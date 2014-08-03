Чердак

Aveldef05 Просмотров: 79 Комментарии: 1 0 Сегодня, 13:04 by

Всем привет, меня зовут Вадик. Я обычный школьник, который хочет поведать вам свою историю.И так, как я уже сказал, я школьник, учусь в шестом классе 38-й школе, город называть на буду. Живу я в обычной семье: мама, папа, я и младший брат, которого зовут Миша. Живу я в доме за городом. У каждого есть своя комната - у родителей, у меня, и у младшего брата. Я, как обычный мальчик, люблю поиграть в компьютерные игры. И сделаю такую пометку: живём в доме с небольшим чердаком, сначала родители хотели его вообще убрать, но после родители передумали и весь чердак заложен брёвнами, чтобы, как они сказали, «не выходил холод». Итак, этот день начался как обычно. Я проснулсячасов в 10, ну а что, выходные же. Родители были дома и уже завтракали.- Привет, мам, - сказал я.- Привет, сынок, садись завтракать, - сказала она.- Мам, я сегодня к Костику в гости схожу, в приставку поиграть, ему вчера папа новую PlayStation купил, ладно?- Ладно, иди, но только после обеда, а то я вас знаю - наедитесь чипсов с газировкой, а потом животы у вас болят.- Ну хватит, подумаешь, было всего 1 раз…- Что ты там говоришь? Один раз?- Не, мам, ничего, всё, я поел, спасибо, было вкусно.Встав из-за стола я поцеловал маму, поставил тарелку в раковину и побежал в комнату.- Так, надо собрать рюкзак на вечер, а то потом забуду и что мы будем кушать?Да, мы с Костиком договорились, что с него приставка и игры, а с меня чипсы с газировкой. Накинув рюкзак на плечо я вышел из комнаты и направился в прихожую.- Мам, я на улицу прогуляться, - соврал я.- Хорошо, только шапку надевай, а то на улице ветер.- Ага, - отрывисто сказал я закрывая за собой дверь.Так, мне надо успеть сходить в магазин и добежать до зоомагазина, купить корм моему попугаю.Купив корма и чипсов с газировкой я побежал домой обедать. Разувшись и отнеся рюкзак со вкусностями в комнату, я пошел на кухню.Хм, странно, дома тихо как то.- Эээээйй есть кто дома?Ответа не последовало. Зайдя на кухню, я увидел записку.«Вадик, мы с папой уехали в гости к тёте Лене, приедем поздно. Твой обед в холодильнике, подогрей его в микроворновке.Твоя мама.»Окей, мам, щас быстренько поем и поеду с Костику, он, небось, уже играет сидит.Подогрев обед, я сел кушать, попутно смотря новый ролик в ютубе. Когда серия уже заканчивалась, мне позвонил Костя.- Вадик, ты там что, уснул что ли? Я тебя тут через силу жду, игра уже загрузилась а родители уехали к знакомым в гости.- Да, Кость, я уже выхожу, - сказал я и побежал обуваться. Выбежав на улицу, я увидел мою маршрутку. Запрыгнув в неё, я заплатил и присел рядом с какой-то женщиной, которая с кем-то разговаривала по телефону. Увидев свою остановку, я выбежал и набрал Косте.- Алло, Кость, я возле дома, открывай двери.- Алло, Вадим, это мама Кости.- Здравствуйте, Татьяна Андреевна, - сказал я.- Костя заболел, Вадим, вы сегодня не сможете поиграть.- Ну как это, я с ним буквально 30 минут назад разговаривал и он, вроде, не болел.- Да, Вадим, но он мне 10 минут назад позвонил и сказал, что у него сильно болит голова, приехав, я померила ему температуру. И она оказалась 39 градусов.- Да, я понял, - сказал я.- До свидания, Татьяна Андреевна, пускай Костя побыстрее выздоравливает.- До свидания, Вадим, до свидания.Я, печальный, уткнувшись в телефон пошёл обратно к автобусной остановке.Сидя в автобусе мне прислала голосовое сообщение мама:- Сынок, мы задержимся в гостях допоздна, нас не жди, а ложись спать.Написав ей в ответ:- Хорошо, - я продолжил смотреть в окно. Маршрутка остановилась на пешеходном переходе, чтобы пропустить пешеходов. Людей было много, от маленьких детей до стариков. Но моё внимание привлёк человек в черной куртке с капюшоном, который, переходя дорогу, посмотрел прямо на меня. Но мне казалось, что он своим взглядом залез мне в душу. Ну вот все люди перешли дорогу и автобус продолжил своё движение. Доехав до своей остановки, я вышел. Пошел мелкий дождь, и я ускорил свой шаг. Дойдя до забора я провернул ключ и закрылся изнутри. Проделав то же самое со входной дверью, я разулся. Скинув с себя промокшую куртку, я переоделся в сухое и пошел к компьютеру в надеже поднять своё настроение новой видео игрой. Поиграв около часа я почувствовал, что сейчас могу уснуть.«Так, последний уровень и всё,» - сказал я себе.Но тут меня отвлек какой-то шум на потолке. Я обернулся и увидел дыру с лестницей, ведущей на чердак.«Что за?..» - не успел сказать я как вдруг я увидел два желтых глаза, смотрящих на меня из дыры чердака. Вот на этом моменте я был готов разбить окно и выпрыгнуть в него, но тут у меня появилось какое-то чувство любопытства. Я встал из-за компьютерного стола и аккуратно подошёл к дыре. Я увидел довольно просторный чердак, хотя родители говорили, что там всё заложено брёвнами. Странно… Поднявшись по лестнице, я увидел ещё более удивительную картину: чердак казался бесконечным. И, присмотревшись, вдалеке я увидел свет. Я пошел в его сторону. Я шел и шел, не знаю сколько прошло времени, но мне казалось, что прошла вечность… Силы покидали меня, с каждым шагом я становился всё медленнее и медленнее… Но вдруг я увидел свет! Я побежал что есть мочи и увидел не выход с чердака, а свет, свет города… Большого настоящего города…- Ребят, всем привет, меня зовут Никита и вы находитесь на канале интервью ТВ, и сегодня я решил взять небольшое интервью у нашего новенького. Насколько вы помните, я вам рассказывал, что у нас в классе ещё месяц назад появился новенький, который ни с кем на дружил и находился постоянно один. Его звали Влад, но мы звали его Вадик. Привет, Вадик, можешь, пожалуйста, рассказать мне, почему ты такой всегда грустный и не общительный?Услышав мой вопрос, у Влада появились мурашки.- Хорошо, Никит, садись, я всё-таки тебе расскажу…- И он мне поведал такую историю: "Я как раз сел играть в компьютер и вдруг обратил внимание на потолок: в нём была дыра, ведущая на чердак. Мои родители рассказывали, что чердак весь заложен брёвнами, но, поднявшись, я увидел большое пространство. Пойдя дальше, я понял, что заблудился, ведь чердак казался бесконечным. Но вдруг я увидел свет, я думал, что это выход, но это оказались огни большого города. Я, в надежде, что мне помогут найти дорогу назад, пошёл в этот город, но мне не помогли". И в этот момент Вадик заплакал. Я попытался успокоить его, ну Влад, ведь сейчас-то все нормально, ты в школе, и всё в общем-то хорошо, правильно? Но он мне ответил: "Ты ничего не понимаешь, Никит, я до сих пор не нашёл выход с чердака…"

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