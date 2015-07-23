Страшные истории из морга

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:42

Гот77 Просмотров: 109 Комментарии: 2 0 Вчера, 18:42 by

Где только не работал Артем даже в морге. Думал там работа не пыльная, батрачить не заставят. Сначала страшно было, но потом привык. Отсидел смену и домой, лучше, чем на стройке.Пришел на смену 13 числа, дежурить на ночь, работники морга почему-то задержались. Но вскоре стали разбегаться, самым последним уходил заведующий. Он зашел к нему в дежурку, и они поговорили о дальнейшем, будет он работать дальше или нет. Артем сказал, что вроде его устраивает и можно работатьНачальник вышел, и сторож закрыл дверь. Пошел в свое помещение, взял книжку и начал читать. Так с детективом и заснул. Вдруг неожиданно проскрипела в коридоре дверь, он сразу же проснулся. Наверно сквозняк подумал он, но все окна закрыты. Это где-то в конце коридора при входе в холодильник.Артем встал и пошел по коридору. В конце у двери стояло нечто похожее на призрак или чучело. Он обомлел и побежал обратно, запер дверь. Тело дрожало как вибратор, мысли бегали одна за другой. Это нечто подошло к двери и стало дергать ручку и пытаться зайти.Артем окоченел от страха, руки сжались до окостенения. Он не мог выговорить ни единого слова. Он обернулся и посмотрел на окно. До него дошло, а вдруг этот мертвец полезет сюда. Его довод оправдался, у окна показалась тень, потом страшные когтистые руки и страшная рыжая голова. Лицо было синюшное и опухшее.Артем упал от раздирающего ужаса и не мог даже пошевелиться. Позже этот урод, спустился и вернулся обратно. И стал сильнее ломиться в дверь, и что еще хуже скрести ногтями. Охранник схватился за ручку, из последних сил не зная, что делать. Все померкло, и он потерял сознание.Утром проснулся от звонка, еле живой он пошел и открыл входную дверь. Там стоял его сменщик и стал ругаться, почему так долго не открывал. Он ему нечего не сказал, да и не мог. Потом сел на крыльце и закурил сигарету. Пот стекал у него со лба.Вскоре стали приходить другие сотрудники, все здоровались с ним, а он даже не кивнул головой, выкуривая сигарету за сигаретой. Появился и сам заведующий, о чем-то его спрашивал, ничего не понимая, Артем отвечал несуразицу.Из морга вышел студент и в недоумении сказал заведующему. Там мистика какая-то. Вчера приготовили на вскрытие неизвестный труп, найденный в лесу. А сегодня на нем кровь, сломанные ногти и краска под ногтями…

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