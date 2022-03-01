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Страшилки

Приходящие

День выдался тяжелый, после работы хотелось отдохнуть, выпить чаю и посидеть за компьютером, но моим планам не удалось сбыться.
Звонок раздался внезапно, нервно доставая телефон я ответил:

— Женёк, привет!
— Привет.
— Ты сегодня занят вечером?
— Нет, а что такое?
— Скоро в гости приду, хочу рассказать тебе кое-что.
— Окей, жду тогда.
— Через час подойду.

Звонок завершился, мой друг Евгений часто приходил ко мне, родители промывают ему мозги, вот и ищет уголок, где можно от них укрыться.
Переодевшись, я стал ждать друга, и уже через час он был у меня.

Мы сели за стол и он начал рассказывать, далее с его слов:

Сижу я, как обычно, на кухне, время примерно 3 часа ночи, уши улавливают звук, исходящий из рядом находившейся входной двери, как будто кто-то в неё легонько стучит. Подойдя к ней, я посмотрел в глазок, но там никого не было, при этом я отчётливо слышу звуки. Говорю кто там, смотрю в глазок и вижу нечто, по силуэту похоже на человека, покрытого с головы до ног чёрным мусорным пакетом, а за ним стоит старуха, иссохшая, с ножницами в руке и все они смотрят в сторону моей двери. Я резко отпрянул от неё и упал на пол, испуг был настолько сильный, что я начал дрожать, схватив себя за ноги начал кричать.
— УХОДИТЕ, УХОДИТЕ!
Спустя пару минут пришёл в себя, встал и посмотрел в глазок, пустота.
На следующую ночь всё повторилось, те же звуки, руки начали дрожать, снова подошёл к двери и посмотрел в глазок, никого!

Я начал перебирать мысли в голове и пришёл к тому, что после моего вопроса о том, есть ли кто там, эти создания появились. Ты же знаешь, что я сделал, да?

После очередного вопроса посмотрел в глазок, стоят, только уже не те, человек с разрезанной пополам головой и маленькая девочка с гладким лицом. Отойдя от двери, я крикнул «Уходите», в тот раз сработало, может и сейчас получится, посмотрел в глазок снова — за дверью пусто.
Назвать их решил «приходящими».
— Ты серьёзно сейчас?
— Ещё как, а разве не похоже?

Женёк сидел с лицом полным страха и непонимания.

— Да тебе проспаться надо, видел себя вообще?
— Чувак, я тебе клянусь, хочешь даже покажу!
После этого Женёк встал и начал двигаться к двери, взяв меня при этом за руку.

— Смотри, я тебе докажу.

Он вдруг крикнул пару фраз, «Кто там?», «Там кто-нибудь есть?»

— Посмотри сам и убедись.

Посмотрев в глазок я увидел свой самый обыкновенный, унылый подъезд.

— У тебя точно не все дома, нет там никого.

Женёк глянул тоже, отошёл от двери и сел на пол.

— Оставайся у меня, вижу, предки тебя совсем довели, раз каких-то чудищ видеть стал.

Он не был против, после чая ему стало намного лучше и мы стали говорить обо всём, кроме страшных подъездов.
После двух часов болтовни было принято решение ложиться спать. Мой сон был тревожный, было очень жарко, я решил сходить попить воды, по пути к кухне мне вдруг показалось, что кто-то постукивает в дверь, из головы не выходила история Женька. Подойдя к двери я сказал:

— Кто там?

Посмотрев в глазок я увидел худощавое существо, с очень длинными руками и ногами, вместо головы которого была огромная пасть с очень острыми клыками, оно стояло и смотрело на меня, а моё сердце тем временем очень сильно стучало и в одно мгновение замерло.

Продолжение следует…

Сегодня, 06:42 by odycoticПросмотров: 39Комментарии: 0
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Ключевые слова: Старуха подъезд ночь существо без лица авторская история

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