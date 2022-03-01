Ночная гостья

Ночная гостьяНина жила в девятиэтажке еще советских времен. В подъезд заходишь - жутко становиться. Все стены исписаны панками, готами и металлистами. Через стенку жила бабуся, ни с кем не водилась, так себе затворница.
Только Люда к ней приходила, то ли племянница, то ли просто помогала. Она снимала угол в соседнем подъезде и навещала бабку по уборке помочь или в магазин съездить. В благодарность баба Зина завещала ей квартиру.
В пятницу вечером Нина смотрела фильм ужасов, страшный такой. За стенкой слышны какие-то звуки, скрежет - не понятно. Только страшнее стало. Вдруг она услышала стук в дверь. Странно, в доме есть домофон, значит кто-то по площадке. Стук не прекращался и был уверенный, ладно схожу.
Смотрит в глазок, стоит баба Зина, открыла в дверь. Старуха непонятная какая-то, как зомби. Лицо неестественное, волосы распущенные и улыбка ехидная.
– Вам чего, баб Зин, – спросила Нина.
Та смеется странным видом и говорит:
– Давай бабушку помянем.
– Какую бабушку, вы что, таблетку выпили?
– Ну, давай, впусти меня, – настаивала соседка.
– Ой, сами поминайте, я устала на работе, – сказала Нина, закрыв дверь.
Странно, не могла прийти в себя Нина, посмотрела на часы - уже полпервого ночи. "Блин, завтра пойду и спрошу, может ей доктора вызвать." После фильма и странной бабки долго не могла уснуть.
Проснувшись, позавтракав, Нина решила выяснить, чего ей надо было. Вышла на площадку, у соседки открыта дверь, зайдя, видит картину. Людка наводит порядок: в углу стоят мешки с вещами, обои сорваны, паркет тоже.
- Ты что, ремонт делаешь?
– Да, хочу обновить жилье, – вытирая пот, сказала Люда.
– А где Зина?
Ответ ее так шокировал, что волосы дыбом чуть не встали.
– Да уже сорок дней, как померла на даче, – прослезилась Люда.
Выйдя вон, Нина не могла понять, кто к ней вчера приходил. Сама бабка или призрак. А если бы впустила в квартиру, что могло произойти? Зина умерла на даче после дарственной. Людка ей помогла или сама ласты склеила, уже никто не узнает. А кто к ней приходил ночью, лучше вообще не знать…
Сегодня, 06:03 by Гот77Просмотров: 131Комментарии: 0
Ключевые слова: Квартира старуха привидение авторская история