Тэк-Тэк

ssideii Просмотров: 61 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:39 by

Тэк-Тэк или Касима Рэйко (яп. 鹿島玲子?) — призрак женщины по имени Касима Рэйко, которую переехал поезд и разрубил её пополам.С тех пор она бродит по ночам, передвигаясь на локтях, издавая звук тэк-тэк. Если она увидит кого-либо, то Тэк-Тэк будет преследовать его, пока не поймает и не убьёт.Способ убийства заключается в том, что Рэйко разрубит его косой пополам и превратит в такого же монстра, как она сама.Согласно поверью, Тэк-Тэк охотится на детей, которые играют в сумерках. У Тэк-Тэк можно провести аналогии с американской детской страшилкой под названием Клэк-Клэк, которой родители пугали гуляющих допоздна детей.Популярное в Японии, Китае и Корее суеверие о проклятии числа 4.Причина возникновения фобии в произношении китайского иероглифа, обозначающего «четыре»: «си» (кит. 四), почти так же, как и слова «смерть» (кит. 死), они различаются только тонами.В корейский и японский языки эти слова с незначительными изменениями в произношении пришли из китайского.

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