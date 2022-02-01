Ночная жуть

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Воеводов Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:30 by

Эта история произошла когда мне было 10 лет.Родители отправили меня к бабушке на каникулы, а сами остались в городе. Я и не возражал, так как я любил бабушку и деревню в которой она жила.Хотел отметить, что бабушка моя была глубоко верующая, и в доме у неё стояло много икон. Также бабушка носила крестик и знала много молитв.Когда я приехал, бабушка очень обрадовалась, это и не удивительно, ведь мы не виделись уже довольно долго.Попрощавшись с родителями, мы с бабушкой сели пить чай. Дело было уже к вечеру, поэтому мы не стали делать дела, а весь вечер болтали. Когда наступило 9 часов, бабушка сказала, чтоб я пошёл спать, и что она тоже пойдет спать, я ей не возражал. К слову, бабушка спит в соседней комнате.Мне не спалось, и я решил включить телевизор и стал смотреть телешоу. Когда наступило 10 часов, мне надоело смотреть телевизор, и вообще мне захотелось спать, и я выключил его, укрылся одеялом, и я лег спать.Долго поспать мне не удалось, я проснулся посреди ночи из-за странных звуков под моим окном. У меня в комнате горел ночник, и я не мог четко разглядеть, что находится за моим окном, из-за отсвечивания ночника. Но когда я выключил его, я обомлел. За моим окном стояло нечто, похожее на обугленный труп.Его глаза светились в темноте за окном и смотрели мне прямо в душу. Оно смотрела на меня около 15 секунд, но они казались мне вечностью. Потом это существо начало рычать на меня и стучать в окно. Я закричал от испуга, конечно, как в такой ситуации не заорать?На мой крик прибежала бабушка, стала молиться и размахивать крестом перед ним. Это существо завопило еще сильнее и громче, но перестало стучать в окно, а вскоре вовсе убежало.Бабушка начала креститься и спрашивать меня, есть ли на мне крестик, я сказал что нет, на что бабушка сказала: "У нас в деревне водится чудище, которое охотится на тех, кто крест не носит, вот тебя оно и учуяло, из-за того, что крестик не надел."После бабушкиных слов она дала мне крестик и приказала спать, но уснуть мне в ту ночь так и не удалось.Наутро бабушка приготовила мне завтрак, и мы с ней поговорили о ночном госте. Больше после того случая я крестик не снимал, даже когда в баню ходил, и тот ночной гость больше не появлялся.

Ключевые слова: Жуть страх чудище крестик авторская история

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