Кладовка

Гот77 Просмотров: 88 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:30 by

Оксана и Валентин подали заявление в ЗАГС, а пока ждали, жили вместе в одной квартире. Отношения у них были теплые, и они мечтали о счастливой жизни. Познакомились, учась еще в техникуме коммунального хозяйства, он электрик, она устроилась инспектором в газовую контору.Один раз она готовила на кухне, а он смотрел телевизор. Потом встал и пошел в туалет, но там перегорела лампочка. Тогда он пошел в кладовку, в ней были запасные лампочки и инструмент. Лампочки лежали в конце кладовки, на верхней полке. Валентин осторожно, чтобы не задеть банки с консервами, забрался туда.Но неожиданно соскочил, и упал, и перевернулся, и прокатался по полу.- Что случилось? – сказала Оксана.- Все нормально, – ответил парень. – Хочу лампочку поменять.- Ну, так меняй, ты же мужик.Утром Валентин пошел в магазин за лампочками. Оксана, проснувшись, решила сходить за продуктами.Но по дороге вспомнила, что забыла ключ и, как назло, телефон. Вернувшись домой она не хотела беспокоить соседей, да их и не знала. Так и просидела до вечера. Не соображая, она позвонила и дверь открылась. Она зашла, Валентин, как ни в чем не бывало, смотрел телевизор.Голодная и злая Оксана спала в другой комнате. Пока она мерзла в подъезде, он был все это время дома. Обиженно мучилась она. Так прошло несколько дней. Позабыв обиду, она присела с ним к телевизору. Ей в нос ударил сильно неприятный запах.- Что воняет? – спросила она.- Не знаю – сказал он.Девушка встала и пошла в коридор, вонь доносилась из кладовки. Когда она открыла дверь в кладовку, она ужаснулась. Валентин лежал мертвый, ударившись затылком об косяк…

Ключевые слова: Призрак кладовка лампочки падение авторская история

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