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Страшилки

Призраки Сибирских лесов

Я - Андрей, живу в небольшой деревне в центральной Сибири.
Мне 34 года, но вроде за столь короткую жизнь повидать я успел всякого.
Я хочу рассказать вам о призраках наших лесов, а точнее о том, как им не попасться, а если уж ты и попался им, то здесь советы по выживанию.

Вот представьте, вы идёте по Сибирскому лесу, никого не трогаете, настроение у вас приподнято,.. И тут вы краем глаза замечаете белую тень, которая неестественно извивается и тихонько вопит. Жутко, правда?
Так вот чтобы такого не было, рекомендую вам носить при себе крестик и флягу со святой водой, эти вещи их отпугивают, а ещё лучше, если вы знаете пару молитв.
В противном же случае они просто утащат вас в самую чащу леса, откуда вы вряд ли выберетесь, вас, скорее всего, просто убьют дикие животные, голод или обезвоживание.

Вот и со мной однажды такой случай приключился, только вот они как-то научились пародировать других людей. Как-то я после сильной пьянки шёл по лесу, и, сами понимаете, в каком был состоянии, поэтому мало что соображал.
Иду значит, и вижу, как мне навстречу идёт какая-то старуха, подошёл ближе, и у нас завязался диалог:
- Здравствуйте, вы случайно не местный? - быстро проговорила бабка.
- Да, я это, да, а что?
- Не можешь бабушке старой крестик-то свой дать? Я-то я старая уже, свой забыла, а в церковь сходить-то надо сдать.
- Естественно, бабушка, держите конечно, - с запинками проговорил я.
И что-то после этого стало мне как-то неуютно, будто что-то во мне щёлкнуло.
- Стоп, какая бабушка в наших лесах посреди чащи? Почему она зная обо всём происходящем здесь не взяла с собой крестик? Да и когда это их надо было сдавать в церковь?!

Она будто бы пыталась изо всех сил походить на человека, но нелогичность её слов выдавала её.
И в миг я заметил как она изменилась в лице, она начала злобно хихикать и скалиться.
Я сразу же сиганул туда, откуда шёл, но она догнала меня, и, схватив за ноги, потащила в самую глубь леса.
Я орал, вырывался, и вскоре мне удалось освободится, я рванул что есть силы и залез на дерево, где и просидел до утра.
Дальше же я просто вернулся домой, весь бледный и с сединой на голове.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 23:31 by ВоеводовПросмотров: 9Комментарии: 1
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Ключевые слова: Призрак лес старушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 23:33
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Комментариев: 3 098
А крестиком, что, призрака надо в лоб звездануть?
Работают только православные или католические тоже?
Язычники, я так понял, в лес вообще не ходят?
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
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