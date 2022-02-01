Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Ночная жуть

Эта история произошла когда мне было 10 лет.

Родители отправили меня к бабушке на каникулы, а сами остались в городе. Я и не возражал, так как я любил бабушку и деревню в которой она жила.
Хотел отметить, что бабушка моя была глубоко верующая, и в доме у неё стояло много икон. Также бабушка носила крестик и знала много молитв.

Когда я приехал, бабушка очень обрадовалась, это и не удивительно, ведь мы не виделись уже довольно долго.
Попрощавшись с родителями, мы с бабушкой сели пить чай. Дело было уже к вечеру, поэтому мы не стали делать дела, а весь вечер болтали. Когда наступило 9 часов, бабушка сказала, чтоб я пошёл спать, и что она тоже пойдет спать, я ей не возражал. К слову, бабушка спит в соседней комнате.
Мне не спалось, и я решил включить телевизор и стал смотреть телешоу. Когда наступило 10 часов, мне надоело смотреть телевизор, и вообще мне захотелось спать, и я выключил его, укрылся одеялом, и я лег спать.

Долго поспать мне не удалось, я проснулся посреди ночи из-за странных звуков под моим окном. У меня в комнате горел ночник, и я не мог четко разглядеть, что находится за моим окном, из-за отсвечивания ночника. Но когда я выключил его, я обомлел. За моим окном стояло нечто, похожее на обугленный труп.

Его глаза светились в темноте за окном и смотрели мне прямо в душу. Оно смотрела на меня около 15 секунд, но они казались мне вечностью. Потом это существо начало рычать на меня и стучать в окно. Я закричал от испуга, конечно, как в такой ситуации не заорать?

На мой крик прибежала бабушка, стала молиться и размахивать крестом перед ним. Это существо завопило еще сильнее и громче, но перестало стучать в окно, а вскоре вовсе убежало.

Бабушка начала креститься и спрашивать меня, есть ли на мне крестик, я сказал что нет, на что бабушка сказала: "У нас в деревне водится чудище, которое охотится на тех, кто крест не носит, вот тебя оно и учуяло, из-за того, что крестик не надел."

После бабушкиных слов она дала мне крестик и приказала спать, но уснуть мне в ту ночь так и не удалось.
Наутро бабушка приготовила мне завтрак, и мы с ней поговорили о ночном госте. Больше после того случая я крестик не снимал, даже когда в баню ходил, и тот ночной гость больше не появлялся.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:30 by ВоеводовПросмотров: 13Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Жуть страх чудище крестик авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.