которой собака пропала?
Она – Ага она, постой, а откуда ты знаешь, что у нее собака пропала?
Среда
Он – Привет, чем занимаешься?
Она – Привет, сижу дома, скоро в кино пойду.
Он – Неужели такая красивая девушка пойдет в кино одна.
Она – Нет, не одна, конечно, за мной мой парень приедет, Макс.
Он – А на какой фильм вы собираетесь идти?
Она – Да фиг его знает. Как всегда - на ужастик какой-нибудь. Мы постоянно попадаем на эти ужастики, будто смотреть больше нечего.
Он – Не нравятся фильмы ужасов? Да ну?
Она – Лично мне вообще нет.
Он – Но как же, ведь там всегда есть интересный сюжет. Особенно тогда, когда убийца так и не был пойман, а разве это не круто?
Она – Блин, фиг его знает, ну кому как. Ну все, я побежала, Макс уже под окном сигналит.
Он – Ну пока, пока.
Четверг
Он – Привет, как прошел вчерашний день? Как фильм?
Она – Привет, да все отлично, сходили вчера на фильм «Смерть в сети». Боже, такая бредятина, там про то, как одна девушка постоянно звонила всем по вэбке и наткнулась на одного убийцу. Она была снята через веб-камеру, в итоге убийцу как всегда не поймали, Максу понравилось, а мне нет, ну бред полнейший.
Он – Я его тоже смотрел, а мне он понравился. Сегодня будут смотреть фильм «Человеческая многоножка», обожаю такие фильмы.
Она – Ясно. Слушай, кинь мне свою фотографию, а то ты меня видишь, а я тебя нет, так нечестно.
Он – Держи, – скидывает фотку.
Она – У тебя лицо на фотке расплывчатое, точнее, его вообще не видно.
Он – А ты представь, что на мне нет лица.
Она – Ну у тебя и шуточки, ладно.
Он – Кстати, крутая тачка у твоего парня.
Она – Ну так еще бы, БМВ Х6, он никогда себе ни в чем не отказывает.
Он – Ты мне тоже.
Она – Так, стоп, откуда ты знаешь, что моего парня крутая тачка?
Пятница
Он – И снова здравствуй! Ты уже отучилась на сегодня?
Она – Привет, ага, а что?
Он – Видел сегодня тебя, твоя фигура очень красивая и стройная.
Она – Благодарю! Так, Михаил, если ты сейчас выйдешь из сети, я тебя убью, поэтому расскажи мне, где ты меня мог видеть, на тренировке?
Он – Мне нравилось смотреть, как ты двигалась.
Она – Стоп, тебя там не могло быть, у нас вход в спортзал только по пропуску.
Он – Не всё так сложно, как ты думаешь.
Она – К чему ты клонишь?
Он – Прислушайся к своему сердцу, там твой ответ ему.
Она – Боже, ты говоришь загадками, ладно, я ушла гулять, ведь сегодня пятница, у нас тусовка.
Он – Пока, пока.
Суббота
Он – Привет, что как пятница?
Она – Привет, да вообще отлично, вот только когда мы пришли вчера в бар, моя подруга Светка отошла в туалет и не вернулась, время было уже около часа а, телефон и до сих пор выключен. Блин, я так переживаю за нее.
Он – Не переживай, может, она просто выехала с каким-нибудь красавчиком денди.
Она – Это маловероятно, да и к тому же в баре присутствовал ее парень, куда она там от него убежит, странно как-то все.
Он – Это смешно.
Она – Да нет, ничего, говори как есть? Смешного я в этом ничего не вижу.
Воскресенье.
Он – Добрый вечер, красотка.
Она – Да какой уж вечер, время видел, уже ночь, как два часа для меня.
Он – Это продолжение вечера, детка.
Она – Переживаю, что у Светы телефон до сих пор не отвечает, и еще сегодня Макс весь день трубку не берет. Блин, я не знаю, что происходит, мне становится не по себе.
Он – Ты боишься ,но страх - это замечательно.
Она – Мне вот, честно, вообще не замечательно. Я в душ дойду.
Он – Хорошо.
Немного спустя
Она – Я тут.
Он – А ты в душе очень сексуально выглядишь?
Она – А ты разве меня мог там видеть?
Он – Да мне очень понравилась твоя попка.
Она – Михаил, ты чего, хватит шутить.
Он – Еще мне понравились твои волосы.
Она – Спасибо.
Он – И твои ножки.
Она – Да, да я поняла спасибо, ну все хватит и слушай, перестань и хватит, прекрати, это уже слишком.
Он – Мне очень понравились твои сиськи, надеюсь, понравится и на вкус.
Она – Я сейчас вызову полицию.
Он – Твоя подруга тоже пыталась это сделать, она очень пожалела. Мне нравится смотреть, как ее тело свисает перед твоим домом. Мне понравилось вырезать кишки твоему парню. И давить его как жука, ползающего по полу, на его крутой тачке…
Она – Господи, ты моральный урод, сумасшедший.
Он – А вот это ты зря, красотка, не стоит меня так называть.
Она – Сумасшедший!!!
Утром приехавшая полиция нашла девушку, разрезанную на куски, как будто это был мясник с мясокомбината.
Сегодня, 07:10 by Гот77Просмотров: 17Комментарии: 0
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