Чат

Гот77 Просмотров: 46 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:46 by

В виртуальном чате, который нашел благодаря рекламе Билл, было много интересных людей и общались даже всю ночь. Он переписывался со своим лучшим другом, который сказал, что сейчас может общаться сколько угодно, так как родителей нет.Было уже темно, и мать Билла крикнула ему, чтобы он ложился спать. Он сказал, что идет спать и извиняется перед ними. Еще он спросил, кто завтра что делает? Брэдли ответил, что ничего, он завтра свободен. "Хорошо, я иду спать". Но Брэдли не ответил, странно, он всегда отвечал раньше.На следующий день Билл снова зашел в чат, и Брэдли извинился за то, что не ответил, ссылаясь на занятость. Они поболтали, и собеседник сказал:- Давай, я к тебе заеду и побалую тебя новыми сигаретами, выпущенные известной фирмой.Билл спросил:- А чего ты не хочешь подождать родителей, они же сейчас приедут?Он ответил, что ему нужно показать очень интересную вещь. Его поведение было очень странным, так как родители святое. Билл решил подождать его, он жил в двадцати минутах от его дома.Неожиданно прозвенел звонок, говорили родители Брэдли и спросили где он, они приехали, а его нет. Он объяснил, не стоит беспокоиться, он направляется к нему. И вдруг он услышал раздирающие душу крики его матери. Сквозь зубы ответил его отец, что Брэдли мертв, его нашли повешенным. Скорее убегай, что есть мочи.Теперь он все понял, зачем он так спешил. Он услышал звук скрипящей двери, и первая мысль, что ему пришла в голову, это спрятаться под кровать. В комнату тихо вошли с трудом, разжимая пальцы рук, Билл четко увидел худые голые ноги не похожие, на человеческие.Ему не хотелось увидеть хозяина этих ног, хотя эти чудовища проходили рядом с ним. Сердце стучало как мотор, пульс отдавался в голове. Вдруг в его кармане зазвучала музыка звукового сообщения. Затаив дыхание Билл увидел, как эти ужасно худые ноги направились к нему…

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