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Страшилки

Чужой сын

Лида проснулась ночью от того, что сын лежал у ее ног. Ему было всего четыре года, и он часто прибегал к ней в постель. Она двигала ногой, чтобы ему было удобно лечь возле нее.

Потом приподняла голову и в свете ночного светильника увидела своего сына с искаженным лицом. Он было сморщено, как у старика. Лида подумала, что не выспалась и глаза еще не привыкли. Он стоял у кровати и крепко держал ее за ноги.

И вдруг он заговорил страшным голосом: "Мамочка, возьми меня." Она краем глаза посмотрела на кровать сына и увидела, как он мирно сопел. Ужас охватил Лиду, она старалась оттолкнуть его ногами, но он навалился на ноги и крепко держал.

Она закрылась подушкой и начала читать молитвы, какие могла вспомнить. А это существо подползало к ней ближе, и говорило: "Возьми меня". Он полз к лицу и давил на нее своим холодным телом.

Только одна мысль крутилась у нее в голове: "Если я умру, кто позаботится о сыне". Она закрыла глаза и повторяла: "Боже, помоги". Сколько это длилось, Лида не помнит, когда она открыла глаза, было утро. Этого чудища уже не было.

Она взяла телефон и стала звонить всем родственникам с просьбой звонить ей каждое утро. Так как боится за свое сердце, чтобы не было приступа. На всякий случай, если появится эта сущность в образе сына.

Сегодня, 07:05 by Гот77Просмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Призрак ночь нечисть страх авторская история

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