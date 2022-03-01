Впусти

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гот77 Просмотров: 186 Комментарии: 0 +3 Вчера, 15:27 by

Летом Рита поехала к тетке в деревню, там был красивый лес и небольшая речка, где она любила купаться. У тети Люды была дочка Наташа, за ней был глаз да глаз, одна она у нее, да родила в 40 лет. Так уж вышло, поэтому и души в ней не чаяла. Натопила им баньку, и девочки с удовольствием помылись. А на столе уже был готов чай и варенье.Сидели, смеялись, а как солнце закатилось, так начали жуткие истории рассказывать. Про черную руку, духов умерших, ведьм и всякие небылицы. А тетка смеялась, а потом Наташа сказала, мама расскажи ту историю, какую ты все хотела рассказать. Люда посмотрела и ответила ладно, давно это было, не то, что вы лепет несете, очень страшно.- Я еще подростком была, детей нас много в семье было, взрослые поехали в город, а родители в поле работали.- А мне пришлось с маленькими ребятишками остаться дома на ночь. Покормила и уложила спать, накрыла всех одеялом и тоже хотела лечь.- Как вдруг залаял пес, так как никогда, я хотела выйти, но раздался сильный стук в дверь, кто-то голосом матери сказал, Люда открой.- Голос напоминал мужской, но сильно искаженный, я и поняла, что это не мама, и не открыла.— Это нечто сильнее стало тарабанить в дверь, открой, я есть хочу, проснулись все дети, я им показала пальцем, молчите.- Я не знала, что делать, собака смолкла, хотя пес был здоровый, стала на колени и начала молиться. За дверью раздался страшный визг, Людка дай мне ребенка или сама выйди.- Ясно ему нужен ребенок, я взяла икону и стала, сильнее молиться, он как завыл не по-человечьи, и даже не по-волчьи.- Прекрати, - орал он, или оно, - я стала бить поклоны перед иконой.- Потом все стихло, и мы уснули, утром услышала голос соседей, и тогда вышла на улицу. Во дворе у будки лежал пес с перегрызенным горлом. Сосед взялся его закопать, позже подошли родители, и я все рассказала.- Собрался народ и один мужик, иконой молитвами освятил наш дом. Никто про такое не слышал, но нашелся один и рассказал. Что в другой деревне пропал мальчик, в дом постучал мужчина, а тот, думая, что это отец, открыл. После этого мальчика никто не видел.- Потом нашли его разорванное тело в лесу, такого давно не было, родители предупредили всех детей, чтобы никому не открывали.- До этого времени это существо больше не появлялось, Но мне иногда снится эта ночь. Впусти меня! Впусти меня!- Волк это был или человек, или черт, никто так и не узнал.

Ключевые слова: Ужасы страшные истории деревенские байки деревенские истории

Другие, подобные истории: