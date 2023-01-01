Первый день в новой школе

vaalink Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:30 by

Ване четырнадцать лет, его семья переехала в Москву из Новгорода, и он начал здесь новую главу своей жизни. Ему предстояло перестать грустить о старых друзьях и проявить усилия к нахождению новых, и лучше места чем школа для этого точно не было. Завтра был его первый день в новом классе, и он очень тревожно ждал этого: непонятно, наладиться ли контакт с новыми одноклассниками, хорошие ли будут учителя и вообще, насколько сильно здешние люди будут отличаться от новгородцев? В предвкушении следующего дня он лег спать, предварительно подготовив все нужное к школе.Понедельник встретил Ваню громко звенящим будильником и дождем за окном, но даже эти раздражители не могли понизить его радостный настрой и он в спешке начал готовиться к первому учебному дню в новой школе. Полностью собравшись и позавтракав, он сказал маме, что выйдет пораньше, чтобы точно не опоздать.- Хорошо, обязательно позвони после уроков, — сказала вслед мама.Выйдя из подъезда Ваня раскрыл зонт и пошел к школе, обходя небольшие лужи, появившиеся за ночь. Примерно через 15 минут он пришел. Здание школы выглядело тоскливо — длинная четырехэтажная бетонная коробка, разукрашенная в розово-серые линии. Было понятно, что она пережила не один десяток лет, но совсем недавно подверглась внешнему ремонту. Ваня пошел на свой первый урок.Через несколько часов прозвенел звонок, это был конец учебного дня. Ваня начал собирать свои школьные принадлежности. Он был рад, ведь сегодня подружился с ребятами из класса, и даже записался на школьной кружок футбола.На выходе со школы его остановила незнакомая женщина.- Пойдем со мной, поможешь перенести книги из подвала в библиотеку.- Извините, но мне очень нужно домой, меня ждет мама.- Скажи ее номер, я позвоню и предупрежу, что ты задержишься, помогая в школе.Ваня продиктовал номер и сказал, что его маму зовут Мария.После пары секунд молчания незнакомка сказала: «Здравствуйте, Мария, это Агафья Федоровна, школьный библиотекарь, ваш сын немного задержится в школе, он поможет перенести учебники в другой кабинет». После недолгого разговора женщина пошла в дальнюю сторону коридора, где находилась металлическая дверь. Достав большую связку ключей она отперла ее, и зашла внутрь, Ваня пошел вслед за ней.- Что значит мы не знаем где он! - громко возмущалась мать Вани, - еще в час дня мне звонила библиотекарша и сообщила, что он задержится в школе, чтобы с чем-то помочь!- Мария Витальевна, видимо ваш сын обманул вас, ведь у нас в школе нет библиотекарши.- Как нет? - возмутилась Мария, что-то ища в телефоне — Вот же! Звонок от 13:19, она записана у меня как Агафья Федоровна.На лице директрисы выступил первобытный страх, она в страшной дрожи приспустила очки и сказала:- Агафья Федоровна погибла 30 лет назад, ее нашли расчлененной в школьном подвале...

Ключевые слова: Смерть Школа подросток исчезновения людей авторская история

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