Смерть в скайпе

Гот77 Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:10 by

Переписка в скайпе девушки и маньяка.ПонедельникОн – Привет, красотка, познакомимся.Она – Привет, почему бы и нет, я Аня.Он – Очень приятно, Михаил, давай общаться?Она – Давай, звоню. А почему я тебя не вижу?Он – А ты красивая, сломалась камера.Она – Спасибочки, но раз сломано, так сломано, зато ты будешь меня видеть. Ой, слушай мне нужно бежать, уже я на пару опаздываю.Он – Пока, пока.ВторникОн – Привет Аня!Она – Привет!Он – Как твои дела, как прошли пары.Она – Да вроде неплохо, скоро уже экзамены начнутся. Еще на тренировках сильно уставать начала.Он – Смотрю, и спортом увлекаешься?Она – Ага, уже 12 лет занимаясь спортивной гимнастикой, ничего себе, да. Вот так вот, а ты сам увлекаешься спортом?Он – Ну разве что шутки ради.Она – Ясно, я отойду на пару минут, просто мне на телефон звонят.Он – Хорошо.Она – Ну все, я тут, Света звонила, моя однокурсница, спрашивала про зачетку.Он – Это та, у которой собака пропала?Она – Ага она, постой, а откуда ты знаешь, что у нее собака пропала?СредаОн – Привет, чем занимаешься?Она – Привет, сижу дома, скоро в кино пойду.Он – Неужели такая красивая девушка пойдет в кино одна.Она – Нет, не одна, конечно, за мной мой парень приедет, Макс.Он – А на какой фильм вы собираетесь идти?Она – Да фиг его знает. Как всегда - на ужастик какой-нибудь. Мы постоянно попадаем на эти ужастики, будто смотреть больше нечего.Он – Не нравятся фильмы ужасов? Да ну?Она – Лично мне вообще нет.Он – Но как же, ведь там всегда есть интересный сюжет. Особенно тогда, когда убийца так и не был пойман, а разве это не круто?Она – Блин, фиг его знает, ну кому как. Ну все, я побежала, Макс уже под окном сигналит.Он – Ну пока, пока.ЧетвергОн – Привет, как прошел вчерашний день? Как фильм?Она – Привет, да все отлично, сходили вчера на фильм «Смерть в сети». Боже, такая бредятина, там про то, как одна девушка постоянно звонила всем по вэбке и наткнулась на одного убийцу. Она была снята через веб-камеру, в итоге убийцу как всегда не поймали, Максу понравилось, а мне нет, ну бред полнейший.Он – Я его тоже смотрел, а мне он понравился. Сегодня будут смотреть фильм «Человеческая многоножка», обожаю такие фильмы.Она – Ясно. Слушай, кинь мне свою фотографию, а то ты меня видишь, а я тебя нет, так нечестно.Он – Держи, – скидывает фотку.Она – У тебя лицо на фотке расплывчатое, точнее, его вообще не видно.Он – А ты представь, что на мне нет лица.Она – Ну у тебя и шуточки, ладно.Он – Кстати, крутая тачка у твоего парня.Она – Ну так еще бы, БМВ Х6, он никогда себе ни в чем не отказывает.Он – Ты мне тоже.Она – Так, стоп, откуда ты знаешь, что моего парня крутая тачка?ПятницаОн – И снова здравствуй! Ты уже отучилась на сегодня?Она – Привет, ага, а что?Он – Видел сегодня тебя, твоя фигура очень красивая и стройная.Она – Благодарю! Так, Михаил, если ты сейчас выйдешь из сети, я тебя убью, поэтому расскажи мне, где ты меня мог видеть, на тренировке?Он – Мне нравилось смотреть, как ты двигалась.Она – Стоп, тебя там не могло быть, у нас вход в спортзал только по пропуску.Он – Не всё так сложно, как ты думаешь.Она – К чему ты клонишь?Он – Прислушайся к своему сердцу, там твой ответ ему.Она – Боже, ты говоришь загадками, ладно, я ушла гулять, ведь сегодня пятница, у нас тусовка.Он – Пока, пока.СубботаОн – Привет, что как пятница?Она – Привет, да вообще отлично, вот только когда мы пришли вчера в бар, моя подруга Светка отошла в туалет и не вернулась, время было уже около часа а, телефон и до сих пор выключен. Блин, я так переживаю за нее.Он – Не переживай, может, она просто выехала с каким-нибудь красавчиком денди.Она – Это маловероятно, да и к тому же в баре присутствовал ее парень, куда она там от него убежит, странно как-то все.Он – Это смешно.Она – Да нет, ничего, говори как есть? Смешного я в этом ничего не вижу.Воскресенье.Он – Добрый вечер, красотка.Она – Да какой уж вечер, время видел, уже ночь, как два часа для меня.Он – Это продолжение вечера, детка.Она – Переживаю, что у Светы телефон до сих пор не отвечает, и еще сегодня Макс весь день трубку не берет. Блин, я не знаю, что происходит, мне становится не по себе.Он – Ты боишься ,но страх - это замечательно.Она – Мне вот, честно, вообще не замечательно. Я в душ дойду.Он – Хорошо.Немного спустяОна – Я тут.Он – А ты в душе очень сексуально выглядишь?Она – А ты разве меня мог там видеть?Он – Да мне очень понравилась твоя попка.Она – Михаил, ты чего, хватит шутить.Он – Еще мне понравились твои волосы.Она – Спасибо.Он – И твои ножки.Она – Да, да я поняла спасибо, ну все хватит и слушай, перестань и хватит, прекрати, это уже слишком.Он – Мне очень понравились твои сиськи, надеюсь, понравится и на вкус.Она – Я сейчас вызову полицию.Он – Твоя подруга тоже пыталась это сделать, она очень пожалела. Мне нравится смотреть, как ее тело свисает перед твоим домом. Мне понравилось вырезать кишки твоему парню. И давить его как жука, ползающего по полу, на его крутой тачке…Она – Господи, ты моральный урод, сумасшедший.Он – А вот это ты зря, красотка, не стоит меня так называть.Она – Сумасшедший!!!Утром приехавшая полиция нашла девушку, разрезанную на куски, как будто это был мясник с мясокомбината.

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