Чарлайн — новогодняя кукла (история страшной куклы)

Сафие султа Просмотров: 91 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:24 by

Чарлайн — новогодняя одержимая страшная кукла. У неё коричневые тонкие волосы и белые пряди. Непропорционально большой лоб. Безумное личико, на котором выделяются неправдоподобно большие чёрные глаза. Она так широко раскрыла свои глаза, которые смотрят прямо в душу.Это история началась в Китае. В одном небольшом городке Куклу Чарлайн выставили на новогодний аукцион. Кукла выделялась своей утонченностью и густыми длинными волосы. Один мастер, проходящий через этот аукцион, оценил тонкость и раритет куклы и купил её в тот-же день и поставил в свой антикварный ларёк на самое видное место. В тот же день одна молодая пара искала подарок своей дочери, и они наткнулись на данный ларёк. Им запала внешность куклы, и они решились её купить. В итоге куклу подарили дочке. Та стала с ней разговаривать и дружить.Девочка начала себя странно вести: ходить ночью по дому с ножом или сидеть без движения. А кукла то пропадала, то появлялась. То она оказывалась на чердаке, то на кухне. Родители были в отчаянии, и мама решила сжечь эту куклу. Но как только она коснулась куклу Чарлайн, её хватил инсульт. А ночью вся семья девочки умерла, а девочка бесследно исчезла. Возможно, и по сей день кукла стоит в другом ларьке и ожидает, когда её снова кто-то купит. А если кто-то покупает, то она начинает с ним разговаривать и задавать странные вопросы по типу: "тебе нравятся мои волосы? ", "тебе нравятся мои глаза? ", "ты не хочешь меня сжечь? " В случае, если кукле не понравятся ответы, то она убьёт нового владельца.

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