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Страшилки

Подвал

На окраине города стоял заброшенный дом, где жили военные. Рядом была часть, которая была расформирована, на ее месте остался лишь пустырь. Там иногда собирались наркоманы, подростки, готы и всякие отморозки.

Один раз трое ребят решили провести там время, а именно - они хотели попасть в подвал, в который никто не решался спуститься. Мальчики зашли в магазин, купили чипсы и колу. Вооружившись фонариками, группа направилась искать приключений.

Вход в подвал был через первый подъезд, спустившись вниз, они стали осматривать помещение. Там не было никаких надписей, потому что сюда боялись зайти даже неформалы. Открыв пачку с чипсами, ребята гуляли по подвалу, как в музее.

Внезапно один из них увидел заложенный досками и кирпичами проход. Разобрав завал, они увидели лестницу, ведущую вниз. Было странно, ведь в обычных пятиэтажках подвальное помещение всегда одно, без ярусов. Спустившись вниз, смельчаки увидели открытый люк, а там была строительная лестница.

Доев чипсы и выпив колу, ребята решили посмотреть, что там спускаясь ниже, они увидели коллектор, по которому текла вода, это было похоже на канализацию. В нос ударил неприятный запах бытовых фекалий. Неожиданно раздался женский душераздирающий крик.

Подросток, что стоял выше всех на лестнице, быстро поднялся вверх и без оглядки бросился к выходу. Пока он бежал, слышал ужасные крики его товарищей. Забыв про них, он бежал, куда глаза глядят.

Отбежав от здания, он подбежал к лесополосе и, упершись спиной об дерево, тяжело дышал, сердце чуть не выскакивало из его груди. Отдохнув, он потерял сознание и пролежал на земле всю ночь. Утром он перепуганный пришел домой и завалился спать.

Его долго допрашивали в полиции, с ним говорили родители этих мальчиков. Он рассказал все как есть, а что было с ними, он не знает. Так как, испугавшись, он бросил их одних. Полиция, спустившись в низ, нашли в воде утонувший давно труп девушки. Опознать ее не удалось, ребят так и не нашли, ни там, ни в других коллекторах.

Сегодня, 05:45 by Гот77Просмотров: 84Комментарии: 0
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Ключевые слова: Страшилки пятиэтажка подвал подростки авторская история

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