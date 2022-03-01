Я убийца!

Гот77 Просмотров: 121 Комментарии: 0 0 Вчера, 07:17 by

Двое молодых людей изнасиловали девушку, после чего ее задушили удавкой. Засунув бездыханное тело в мешок, они набили его камнями и бросили в реку. Преступление раскрыли, они оказались на скамье подсудимых. По данным следствия убийцей посчитали только одно парня, а другой пошел как насильник.Первый получил большой срок, а второй, оказался счастливчиком, учитывая его возраст ему дали немного. Такие преступления в тюрьмах не любят, и им пришлось испытать на себе весь ужас тюремных законов. Что довело первого до петли, а второй, вытерпев все унижения, освободился раньше срока за хорошее поведение.Выйдя на свободу, родители пожалели сына и купили ему квартиру в другом городе. Он переехал туда, квартира была на девятом этаже. Соседи оказались порядочными людьми, он устроился на работу, и все предвещало новую жизнь.Но одним вечером все изменилось. Сидя дома и смотря телевизор, парень услышал, что кто-то карабкается в дверь. Выйдя на площадку, он оглядел все вокруг, никого не было. Вернувшись в комнату, он побелел от ужаса, на его кровати стояла на четвереньках молодая девушка, вся в крови и синим лицом."Не может быть, - подумал он, - Она мертва." Перед ним была та девушка, которую они убили. "Убийца. Убийца," - прошипела она. И бросилась на него. Он заорал от ужаса и начал царапать себя ногтями. Из него вырвался душераздирающий крик.В это время вбежал перепуганный сосед, видя происходящее, он спросил, что случилось. Парень кричал:- Где она?- Кто? – переспросил сосед. В комнате никого, кроме них, не было. Парень дрожал от страха, сосед хотел вызвать скорую помощь. Но передумал, когда тот лег на кровать и уснул.Утром сосед зашел его проверить, на его голове появились седые волосы. Узнав, что ему легче, ушел на работу. На следующий день, возвращаясь домой, он увидел медицинскую машину и полицию. А на асфальте лежало мертвое тело, закрытое тканью. Он подошел и рассказал про тот случай, его попросили опознать труп.Подняв покрывало, он увидел разбившегося с 9 этажа поседевшего парня с ужасно искривленной гримасой и выпученными глазами. Зайдя в квартиру, полиция и сосед увидели кровь на паркете и расцарапанный пол. А на стене кровью было написано: "Я убийца!"

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