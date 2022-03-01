Выпусти Меня

Гот77 Просмотров: 110 Комментарии: 0 0 Вчера, 06:48 by

Ира приехала в город устроиться на хорошую работу. Но без местной прописки это было трудно. Ее взяли в газету редактором текстов. Зарплата, конечно, не банкира, но жить можно. Да и парня нашла тоже неплохого, работал охранником. Им предложили очень недорогое жилье на окраине города.Это был деревянный дом, дед хозяин дома разделил комнаты и сдавал, как ни странно, очень дешево. Молодая пара приехала и долго с ним говорила. Он спрашивал их доходчиво, животных можно, но детей не любил. Правда, если есть, то чтобы не хулиганили.Так ребята и вселились на новую жилплощадь. Девушка ночевала часто одна, так как любимый часто был в ночные смены. Завела черную кошку Мусю и думала тут надолго поселиться. В соседней комнате жила еще одна женщина, она работала секретаршей на заводе. Была еще одна комната, но на ней была пломба, странно, с чего бы ее опечатывать.Ночью девушка легла спать, как услышала рычание Муси, а в коридоре послышались шаги. Но шаги мелкие, как у ребенка, детей в доме не было. На следующий день она спросила соседку, та сказала, что тоже слышала, и не одну ночь. Прошло некоторое время, все стихло.И в одну ночь они опять были не вместе, она легла спать, прижав кошку. Уже засыпая, услышала те же шаги, дверь медленно открылась, Ира перепугалась, прижав Мусю к себе, не могла пошевелиться. Медленно к ней подошел мальчик лет семи, только очень странный, лицо бледное. А на теле множество кровоподтеков. Шипящим голосом он сказал: Выпусти Меня.От ужаса она потеряла сознание. Очнувшись, она оглянулась. Ира в страхе выбежала на улицу и позвонила парню. Срочно приезжай – кричала она. Как закончу обязательно, приеду. Она зашла в комнату, в углу, еле мурча, сидела перепуганная Муся. В окне появился первый свет.Утром приехал жених, и они уехали, попросив знакомых приютить их. Прейдя на работу, она рассказала все главному редактору. Он покосился и сказал: "Ты меня разыгрываешь?" Он стал рыться в старых вырезках из газеты. Наконец, нашел и рассказал жуткую историю.Много лет назад в этом доме был убит мальчик, отчим его зарезал ножом. Нанес множество ранений, от чего он и умер. Мужчина запил после того, как умерла мать мальчика. Его забрали в психушку, где он покончил с собой.Ира никогда не верила в мистические истории, считала это бредом. Но после этого ее мнение изменилось, хоть прошло время, она ту историю видит как страшный сон. Выпусти Меня…

Ключевые слова: Заброшенный дом страшилка мальчик авторская история

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