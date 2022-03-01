Красная Комната

ssideii Просмотров: 156 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:50 by

Один обычный парень, который очень много времени проводил в интернете, однажды услышал от одноклассника легенду о Красной комнате.Когда мальчик пришёл из школы домой, то первым делом сел за компьютер и начал искать информацию об этой истории. Неожиданно в браузере появилось окошко, где на красном фоне была фраза: «Ты хочешь?» Он немедленно закрыл окно. Однако, оно тут же появилось снова. Он закрывал его снова и снова, но оно продолжало появляться. В какой-то момент вопрос изменился, надпись гласила: «Ты хочешь попасть в Красную комнату?», и детский голосок повторил тот же вопрос из колонок.После этого экран потемнел, и на нем появился список имён, написанный красным шрифтом. В самом конце этого списка парень заметил свое имя. В школе он больше не появился, и живым его никто никогда не видел — мальчик раскрасил свою комнату в красный цвет собственной кровью и покончил с собой.Мы не будем анализировать мотивы подобного японского молодежного фольклора, заметим только, что японский феномен "хикикомори" или просто хикки, конечно, возник не на пустом месте. И это явление куда страшнее невинной байки про Красную комнату (в Японии сегодня живет чуть ли не полтора миллиона хикки: так называют добровольных затворников, которые самоизолировались от общества, живут за счет родителей и не вылезают из-за своих компьютеров).По мнению Michael Zielenziger, автора книги «Shutting out the Sun: как Япония создала своё собственное потерянное поколение», синдром хикки похож на посттравматическое стрессовое расстройство, а по мнению других специалистов — это аутизм и Аспергер. Если вы заинтересовались этим вопросом, почитайте книгу Рю Мураками «Паразиты».

Ключевые слова: Японская мифология компьютер всплывающее окно красная комната хикикомори авторская история

Другие, подобные истории: