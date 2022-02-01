Кресло-качалка

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

MaxHorror Просмотров: 103 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:00 by

Меня зовут Антон, хочу рассказать вам историю, которая приключилась со мной уже давно, но до сих пор, когда я о ней вспоминаю, у меня аж мурашки по спине бегут.Началось все с того, что я поступил в институт с общагой, возле моего общежития есть один заброшенный корпус, его видно из окна моей комнаты, он был заброшен лет 15 - 20 назад, почему - я не знаю, ходят слухи, что его скоро отремонтируют, но мне в это с трудом верится, кажется, это никогда не случится, а ещё интереснее для меня то, что ходят слухи, что там водятся привидения.Это здание выглядит очень мрачно, у него заколоченные окна и двери, так чтобы туда никто не мог пробраться.Говорят, что заколотили там всё только из-за того, что новые прибывшие ученики пытаются исследовать его, лазить там на свой страх и риск.Как правило, не всегда это заканчивается хорошо, поговаривают, что там два ученика упали со второго этажа и разбились насмерть о бетонный пол с торчащий из него арматурой, представляя эту картину меня бросает в ужас, наверное, из-за этого говорят, что там есть призраки, наверное, думают, что именно они столкнули их, или они сами стали призраками после этого случая, как бы оно ни было, слух о призраках говорит каждый второй.Примерно неделю назад я сидел со своими одногруппниками и речь зашла как раз об этом заброшенном корпусе, мой сосед по комнате рассказал мне, что там есть лазейка, в которую можно легко проникнуть.Я слушаю его и думаю, наверное, это было бы круто туда попасть, посмотреть, что там да как.Жаль что тогда я даже не представлял, чем может это всё для меня обернуться.И вот она, судная ночь для меня.Дождавшись примерно часов 22:00, я оделся во всё чёрное, чтобы охрана меня не заметила, но мне кажется, я бы и без этого смог легко туда пробраться, охрана у нас так себе. Фонарика у меня не было но мой телефон имел очень яркий экран.И вот я рядом с этой лазейкой, она хоть и маленькая, но, чуть-чуть поднажав, я в неё пролез.Я оказался в большой пустой комнате корпуса, было темно и мой телефон не особо справлялся с темнотой, чтобы было лучше видно я увеличил яркость своего дисплея, телефон сразу же предупредил, что такая яркость быстро разрядить заряд аккумулятора.Про себя я подумал, ну прям как ужастиках, не хватало ещё чтобы телефон сел.По слухам, привидение обитали в подвале этого здания, и я, конечно же, направился туда, на самом деле я скептик и не верю в этих привидений, я просто хотел записать видео, а потом показать друзьям, чтобы они убедились, что их там нет, да и вообще что это просто легенда.Передвигаясь очень тихо, я чувствовал себя каким-то исследователем или разоблачителем мифов, хоть я в это ни во что не верю, почему-то тревога, страх и ощущение, что я здесь не один, не отпускали меня.Это здание было старым, сырым и здесь плохо пахло, мне казалось, что какая-то тварь выскочит из-за угла и разорвёт меня на части, у моего телефона из-за такой большой яркости на моих глазах стала быстро садиться батарея, чтобы немного сэкономить аккумулятор я просто отключал телефон и это приводило к ещё большему страху, выглядело это так: я осветил себе дорогу, выключил телефон и шёл уже по памяти в голове, сколько на этот путь уйдёт у меня шагов я лишь только предполагал.Да, предусмотрительность - не моя сильная сторона, я ведь мог более тщательно к этому подготовиться, купить фонарик или что-то в этом роде, хотя бы свечку взять!Каждый раз, включая дисплей, мысли в моей голове представляли, что сейчас как в фильмов ужасов включится свет и я увижу что-то ужасное, например призрака или что-то пострашнее моё воображение очень хорошо работала в этом русле.В подвале не оказалось ни призраков, ни голодных злых собак или какого-нибудь другого зверя, по крайней мере, я ничего не видел такого, но вот тут вот как раз таки и начинает всё становится очень странным.Я просто хочу, чтобы ты представил эту картину.Я аккуратно, медленно и тихо спускаюсь по лестнице, ещё более аккуратно открываю дверь в подвал и захожу туда.Совершенно нормальная комната, немного сырая немного прохладная, но совершенно обычная, я провёл светом телефона по противоположной стене и заметил там ещё одну дверь, возможно, это была прачечная или котельная.Я немного задумался,я зайду туда, осмотрюсь там и быстренько отсюда уберусь, пока не обоссался со страху, и потом буду показывать видео и хвастаться друзьям, что я был один в подвале заброшенного корпуса.Я открыл дверь и увидел, что это была не прачечная и не котельная.По всей комнате на полу была разлита какая-то жижа красного цвета, а середине комнаты был слив, но, кажется, он был забит какими-то органическими веществами, блестящими на свету красными веществами, а на потолке была нарисована пятиугольная звезда с какими-то иероглифами, непонятными мне.Я был очень тихим, не издавал ни звука, но вдруг из-за угла послышался характерный скрип дерева, как будто кто-то сел на табуретку и начал вставать и садиться, вставать и садиться, когда я повернул телефон в этот угол, я увидел, что там есть арка, которая вела в маленькую комнату. Свет телефона попадал на стены в твоей комнате, поэтому я и знал, что она маленькая, я уже начал представлять самое страшное, наверное, здесь и вправду есть призраки, звук стал слышен отчётливее, сердце стало колотиться очень сильно, в голову стали приходить мысли: может, плюнуть на всё и побежать отсюда, но, я думаю, что адреналин и любопытства взяли надо мной верх, я приближался к арке шаг за шагом, по мере моего приближения звук становился всё громче.И когда я, наконец, оказался в арке, я направил луч света по комнате.Я замер и оцепенел, когда свет упал на что-то движущиеся.Это было кресло-качалка, у меня сильно заболел живот, когда я увидел затылок сидящего в кресле качалке, когда на него упал свет, он перестал качаться.Я, как ошпаренный, подорвался и выбежал оттуда, выбираться через маленькую щелку не было времени, поэтому я прыгнул в окно, благо это был первый этаж и это окно не было заколочено, когда я прыгал, то разбил стекло и порезал себе руку.Я лежал на земле и пытался перевести дыхание, сзади из здания послышались шаги, я вскочил и, не обращая внимания на боль в руке, побежал в свою общагу.Забежав в комнату я обработал рану антисептиком и замотал бинтом.Не включая свет я подошёл к окну.Из него как раз было видно то окно, из которого я выскочил, в том окне я увидел, что там кто-то стоял, хоть и было темно, но я видел, что он смотрел именно на меня, после этого я закрыл окно жалюзи, лег в свою постель и попытался забыть всё то, что я видел.Прошёл час. Я всё ещё не спал, рука ныла всё сильнее и сильнее, развязав бинт я увидел, что вокруг раны кожа посинела, как только я это увидел, я незамедлительно обратился в санчасть нашего института, там мне всё почистили, зашили и положили спать в палату.Скорее всего от обезболивающих мне стало так спокойно, что я быстро вырубился. В палате я лежал один и поэтому хорошо слышал, как под дверь мне положили листок бумаги, я не спеша встал с койки и подошёл к двери, под дверью лежала записка, а буквы на этой записке были написаны красными чернилами, по-видимому маленькой кистью, я надеюсь, что это были чернила. В той записки было написано: "Ну что, тебе понравилось то, что ты увидел?"Кто это написал или прикалывался я понятия не имею, но больше я туда ни ногой.

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