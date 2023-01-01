Поговори со мной

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:54

Причина: Изменен раздел.

Гот77 Просмотров: 109 Комментарии: 0 +1 Вчера, 14:54 by

Лида - обычная женщина средних лет, очень увлеченная натура, возвращалась домой с репетиции. Ее страстью была музыка, она играла на бас гитаре. Нет, это была не рок-группа, а просто любители тяжелой музыки. Они собирались в одном подвале и играли аккорды известных иностранных групп.Женщина никогда не верила, ни в мистику, ни в ведьм, ни в самого черта. Одним вечером вернувшись с репетиции, она заварила чай, не успев его пригубить, услышала сообщение в телефоне. Наверное, друзья или оператор связи подумала она.Сообщение было очень странным: Поговори со мной. Лида не стала обращать, внимания и пошла, допивать напиток. Как снова пришло сообщение: Я понимаю, что это неприлично, но мне очень одиноко. И не с кем поговорить.Женщина поняла, что это серьезно и начала переписываться с этим некто. Оно писало, что в этом мире его или ее ничего не держит. Никто не понимает. Лида отвечала простыми словами: Да, Нет, Понятно, Сочувствую.Потом пришло сообщение: Ты мужчина или женщина. Лида ответила смайликом в виде девушки. Я поняла – был ответ. Дальше вообще странно:- Где ты живешь?- А ты? – Переспросила женщина.Я могу сказать – ответила она. Оказалось, это девушка, зовут ее Лена, ей 18 лет.- Я не думаю, что тебе здесь будет интересно, – ответила она. - Ну, если хочешь, заходи.И сбросила адрес. После этого сообщений больше не было.Лида вначале забыла про этот разговор, но потом на ее душе заскребли кошки. Стали приходить дурные мысли. Она решила узнать про эту Лену. Она нашла этот дом и поднялась по лестнице, позвонила в квартиру указанную в сообщении. Дверь открыла женщина совсем немолодая, в черном платье.Лида спросила:- А Лену можно?Та спросила:- Вы знали Лену?Выяснилось, что у Лены была страшная депрессия. После чего она покончила с собой, выбросившись с окна месяц назад. Она была в шоке. Кто тогда ей писал?Лида решила спросить номер телефона девушки. Ее мать сказала, что телефон положили ей в гроб. Но если ей очень хочется, сейчас скажет. Она открыла книжку и прочитала номер Лениного телефона. Лида замерла от ужаса, это был тот номер, с которого писала Лена…

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