Призрак немца

Ronald Warrangate Просмотров: 97 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 15:20 by

Почти всё моё детство прошло в одном из старых двухэтажных домов, расположенных в промышленном районе нашего города. Эти дома строили ещё немецкие военнопленные, которые жили тогда в небольших бараках неподалёку. Облупившаяся штукатурка, трухлые деревянные полы, небольшие квартирки, из окон которых тускло светят маленькие лампочки - всё это о моём посёлке. Наверняка в каждом более или менее крупном городе сохранилось несколько таких же ветхих домишек. Такие места часто обрастают городскими легендами, слухами и байками, которые люди передают из уст в уста, то и дело стараясь их как-то приукрасить и добавить побольше жутких подробностей. Одна такая легенда ходит и среди жителей нашего посёлка, и именно о ней я хочу поведать ниже.Ни для кого не секрет, что в первые послевоенное годы на восстановительных работах были случаи смерти пленных немцев. Иногда от болезней, иногда от несчастных случаев, всегда по разному. Вот и на строительстве нашего посёлка погиб один бывший солдат вермахта. История даже сохранила его имя - Эрих. Старожилы описывали его как типичного фрица, с очками в роговой оправе, очень худого и гнилозубого. Эрих наравне с остальной немчурой возводил наш посёлок, и, возможно, даже приложил руку к постройке нашего дома. По рассказам стариков он был очень добродушным, всегда улыбался и часто играл местным детишкам на своей губной гармошке. Некоторые сердобольные женщины даже носили ему варёную картошку, на что в ответ он кланялся и говорил "данке".Целое лето и осень Эрих был чем-то болен, а ближе к зиме совсем поплохел: мало передвигался, сидел у стены дома и кашлял кровью. Надзиратели больше не заставляли его работать, разрешали отдыхать и понимающе протягивали сигареты. Вскоре, аккурат перед Рождеством, немца не стало. Его мёртвое тело нашли у той самой стены, у которой он проводил последнее время. Эриха похоронили в большой яме где-то за городом, на том месте где сейчас находится городской лес.С тех пор прошло уже много лет, но его призрак можно увидеть и по сей день. Жители посёлка утверждают, что каждый год он появляется в морозный зимний вечер перед Рождеством. Его тёмную фигуру в длинном плаще можно увидеть у того самого дома, возле которого прошли последние дни его жизни. Ходят слухи, что если не струсить, подойти к нему, протянуть сигарету и загадать желание на немецком, он хрипло ответит вам "данке", после чего сразу же испариться в воздухе. На протяжении следующего года ваше желание должно обязательно исполниться, но если вы произнесли фразу неправильно - вам несдобровать.Однажды в наш посёлок по распределению из столицы приехал один молодой инженер. Звали его Андрей. Он трудился на местном заводе и жил в уютной двушке, выделенной ему в одном из домов. Высокий, стройный и крепкий парень всегда был при деньгах, у руководства был на хорошем счету и имел хорошую репутацию среди всех жителей нашего посёлка. И всё бы ничего, но однажды где-то перед Рождеством кто-то из заводских работяг поведал ему байку о немце, который якобы может исполнить любое желание. Казалось бы, комсомолец и атеист, верящий в светлое социалистическое будущее не станет воспринимать такие истории всерьёз, но, к всеобщему удивлению, Андрей принял этот рассказ за чистую монету. За день до Рождества местные видели его, идущего к тому самому дому, где каждый год появлялся немец.Состоялась их встреча или нет - неизвестно. Известно лишь то, что после той ночи молодой инженер стал таять на глазах: влез в долги, потерял работу и начал по чёрному пить. Он почти перестал выходить на улицу, всё время сидел в своей квартире и понемногу продавал из неё всё нажитое добро. Его соседи рассказывали, что иногда слышали, как из его квартиры периодически доносятся стоны и тихая неразборчивая речь, судя по всему, на немецком. В народе говорят, что инженер пожелал бесконечного богатства, но произнёс одно из слов неправильно, и вместо золотых гор получил бесконечное количество проблем.История Андрея закончилась весьма печально: ровно через год его окоченевшое тело обнаружили Рождественским утром, у стены уже вышеупомянутого дома. На его лице отпечаталась невообразимая гримаса ужаса, а в стеклянных глазах читался дикий испуг. Следов борьбы на теле обнаружено не было, а причиной смерти вероятно стала остановка сердца.Поговаривают, что в ходе осмотра места смерти следователи в нескольких метрах от трупа нашли свежий окурок, предположительно марки «Прима».

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