Ночная гостья

Гот77 Просмотров: 131 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:03 by

Нина жила в девятиэтажке еще советских времен. В подъезд заходишь - жутко становиться. Все стены исписаны панками, готами и металлистами. Через стенку жила бабуся, ни с кем не водилась, так себе затворница.Только Люда к ней приходила, то ли племянница, то ли просто помогала. Она снимала угол в соседнем подъезде и навещала бабку по уборке помочь или в магазин съездить. В благодарность баба Зина завещала ей квартиру.В пятницу вечером Нина смотрела фильм ужасов, страшный такой. За стенкой слышны какие-то звуки, скрежет - не понятно. Только страшнее стало. Вдруг она услышала стук в дверь. Странно, в доме есть домофон, значит кто-то по площадке. Стук не прекращался и был уверенный, ладно схожу.Смотрит в глазок, стоит баба Зина, открыла в дверь. Старуха непонятная какая-то, как зомби. Лицо неестественное, волосы распущенные и улыбка ехидная.– Вам чего, баб Зин, – спросила Нина.Та смеется странным видом и говорит:– Давай бабушку помянем.– Какую бабушку, вы что, таблетку выпили?– Ну, давай, впусти меня, – настаивала соседка.– Ой, сами поминайте, я устала на работе, – сказала Нина, закрыв дверь.Странно, не могла прийти в себя Нина, посмотрела на часы - уже полпервого ночи. "Блин, завтра пойду и спрошу, может ей доктора вызвать." После фильма и странной бабки долго не могла уснуть.Проснувшись, позавтракав, Нина решила выяснить, чего ей надо было. Вышла на площадку, у соседки открыта дверь, зайдя, видит картину. Людка наводит порядок: в углу стоят мешки с вещами, обои сорваны, паркет тоже.- Ты что, ремонт делаешь?– Да, хочу обновить жилье, – вытирая пот, сказала Люда.– А где Зина?Ответ ее так шокировал, что волосы дыбом чуть не встали.– Да уже сорок дней, как померла на даче, – прослезилась Люда.Выйдя вон, Нина не могла понять, кто к ней вчера приходил. Сама бабка или призрак. А если бы впустила в квартиру, что могло произойти? Зина умерла на даче после дарственной. Людка ей помогла или сама ласты склеила, уже никто не узнает. А кто к ней приходил ночью, лучше вообще не знать…

Ключевые слова: Квартира старуха привидение авторская история

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