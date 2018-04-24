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Страшилки

Длинный силуэт у окна

Однажды я ел с семьей мой любимый пирог. Родителям тоже нравилось, было хорошее время и никаких проблем.
Мы слышали постоянные стуки, и мы не понимали откуда доходил звук. Я пошел в свою комнату и увидел странный силуэт, который странно смотрел мне в глаза. Я убежал из комнаты и предупредил быстро и громко проверить мое окно.

- Всем в мою комнату, проверьте мое окно немедленно!

Они пришли и ничего не увидели и сказали мне:

- Ты что, нас обманываешь?

Я ответил:

- Нет, там правда был силуэт.

Они отвечают:

- Какой силуэт о чем ты? Ты что пересмотрел ужасов?

Я им ответил:

- Нет там правда был он! Я не вру!

Они мне не поверили и ушли дальше есть пирог.

Но я увидел снова длинный силуэт, и он мне помахал. Я убежал из комнаты, но...
Родственников не было дома, и я ужаснулся.
Я искал по всей комнате кроме моей. И я увидел бумажку с надписью:

Я ТЕПЕРЬ ТВОЙ ДРУГ!

Я с дрожью оторвал бумажку и убежал из дома.
Я прибежал домой к другу, но его не было тоже дома.
У меня была паника вовсю, и я пытался помолиться, я увидел сверху ползающий силуэт (тот самый который видео с окна).

Он кричал очень громко и пытался забрать у меня душу.
Я крестил его, но он кричал сильнее и бежал тоже быстрее.
Я бежал как можно быстрее, ну эти противные звуки меня напрягали сильнее.
Но я почувствовал сильную боль в правой ноге, я орал во всей площадке, но прохожие боялись ко мне подойти.
Каким-то образом я очнулся в заброшке. Мне вызвало панику еще больше, я пытался найти выход.
Я снова нашел бумажку но только с шифром.

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И оно обозначает (ПОПАЛСЯ).

Я тоже с дрожью вырвал бумажку, но вдруг силуэт сжал мои ноги.
Я кричал:

- ПОМОГИТЕ.

Я тоже почувствовал сильную боль но только в обеих ногах.
Мне было тяжело отползти.
Я увидел свою кровь, и кричал еще сильнее.
Я потерял сознание....

Я очнулся в своей кровати, и все на меня почему-то смотрели.
Я спросил:

- А что случилось?

Они просто так напуганы, что я ничего не понял.

Оказалась что они удивлены, что я пришел в себя.

Обняли меня и сказали:

- Сыночка, я так рад что ты пришел в себя.

И я ответил:

- Мам, я тоже тебя люблю сильно!

И мне подарили торт.

Оказалось, что у меня юбилей. Мне исполнилось 15.

И я загадал желание:

- Я хочу чтобы силуэтов ко мне в голову не лезли!

Я задул свечу.

И все крикнули:

С днем рождения!

Я всех обнял и поцеловал.

Так закончилась история с необыкновенной концовкой.

Если к вам придет силуэт, не ждите беды. Молитесь быстрей, чтобы уберечь опасность.

Конец.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:32 by Nightmare_houseПросмотров: 67Комментарии: 1
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Ключевые слова: Силуэт семья заброшка авторская история

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Комментарии

#1 написал: krux
Сегодня, 09:33
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Да уж. Ещё бы немного и в дурдом. И это я не о главном герое.
Зарегистрирован: 24.04.2018
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