Проклятый град

anonymBoyd Просмотров: 233 Комментарии: 1 0 Вчера, 10:35 by

Вот уж десять лет как я работаю на заводе металлопрофиль. Я никому не рассказывал эту историю, но сейчас осознаю,что если не поделиться своим опытом, эта ошибка может повторится. Я автор этой былины.Все началось десять лет назад, когда я только пришел устраиваться на работу укладчиком-упаковщиком на завод металлопрофиль в рабочем поселке Линёво.В отделе кадров мне сообщили о необходимости пройти медосмотр в близлежащем городе Искитим. Я слышал много страшных историй об этом городе.Мужики знакомые говорили, что там русалки рыбаков в реку тащат. Бабы пьют, а детей от взрослых не отличишь. Не хотелось ехать и я пошел к отцу своему дабы совета у него просить, ведь я простой русский мужик и почитаю отца.А, к слову сказать, с отцом редко видимся после развода родителей, отец ушел в себя и вроде как в монастыре даже служил, но сейчас временно работал таксистом уже пять лет.И вот когда пришел к нему за советом, объяснил ситуацию, мол денег нет, а работать надо, а чтобы работать нужно медосмотр пройти в Искитиме.- Да уж, - вздохнул отец, протянув мне бутылку пива, - канитель та еще этот город, его раньше называли "Чистилище", потому как ссылали туда всяких наркоманов и зэков.- Ты, если ехать туда собрался, тогда забудь вообще про такси. Лучше пешком ходи. Я туда как-то подвозил клиента, а после решил подъехать пообщаться с другими таксистами.Подъезжаю к одному, здарова, говорю, а он мне рыбьими глазами смотрит прям в душу и чушь какую-то на языке вообще непонятном говорит.- Может, чурка? - спросил я.- Да нет же, там все таксисты так говорят! Ну я сам сначала так подумал, конечно, но потом с начальником разговорился на эту тему, так он мне и рассказал, что это такси сектанты открыли и в машины работникам муку с менструальной кровью прятали.Вот от этого они и с ума сходили. Я после этого зарёкся - ну его нафиг, этот Искитим. Мне моя шкура дороже.Я отцу, честно сказать, не поверил. Слишком уж он часто пил, чтобы вызывать впечатление разумного человека. Вот я и решил поехать.Чтоб туда добраться, нужно было первым делом сесть на электричку и спустя сорок минут оказаться на железнодорожном вокзале.Приехал.Мне сразу не понравилась атмосфера, царившая вокруг: холодно как-то, несмотря на то, что еще лето было, лица многие прячут, да и просто не по себе мне было внутри. Чувство такое, будто совестливо, будто согрешил и стыдно стало.Больница находилось совсем недалеко, что меня обрадовало. Я, дурак, думал дойду за пять минут и успею на обратную электричку. Ошибался.Только я пару шагов сделал, так ко мне таксист подъехал, странный такой. Я ему объяснил что мне идти недалеко так что не нуждаюсь в его услугах, на что он улыбнулся такой дьявольской улыбкой, что я был рад своему выбору идти пешком.Я, кстати, на вокзале встретился с Диманом, одноклассником, он с нами до девятого класса доучился. Поговорили недолго ну и расходиться стали, так как ему надо было по делам, вот он и решил такси воспользоваться.- Диман, может ну его нафиг, - сказал я ему, - я им, блин, не доверяю.Диман посмотрел на меня и посмеялся:- Ох, блин, а что ты мне предлагаешь - пешком ходить, что ли?И сел в машину.Ну ладно, подумал я, будь как будет, в конце концов вряд ли что-то произойдет. Да вот зря я тогда не уговорил Димана.Медосмотр я прошел хорошо, а вот димана слышно что-то не было пару месяцев. Потом резко стало слышно, да так, что охренеть можно было: он миллионером стал. Даже звездой.На телеканалы ходил, песни пел, а потом как-то утих, но не в медиаполе, а для меня. Я порадовался за друга, успокоился да и перестал следить за ним.Судьба меня с ним столкнула снова в Искитиме. Я уж тогда забыл наставление отца и сел в такси. А там Диман! Я охренел совсем, а он меня узнал сразу, радостный такой. Поздоровались, разговорились про школу и прочее, а вот про славу свою и миллионы он все молчал, будто и не было такого вовсе.Я вот ему вопрос и задал:- Диман, а ты ж миллионером стал. Нахрена ты в такси работаешь-то?- Ты долбанулся, что ли? Какой миллионер? Я, как в такси тогда поехал, когда в прошлый раз тебя видел, так и устроиться к ним решил. Со мной мужик таксист разговорился и мне понравилось, как у них там все.Я решил не развивать эту тему и просто молчал всю остальную поездку.Когда я приехал домой, я зашел первым делом к отцу, захватив бутылку коньяка. Он мне все объяснил.- Я тут еще узнавал. Эти редиски душу воруют у людей и бабки рубят на этом. Вот твой дружок, говоришь, сел в такси, они ему, видать, предложили деньги большие и график удобный, вот он и устроился, душонку свою отдал и стал пустым. Ему теперь пофиг вообще сколько у него зарплата, он уже не человек. А душу его какой-нибудь Киркоров сожрал да и поет фигню свою.- Но, бать, ведь я Димана по телеку видел.- Ну так понятно, ты его знаешь, и душу он перед тобой раскрывал, а другие люди-то Киркорова видели.Че он там за песню пел?Цвет настроения синий?Ну, это, Киркоров поёт.После этого я в Искитим больше не ездил.

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