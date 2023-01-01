Кун Кун

ssideii Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:32 by

Когда я был маленьким, мои родители отвозили меня со старшим братом к дедушке с бабушкой. Мы не часто с ними виделись, потому что они жили в селе, Акита.Как только мы приезжали к бабушке с дедушкой, мы сразу же бежали играть на улицу. Воздух здесь был гораздо свежее и чище, чем в городе. Мы гуляли вдоль рисовых полей, наслаждаясь огромными открытыми пространствами.В тот день солнце стояло высоко в небе, и не было никакого ветра. Было жарко и душно, и через некоторое время я начал уставать.И вдруг мой брат внезапно остановился. Он увидел что-то вдалеке.- На что ты смотришь?- спросил я.- Там что-то есть,- ответил он.Вокруг простирались только рисовые поля, и было совершенно пустынно. Я протёр глаза, но не смог понять, что это. Вдалеке, над полями, было белое нечто, размером с человека. Оно двигалось и извивалось так, словно его подгонял ветер.- Может быть, это пугало? - сказал я.- Это не пугало,- ответил мой брат. - Пугало не может так двигаться.- Может быть, это простыня? - сказал я.- Нет, это не простыня,- ответил он. - Здесь нет других домов. Кроме того, нет никакого ветра, а оно по-прежнему двигается и извивается. Что же это такое?У меня возникло странное и неприятное ощущение в подложечной области живота.Мой брат побежал обратно домой, вернувшись, он принес бинокль.- О! Можно посмотреть? - спросил я, взволнованно.Я попытался схватить бинокль , но он оттолкнул меня.- Нет, я первый! - сказал он с усмешкой. - Я старше. Ты можешь посмотреть после меня.Как только мой брат поднёс бинокль к глазам, я заметил, как изменилось выражение его лица. Оно побледнело, и он мгновенно вспотел. Он уронил бинокль на землю и я смог разглядеть страх в его глазах.” Там ​​это … Там это … Там это … ”Это не был голос моего брата.Не говоря ни слова, он повернулся и пошел обратно домой. Что-то было не так. Дрожащими руками, я наклонился и взял бинокль, но я был слишком напуган, чтобы посмотреть в него.Вдалеке белый объект продолжал извиваться.В этот момент, ко мне подбежал мой дед.- Что вы делаете с биноклем?- спросил он.- Ничего, - ответил я. - Просто смотрим на белую штуку, там.- Что?- закричал он. - Вы не должны смотреть туда!Он выхватил бинокль у меня из рук.-Ты видел это? - гневно спросил он. -Ты смотрел на это в бинокль?- Нет,- сказал я, сжавшись. - Еще нет …Мой дед вздохнул с облегчением.- Хорошо,- сказал он. - Это хорошо …Не знаю, почему, но он отправил меня домой.Когда я вошел на кухню, все плакали. Мой брат катался по полу, смеясь , как сумасшедший. Он лежал на спине, и его тело извивалось и скручивалось… так же, как та белая штука вдалеке.Я не мог понять, что происходит. Это было ужасно: видеть его таким. Я разрыдался.У меня больше не было брата. Он сошел с ума.На следующий день родители решили отвезти нас домой. Мои бабушка и дедушка стояли на крыльце, махая нам вслед, когда машина отъехала. Я сидел на заднем сиденьи с моим братом, вытирая слезы с глаз.Мой брат все еще смеялся, как психически больной. Нам пришлось связать его, чтобы он прекратил извиваться. Его лицо было искажено широкой улыбкой. Казалось, что он счастлив, но когда я взглянул в его глаза, я понял, что он плачет. Холодок пробежал у меня по спине. Его щеки были мокрыми от слез, но он всё равно продолжал смеяться и смеяться…Мой отец остановился на обочине дороги и вышел из машины. Он достал бинокль и яростно разбил его. Затем, не говоря ни слова, он вернулся в машину и продолжил движение.

Ключевые слова: Японские легенды брат бинокль авторская история

Другие, подобные истории: