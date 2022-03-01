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Страшилки

Кладовка

Оксана и Валентин подали заявление в ЗАГС, а пока ждали, жили вместе в одной квартире. Отношения у них были теплые, и они мечтали о счастливой жизни. Познакомились, учась еще в техникуме коммунального хозяйства, он электрик, она устроилась инспектором в газовую контору.

Один раз она готовила на кухне, а он смотрел телевизор. Потом встал и пошел в туалет, но там перегорела лампочка. Тогда он пошел в кладовку, в ней были запасные лампочки и инструмент. Лампочки лежали в конце кладовки, на верхней полке. Валентин осторожно, чтобы не задеть банки с консервами, забрался туда.

Но неожиданно соскочил, и упал, и перевернулся, и прокатался по полу.

- Что случилось? – сказала Оксана.

- Все нормально, – ответил парень. – Хочу лампочку поменять.

- Ну, так меняй, ты же мужик.

Утром Валентин пошел в магазин за лампочками. Оксана, проснувшись, решила сходить за продуктами.

Но по дороге вспомнила, что забыла ключ и, как назло, телефон. Вернувшись домой она не хотела беспокоить соседей, да их и не знала. Так и просидела до вечера. Не соображая, она позвонила и дверь открылась. Она зашла, Валентин, как ни в чем не бывало, смотрел телевизор.

Голодная и злая Оксана спала в другой комнате. Пока она мерзла в подъезде, он был все это время дома. Обиженно мучилась она. Так прошло несколько дней. Позабыв обиду, она присела с ним к телевизору. Ей в нос ударил сильно неприятный запах.

- Что воняет? – спросила она.

- Не знаю – сказал он.

Девушка встала и пошла в коридор, вонь доносилась из кладовки. Когда она открыла дверь в кладовку, она ужаснулась. Валентин лежал мертвый, ударившись затылком об косяк…

Сегодня, 06:30 by Гот77Просмотров: 88Комментарии: 0
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Ключевые слова: Призрак кладовка лампочки падение авторская история

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