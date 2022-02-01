Силуэт

Воеводов Просмотров: 50 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:11 by

Это началось неделю назад, и за это время я чуть не сошёл с ума.Одним холодным зимним вечером я, возвращался домой из магазина и будучи изрядно уставшим, был довольно агрессивным, поэтому был не особо приветливым.Так вот, проходя по темной улице, я заметил одного человека в чёрном плаще, и вот когда мы почти сблизились, он вдруг начал хихикать и всячески пытаться начать со мной диалог.- Ну ты чего такой кислый? Я предлагаю тебе кое что, - говорил он.- Ну что тебе надо, выкладывай давай, - нервозно сказал я.- Скажи, парень, ты хочешь почувствовать настоящее уединение?- Да, хочу, так что теперь вали отсюда, хорошо? - ответил я.Это сейчас я понимаю ошибку, которую я совершил, но тогда я ещё ничего не осознавал.Так вот, я просто пошёл дальше, а его больше не видел в тот день.Проснувшись наутро, я делал свои обыденные дела, затем пошёл на работу, и в толпе начал замечать странное пятно, которое выделялось среди всех, но я тогда спешил, поэтому просто пошёл дальше.На работе тоже всё было как обычно, до одного момента.Я пошёл по малой нужде, и сделав все свои дела, уже выходя из туалета, в отражении заметил его.Он просто стоял и улыбался мне, я огляделся, но его нигде небыло, но когда я снова посмотрел на зеркало, он уже был ближе, и раскрыл рот ещё шире.Я выбежал оттуда, и побежал на рабочее место, а на меня смотрели как на дебила.Я не мог отойти тогда от этого, поэтому постонно получал люлей от начальника за непродуктивность.Возвращаясь с работы, я избегал темных и безлюдных мест.А дома произошло самое страшное, я пошёл умываться, но когда я поднял голову, увидел что он стоит прямо в моём душе, вот весь одетый и со своим головным убором.Я заорал и выбежал из ванной, заперся в своей комнате и сидел там до утра.Дальше я вырубился и на работу не пошёл.Из сна меня вырвал звонок от начальника, но я его проигнорировал и пошёл на кухню.Завтрак готовил с ножом в руках, из раза в раз оборачиваясь, но силуэта не было.Вся эта атмосфера давила на меня, поэтому я решил позвать друга в гости, но он не согласился прийти, и мне пришлось быть одному.Выходя на улицу, я видел его везде куда ни глянь, среди толпы, в магазинах, на работе и даже дома.Но это ещё не всё, он начал мне звонить, я слышал его голос в трубке, видел его в телевизоре, слышал его по радио.Я пишу это сидя в запертой комнате, и не включаю ничего, чтобы не слышать и не видеть его, но мне всё равно страшно, и сейчас я.... Парень почувствовал прикосновение холодной руки на плече.- Так вот что ты имел ввиду насчёт полного уединения, - сказал парень.- Люблю, когда вы сами загоняете себя в ловушки, люди.

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