Вдова

Гот77 Просмотров: 102 Комментарии: 0 0 Вчера, 10:11 by

Эту страшную историю рассказал один человек, он раньше работал сторожем на кладбище. Сам он человек скептический, и в то, что он рассказал, никогда бы сам не поверил, если бы не видел собственными глазами.Работая на кладбище, он постоянно замечал многих людей, часто приходящих на могилы, и запоминал их. Но больше всего запомнилась одна женщина лет сорока. Высокая, стройная, красивой внешности, она приходила в черном платье, облегающем ее сексуальное тело.Даже было, что они немного познакомились и поговорили о ее визитах. У нее умер муж, и убитая горем вдова часто приходила на могилу. Она сидела на скамейке напротив гранитного памятника и в душе общалась с покойным. Часто плакала и подолгу сидела у могилы.Один раз она пришла под вечер, сторож заметил ее и уже ничему не удивлялся. Минут через двадцать он услышал странный звук, похожий на стон. Вначале подумал - ветер, но, прислушавшись, уверенно услышал стон женщины.Быстрыми шагами направился в сторону звука, подойдя к тому месту, он изумился. На скамейки лежала эта дама, а мужчина лежал на ней и имел ее. Она стонала от оргазма, сторож подумал, что ее насилует и крикнул, чтобы тот оставил ее.Но когда он шагнул ближе и увидел лицо насильника, застыл от ужаса. У него было лицо, изображенное на памятнике, это был ее покойный муж. Недовольно посмотрев на него, мертвец или призрак слез с нее и прыгнул за могилу. Тот бросился за ним, но он сквозь землю провалился.Придя в себя, взял женщину за руку и отвел в свою сторожку. Достав из шкафа бутылку водки, он налил ей и себе, закуски не было, но все равно кусок в горло не полезет после такого. Немного опьянев, вдова рассказала странную историю.Она очень тосковала по мужу, а особенно по ласке. И один раз начала говорить это перед его фотографией. Ночью она увидела непонятный сон, где муж сказал ей прийти вечером на его могилу. Так и сделала, но когда появился он, она не знала что делать и он силой ее взял.Попросив его никому не говорить, дама удалилась. На следующий день сторож уволился с работы. Ему тоже приснился сон, где ее муж душит его руками за горло. Проснувшись в холодном поту, служитель кладбища понял, это не шутка. Раз он спал с ней, вернувшись с того света, то ему не поздоровится.Как-то раз он встретил ее в городе и спросил, как она. Мадам призналась, что никого не нашла, да и не хочет. После того случая ей боязно. На кладбище больше ни разу не ходила и вряд ли прейдет. Эта жуткая история до сих пор не укладывается в голове мужчины. Такое забыть не возможно…

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