Гримаса ужаса

Uroboros Просмотров: 443 Комментарии: 0 +2 Вчера, 12:47 by

Я одно время работал следователем – за этот период накопилось множество различных историй, как забавных, так и трагических. Одна из таких историй стоит особняком - у меня до сих пор нет внятного логического объяснения тому, что тогда произошло.В отдел поступило дело об убийстве парня. При осмотре трупа было обнаружено, что все тело в каких-то странных мелких кровоподтеках непонятного происхождения и царапинах, на грудной клетке – рваная рана, похожая на след от укуса животного. Что самое характерное - на лице у него застыла гримаса ужаса. Больше таких выражений лица на трупах я в своей практике не встречал, хотя опыт у меня имелся. Орудие совершения преступления обнаружить не удалось, также не удалось установить и свидетелей произошедшего. Труп был найден утром в местном лесопарке бабулькой, катавшейся на лыжах.После вскрытия тела и всех проведенных экспертиз стало известно, что алкоголя и наркотиков в крови обнаружено не было. Смерть предположительно наступила в промежутке между 12 и 2 часами ночи. Причина смерти - травматическая остановка сердца вследствие кровоизлияния. Также был зафиксирован перелом ребра, ушиб грудной клетки. Характер травм напоминал ситуацию, при которой тело с силой бросили об землю. (как при падении с определенной высоты). Большего выяснить не получилось. Что побудило парня ночью зимой идти в лесопарк - понять сложно, хотя у каждого, как говорится, свои причуды. Вопрос с укусами также остался открытым.В общем, результаты экспертизы особо ничего не дали - стало лишь ясно, что замаячила перспектива очередного висяка. Для того, чтобы найти какие-то зацепки, начал изучать круг общения убитого, его образ жизни, привычки. И тут выяснился целый ряд интересных вещей. Парень вел замкнутый образ жизни, характеризовали его как странноватого, необщительного, погруженного в себя человека; пообщавшись с его немногочисленными знакомыми, удалось выяснить, что он увлекался эзотерическими и религиозными учениями, оккультизмом, йогой и прочими такими вещами. По месту жительства, кстати, было найдено довольно большое количество литературы по этой тематике (обнаружили, в частности, экземпляр «Сатанинской библии», книги по демонологии, гримуары и произведения фольклора). Начали проверять версию с попаданием в секту. По моей информации, в лесопарке занимались отправлением культа представители местной языческой общины. Мол, по их поверьям это было место силы. Правда, предъявить им оказалось нечего - так, собирались разные чудики время от времени, пели песни, проводили ритуалы какие-то , пытались вызывать духов предков - и всё. Со слов участников, он какое-то время похаживал к ним, но уже больше месяца не появлялся. Доказать их причастность к убийству в итоге никак не удалось.Отрабатывались и другие версии - бытовой конфликт (тоже не удалось подтвердить, убитый жил обособленно и в конфликты не вступал), самоубийство - исключено т.к нехарактерные для это травмы, ограбление – маловероятно, поскольку парень был небогат, денег и ценностей у него почти не водилось; несчастный случай - тоже не складывается…В конечном счете, ни к чему путному прийти так и не удалось, и дело пришлось приостановить в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого ( в простонародье- висяк).Что именно произошло с этим человеком - мне до сих пор непонятно; в деле много странностей, начиная от места смерти и заканчивая ее обстоятельствами и характером полученных при этом травм. Мне до сих пор периодически вспоминается выражение лица у трупа – разинутый будто в крике рот и широко распахнутые глаза, в которых навсегда застыл страх. Больше таких гримас ужаса видеть не доводилось.

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