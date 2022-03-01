Ночной кошмар

Aqurok Просмотров: 53 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:58 by

Ночью я лежал на своей кровати в полной темноте. Родители и бабушка спали в соседних комнатах. Я был в полном одиночестве. Тьма была полной, я не видел практически ничего в комнате, лишь размытые контуры мебели. Чувствую, что не могу пошевелиться, словно застыл в распластанном положении под одеялом. Понемногу в меня стал закатываться страх. Одиночество меня угнетало, страх медленно распространялся по телу. Я чувствовал себя совершенно беззащитным.В коридоре включился свет. Через неплотно закрытую дверь видно, что он неяркий, как от обычных энергосберегающих ламп - немного тусклый. Страх стал усиливаться. Откуда взялся этот странный свет? Ведь не было слышно щелчка выключателя, сумрачный свет будто появился волшебным способом. Поднимая ледяной страх, появляется удушающее чувство тревоги. Я как будто знал, что скоро должно произойти что-то ужасное. Но мои конечности не слушались меня. Парализованный, я лежал на кровати. Единственное, что я мог сделать - это тихо прислушиваться. Топ-топ. Шаги. Кто-то шёл по коридору, направляясь ко мне в комнату. Звук тихих, но настойчивых шагов медленно приближался к дверям.Мне показалось, что я потеряю сознание, так как всё это было выше моего понимания. Но этого не произошло, я продолжил прислушиваться в ужасе, ожидая увидеть того, кто так хотел прийти в мою комнату. Вскоре шаги прекратились.Опустив взгляд вниз, я увидел в пролёте между полом и дверями ступни. У людей не могут быть такие. Я понял - ко мне пришёл не человек. Совсем маленькие ножки, одетые в полосатые чулки и странные коричневые ботиночки. Узкие, вытянутые, с закругляющимися носками. Такие обычно изображают художники для детских сказок. Обычно - у гномов. Сердце яростно билось в груди. От ужаса у меня спёрло горло и я не мог сделать глотка воздуха. Я по-прежнему не мог пошевелиться и медленным ядом стало разливаться чувство паники.Медленно и со скрипом дверь стала открываться. Я судорожно пытался придумать, что делать, но мысли не приходили в голову. Будто все мои способности к мышлению поглотил незваный гость. Дверь открылась полностью. И показался Он. Это был гном. Тёмный кафтан старинного покроя и полосатый колпак, в целом, соответствовали традиционному образу, но главным здесь было лицо. Небритое лицо старика, искажённое злобной гримасой. Выточенные словно из камня черты лица, седые всклокоченные волосы, выступающие из-под колпака, крючковатый нос и маленькие злобные глаза, которые смотрели на меня прямо в упор. Таким я и увидел его. В этот момент был достигнут предел моему восприятию.При виде гнома ужас как ртуть проник во все части моего тела. Я не мог просто лежать и наблюдать. Я в диком, бешеном порыве пытался пошевелиться, но без толку. А гном продолжал стоять и смотреть на меня, не произнося ни слова. Судорожно я пытался придумать решение, старался вспомнить всё, что связано с нечистой силой. Внезапно мне на ум пришли слова бабушки о том, что нечисть можно отогнать матерными словами. Не знаю насколько это соответствует действительности, но в тот момент я зацепился за эту идею, найдя только в ней способ спастись. Я собрал все последние силы, которые ещё оставались в моём теле и прошептал: "Пошёл на отсюда!". Но крика не вышло. Пробормотав невнятные звуки, я проснулся.Моё сердце колотилось так, словно хотело покинуть грудную клетку. Холодный пот струился по моему телу. В сознании, словно выжженный, отпечатался образ злобного гнома. Я лежал на кровати минут десять, пытаясь успокоиться и выгнать из сознания пришельца. Но это не получилось. Я боялся снова засыпать, боялся снова повстречаться в Царстве Сна с маленьким гномом.Чтобы не испытать всепоглощающее чувство одиночества и беззащитности, я написал смс любимой девушке. Время было уже около половины четвёртого ночи. Разумеется, она спала. Я не стал будить её звонком. Полежав немного, я успокоился и неожиданно для себя заснул, но в этот раз спал крепко, без сновидений.Автор - Яна Волк.

Ключевые слова: Ночь сон гном ужас

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