Хата нечистого

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Воеводов Просмотров: 333 Комментарии: 1 0 Вчера, 18:09 by

Андрей топал по осеннему лесу, мокрые листья глухо чавкали под ногами, а лысые деревья уже не шелестели, а скорее жутко скрипели, когда ветер набирал силу. Уже вечерело, солнце неспешно склонялось на запад, а немолодой уже Андрей Соркин мерил один километр за другим, суставы ломило вот уже полчаса, в шее что-то щелкало, а глаз от нервозности то и дело прищуривался. 30 лет Андрей занимался охотой с тех пор, как отец с матерью переехали в небольшой городок в Сибири, и отец взял его пострелять уток в лесу, с тех самых пор охота стала манией Андрея, и к своим пятидесяти-шести годам он был практически мастером, ходил так бесшумно, что и заяц не заметит. Стрелял так метко, что мог попасть тетереву в глаз, не паниковал при виде волка или медведя, да и сам какого хочешь зверя выследит. Ну и в лесу чувствовал себя как рыба в воде один раз мог зайти в лесок, и без компаса с картой обойтись, но сейчас происходило, что-то странное, лес словно бы оставался одинаковым, куда не пойдешь, стрелка компаса крутилась по кругу словно часовая, и на деревьях даже мха не было. Хождение по однообразной местности порядком утомило, хотелось где-нибудь остановиться и покемарить часок-другой, и вот, когда усталость уж одолевала охотника, он заметил некое строение, расположенное на небольшом холме меж деревьев. Это был странного вида дом округлый и приземистый сложенный не из дерева, а из камней.Дымохода в доме видно не было, и, похоже, топился дом по-черному. Андрея это не смутило, погода была не слишком холодная, а одет он был тепло, просто хотелось под крышей отобедать и лечь спать, недолго думая Андрей зашел в дом, отворив криво сколоченную дверь.В доме было довольно прохладно, отсутствие печи сказывалось, обстановка была довольна бедная, три стула, сколоченных из разных досок слева от входа расположились две самодельные тумбы, на которых лежали засушенные травы ветки и черепа лесных зверей, справа было единственное окно, по сути, небольшая щель через которую проходил тусклый свет. Андрей чуть напрягся от обстановки: странный дом с еще более странным содержимым отсутствие печи и каких-то съестных припасов, впрочем, списал на прошлых гостей, которые вычистили домик, хотя тропа, по которой шёл Андрей, известна была от силы двум десяткам местных охотников. Прямо под окном лежала шкура медведя, на которой Андрей и расположился, охотник хотел немного отдохнуть, но как только он прилёг на шкуру, то тут же погрузился в сон, забыв о голоде и прочем.Проснулся Андрей от звука шагов рядом с домом. Протерев глаза и усевшись на шкуру, охотник стал прислушиваться, кто-то определено шастал по промокшей осенней листве и тяжело дышал, словно больной туберкулезом. Андрей никогда по-настоящему не боялся, выходя на охоту у него всегда была верная двустволка, патроны и порох с гильзами на всякий случай. Встречались Андрею стаи волков и шатуны, готовые порвать любого, кто встанет на пути, но сейчас последнее что ему хотелось, это попасться тому, что шастало рядом с домом. Перекинув сумку через плечо и крепче сжав двустволку, Андрей стал шарить по полу, в надежде найти что-нибудь, и он нашёл, один из камней был словно полым, и, отодвинув его, Андрей увидел проход в нечто вроде погреба, и незамедлительно залез внутрь, забыв поставить камень на место. Оказавшись внизу, Андрей зажёг бензиновую зажигалку и стал внимательно слушать что же происходит сверху. Раздался протяжный скрежет, с которым отворилась дверь, и дыхание тяжелое и учащенное стало приближаться, охотник, поняв, что забыл закрыть дыру, стал искать место для укрытия и ринулся в какую-то кучу тряпья и шкур, затаившись в ней и почти перестав дышать. Вскоре из отверстия показалась голова, отдалённо напоминающая человеческую. Овалообразная, с перекошенными глазами, кривым ртом и змеиным носом, уродец скоро спустился вниз, и когда он оказался внизу стал виден его несуразный горб, кривые ноги и длинные руки.Ко всему прочему на горбе были то ли обрезки от крыльев то ли не доросшие конечности. На уродце была только повязка вокруг паха которая была порвана во всех возможных местах и свалялась от грязи, существо немного осмотрелось, принюхалось и засеменило в обратную сторону от отверстия, к странному идолу, напоминающему змею с большим человеческим глазом.Когда тварь оказалась перед идолом, то прокусила себе палец и мазнула окровавленной конечностью по его зрачку. Когда густая и смолянистая кровь чудовища коснулась деревянного глаза, воздух в погребе стал словно бы сам как смола густым и неприятным, на какое-то время тварь застыла на месте, а потом резко развернулась, вперившись взглядом прямо в глаза Андре, и тот, недолго думая, шмальнул из двух стволов. Несмотря на огромный горб, существо было довольна худощавым, а потому выстрел впечатал его в стену, где он в отчаянии засопел, охотник же, не долго думая, ринулся к дыре и, закинув наверх винтовку, в два движения оказался сверху и на ходу снес хлипкую дверцу, продолжая бежать, словно заяц от лисы, но не успел он толком войти в лесной массив, как услышал мощный гортанный рёв.Уродец, который должен был лежать внизу, умирая от ранений, стоял рядом с раскуроченной дверью и, на кривых ногах, но довольно быстро стал догонять Андрея. Охотник старался запутать следы, но уродец не отставал, продолжая нагонять Андрея, который порядком запыхался от неожиданной пробежки. Вскоре перед ним показалось речка «донка», прозванная за глубину в два метра и такую же ширину.Пропрыгав по камням и упав на спину, Андрей зарядил ружье картечью и жахнул по твари, что стояла на одном из камней, уродец не удержал равновесие и плюхнулся в воду, уносимый течением. Андрей быстро дышал, перед глазами темнело, а в груди щемило сердце, и вскоре он вновь провалился в небытие.

Ключевые слова: Лес охотник монстр авторская история

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