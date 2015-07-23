Призраки Сибирских лесов

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Воеводов Просмотров: 9 Комментарии: 1 0 Сегодня, 23:31 by

Я - Андрей, живу в небольшой деревне в центральной Сибири.Мне 34 года, но вроде за столь короткую жизнь повидать я успел всякого.Я хочу рассказать вам о призраках наших лесов, а точнее о том, как им не попасться, а если уж ты и попался им, то здесь советы по выживанию.Вот представьте, вы идёте по Сибирскому лесу, никого не трогаете, настроение у вас приподнято,.. И тут вы краем глаза замечаете белую тень, которая неестественно извивается и тихонько вопит. Жутко, правда?Так вот чтобы такого не было, рекомендую вам носить при себе крестик и флягу со святой водой, эти вещи их отпугивают, а ещё лучше, если вы знаете пару молитв.В противном же случае они просто утащат вас в самую чащу леса, откуда вы вряд ли выберетесь, вас, скорее всего, просто убьют дикие животные, голод или обезвоживание.Вот и со мной однажды такой случай приключился, только вот они как-то научились пародировать других людей. Как-то я после сильной пьянки шёл по лесу, и, сами понимаете, в каком был состоянии, поэтому мало что соображал.Иду значит, и вижу, как мне навстречу идёт какая-то старуха, подошёл ближе, и у нас завязался диалог:- Здравствуйте, вы случайно не местный? - быстро проговорила бабка.- Да, я это, да, а что?- Не можешь бабушке старой крестик-то свой дать? Я-то я старая уже, свой забыла, а в церковь сходить-то надо сдать.- Естественно, бабушка, держите конечно, - с запинками проговорил я.И что-то после этого стало мне как-то неуютно, будто что-то во мне щёлкнуло.- Стоп, какая бабушка в наших лесах посреди чащи? Почему она зная обо всём происходящем здесь не взяла с собой крестик? Да и когда это их надо было сдавать в церковь?!Она будто бы пыталась изо всех сил походить на человека, но нелогичность её слов выдавала её.И в миг я заметил как она изменилась в лице, она начала злобно хихикать и скалиться.Я сразу же сиганул туда, откуда шёл, но она догнала меня, и, схватив за ноги, потащила в самую глубь леса.Я орал, вырывался, и вскоре мне удалось освободится, я рванул что есть силы и залез на дерево, где и просидел до утра.Дальше же я просто вернулся домой, весь бледный и с сединой на голове.

Ключевые слова: Призрак лес старушка авторская история

Другие, подобные истории: