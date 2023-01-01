Страшная история про девочку

Гот77 Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:33 by

В одном провинциальном французском городе жила девочка. Она любила петь и надрывала горло каждый день. Родители отвели ее в музыкальную школу, но преподаватели сказали, что у нее нет шансов. У нее не было голоса.Малышка пережила страшную депрессию, понимая, что никогда не выйдет на сцену даже в этом захудалом городишке. Ее пытались утешить, но бесполезно, она стала как зомби. И, в один хмурый день, открыла окно и выбросилась на улицу.Полиция, исследовав комнату девочки, нашли кассету с ее любимой группой и посередине записи был странный голос. Это был ее голос, его исследовали в лаборатории судебной экспертизы, и пришли в ужас. Голос был похож на электронный из автомата, как она могла петь таким голосом…Но потом стали происходить странные события. Один следователь разбился в автокатастрофе, другой спился, а эксперт выпал из окна собственной картины. Эта кассета пролежала в архиве много лет. Пока один из новых служащих архива полиции не наткнулся на нее.Она лежала в запыленном конверте, а на нем было написано, что следствие не закончено. Он взял эту кассету и вставил в магнитофон. Слушая музыку, он писал отчет о незакрытых делах. Как вдруг он услышал голос: "Ты следующий…"

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