Не смотри ночью в окно

Гот77 Просмотров: 115 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 08:03 by

Жарким июльским летом я сидел у компьютера и смотрел ролик какого-то блогера на ютубе. Он рассказывал про десятку самых жестоких маньяков 20-го века. Вдруг в другом окне появилось сообщение на одноклассниках, писал знакомый.Я перешел туда и открыл сообщение, он интересовался как дела, видел кого-то из наших друзей. Я написал, да вроде нет, хотя одного Гаврика видел на базаре, бегает, кофе торгует, мальчик на разливе. А девок вообще не видел. Да там такие девки, что говорить про них не хочется.Он вообще дотошный, постоянно пишет от нечего делать. Меня в пот ударило, и я пошел на кухню чай заварить, купил новый с манго и имбирем, решил попробовать. Пока чайник кипел, я посмотрел в окно, А было где-то около 12 ночи. Я рано редко ложусь, даже если на работу.Вдруг на улице увидел чудака одетого странно, плащ и шляпа - как в 50-60 годах носили. Сам он высокий и лицо страшное, аж жуть. Он смотрел сначала на окна соседей, а потом взглянул и в мое окно. Я увидел адский оскал его улыбки. А потом он стал меняться: морда превратилась в странное уродство, как мумия.Я испугался и отошел, чайник кипел, а я не обращал на него внимание. Потом пришел в себя и заварил кружку чая. Подошел к экрану, а там сообщения разрывались. Куда ты пропал, пишет он.– Да там мужик на маньяка похож, а потом растаял как снег.– Что ты несешь, закусывай.– Да иди ты, – написал я ему.– Я пойду в душ, – увидел я в сообщении.– Вали, – отписался я.С облегчением я продолжал смотреть видео, правда, переключился на какую-то чушь, как пацан девок разводит. Пью чай и вдруг опять сообщение.– Да ну нафиг, я только что видел через окно какого-то урода: страшный, длинный, на Чикатило похож– Иди ты в жопу. Как ты его мог увидеть, если этот хрен похож на того, про кого я тебе, чудаку, рассказал.– Да так обосрался, что забыл в ванне воду и теперь собирать надо.– Что, чудо, теперь поверил? – огрызался я.– Блин, кто-то звонит в дверь, наверное, соседи с нижнего этажа, я их залил.– Иди, получай по самое не хочу, – написал и засмеялся я.Допив чай, я продолжал смотреть ролик, и потом другие, и не обратил внимание, как уже было 2 часа ночи. Он больше не писал. Ну, наверное, без скандала не обошлось, подумал я.Прошла неделя. Этот умник больше не писал. Наверно, обиделся, да я и не хотел к нему заходить. Он очень нудный и всегда норовит пойти с тобой, даже если у тебя свидание.Прошел месяц, я встретил еще одного знакомого, его соседа.– Ты знаешь про Витьку?– Нет, а что?– Слушай, он повесился рядом с окном на трубе.– Да ну нах, – выругался я.– Да, и самое странное - у него было перерезанное горло.– А как он с перерезанным горлом мог повеситься? – удивился я.– Так не понятно, никаких следов в квартире не нашли, – договорил он.– Да нет, его убили, – доказывал я.– Слушай, я с ментом говорил, он сказал, что никаких следов насилия нет, это суицид, – доказывал кадр.– Значит, веревка тонкая и перерезала горло, или на проволоке удавился, – я начал "проводить расследование".– Да нет, веревка тут не при чем, – пожав плечами, ответил он.– Тогда это фильм ужасов, – ответил я, недоумевая.Я ему ничего не сказал про тот последний день. Все равно не поверит. Неужели это тот в шляпе, похожий то ли на Чикатило, то ли на Фреди Крюгера это сделал. Мы немного поболтали, из чего я понял, что это убийство, но доказательств нет, вот написали в протоколе самоубийство. Опера в мистику не верят.Страшно конечно, а если бы он тогда ко мне зашел. Даже и думать не хочется. Просто могли позвонить, я на похороны пришел. Но оказалось гроб не вскрывали. Да и зачем? Пусть он останется в памяти таким, каким он был.Прошло немало времени, один раз с этим приятелем мы нашли его могилку, она заброшенная, никто к ней не ходит. Ни креста, ни плиты, а палка и к ней прибита даже не фанера, а прессованный картон, как от старых проигрывателей. На ней и написали его инициалы. Это, наверное, еще ужасней, чем вся эта история…

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