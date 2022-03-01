Ужас квартиры 212

Гот77 Просмотров: 54 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:55 by

Эта очень ужасная история произошла более 10 лет назад. Родители маленького Паши работали в Москве и давно мечтали обзавестись своей квартирой, так как многие уезжали из Прибалтики.Один раз им подвернулась удача, в пригороде продавалась квартира очень дешево. Они не могли не воспользоваться этим моментом и купили ее. Там было три комнаты и шикарная кухня, радости не было конца.Они обзавелись новыми друзьями по дому, а Паша и в школе. Но были скандалы с соседями внизу. Постоянные жалобы на беготню днем, когда никого не было. Один раз на выходных отец был на смене, а мама с мальчиком отдыхали дома.Была ужасная погода, скрипели двери в квартире, и мама обняла ребенка, и они заснули. Потом пришел отец, и они с матерью пошли в спальню. Паша уснул, проснулся от скрипа входной двери, зажегся свет и вошел отец. Он спроси, где мать, мальчик сказал она с тобой в комнате, не понимал он.Отец испуганно взбежал в спальню, вышла мать и говорит, что спала с ним, а в зал не заходила, и ребенка не обнимала. Папа с выпученными глазами сказал, что заболел напарник, и его не было несколько дней.Они долго молчали, не понимая всего происходящего. Теперь понятно, почему эта квартира такая дешевая. Здесь живут еще кто-то кого они не замечали. Но кто? Ответить на этот вопрос они не могли. И продали, эту площадь, не торгуясь.Прошло уже лет 15 они живут в новой квартире, Паша вырос, стал работать. Все наладилось в их ней семье. И один раз Паша увидел объявление в газете срочно, продается трехкомнатная квартира, не дорого, это был тот адрес, где они провели ужасную ночь…

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