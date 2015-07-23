Страшное письмо

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гот77 Просмотров: 120 Комментарии: 2 +2 Вчера, 14:47 by

Ольга устроилась секретаршей, в понедельник ничего обычного не происходило. После обеда Оля проверяла почту, разложив все по адресам, основная стопка для директора Алевтины Федоровны. Один конверт был почему-то красного цвета, он странно пах, ей показалось знакомый запах.Девушку мучило любопытство, кто мог прислать необычный конверт директрисе. Она решила прочитать содержимое, он был не заклеен, никто, не увидит. Оля посмотрела письмо, противный запах стрельнул ей в нос, там был обычный лист бумаги. И несколько слов: Я сегодня приду!Девушка рассмеялась, неужели у нашей кикиморы появился обожатель. Вдруг в кабинет зашла Алевтина, она быстро спрятала руки, а в них было письмо. Директриса строго посмотрела на подчиненную, взяла стопку со стола и пошла в свой кабинет. Девушка волновалась, как отнести письмо, но из кабинета директор не выходила.Рабочий день уже заканчивается, Оля сбегала в туалет и из цеха позвонила, что Алевтину вызвали на производство. Сделав дело, она пришла в кабинет, и ужас, письма на столе не оказалось. От досады она чуть не заплакала, за это уволят. Идя домой, она думала про этот злосчастный конверт. Она сама себя успокаивала, ну подумаешь, хахаль придет, не предупреждая, директор одинокая.Придя домой Оля, как всегда, поужинала, посмотрела телевизор и улеглась спать, поставив будильник. На часах было двенадцать ночи, она укуталась одеялом и начала засыпать. Раздался дверной звонок, она подумала, кого там черт принес. Звонки назойливо продолжались, Оля встала с кровати, включила свет и пошла к двери. Увидела в глазок, что на площадки ни кого не было, она пошла, обратно спать.Зайдя в комнату, она почувствовала странный запах, он повторял тот же запах, который доносился из конверта. Оля вспомнила это запах гнилой листвы и скошенной травы на кладбище, она недавно была на похоронах родственницы. Но то, что она увидела потом, повергло ее страшный ужас и парализовало, на кровати сидело нечто с длинными растрепанными волосами, страшным изуродованным лицом и острыми волчьими клыками.Существо посмотрело, на девушку и сказало: «Нехорошо смотреть чужие письма. Зачем открыла конверт? Он тебе не предназначался. Хотя мне все равно за кем прийти. Поступила ты очень глупо, но с другой стороны правильно. Ты спасла свою начальницу».Оля затряслась в лихорадочном шоке, от страха подкосили ноги, дрожащим голосом она ответила: Но я не хотела. Я верну письмо. Пожалуйста.Утром Оля не появилась на работе, на звонки не отвечала. Алевтина Федоровна стала беспокоиться и заехала к ней на квартиру, но дверь никто не открыл. Директор была решительным человеком, недолго думая, вызвала полицию.Прибывшие сотрудники вызвали техническую помощь и вошли внутрь. В комнате стоял запах как кладбище. А Оля лежала мертвая, на бледном лице была искаженная от ужаса гримаса…

Ключевые слова: Письмо существо конверт авторская история

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