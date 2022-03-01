Манекен

Гот77 Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:47 by

Один юноша любил розыгрыши с самого детства, порой они были ужасные. Ему не раз доставалось от родителей и учителей. Но он был не исправим. Каждый день ему в голову приходили новые мысли о новой шутке.Он учился на последнем курсе колледжа, когда в один день ехал мимо магазина и заметил что-то странное. После учебы он нашел это место: там, на свалке лежал манекен. Рядом лежали пластиковые мешки. Он собрал манекен в мешок и с радостной улыбкой поехал домой.Тайно от домашних собрал манекен для очередной злой шутки. Был выходной, вся семья спала. Проснувшись раньше всех, парень набросил на манекен черный плащ и на голову нацепил маску дьявола. Вдруг ему в голову пришла еще одна идея, он сбегал на кухню и взял нож. Установив это чудище в комнате брата, он вложил в руки нож, ожидая сильного ужаса, когда тот проснется.Спустившись на кухню, юноша заварил себе кофе и с наслаждением ждал криков старшего брата. Потом пришли родители и собрались завтракать. Их трапезу прервал ужасающий крик из комнаты сына. Младший засмеялся до кашля. "Вот я развеселил его."Родители набросились на него, заранее зная, что это дело его рук. Отец потребовал от него прекратить свои приколы. Они стали ждать брата, но он не выходил. Когда парень пошел посмотреть в комнату, волосы у него встали дыбом. Брат лежал на кровати с перерезанным от уха до уха горлом. А на полу лежала мантия и маска в лужи крови. Окно было нараспашку. Манекена в помещении не было…

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