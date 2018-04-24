Длинный силуэт у окна

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nightmare_house Просмотров: 67 Комментарии: 1 0 Вчера, 21:32 by

Однажды я ел с семьей мой любимый пирог. Родителям тоже нравилось, было хорошее время и никаких проблем.Мы слышали постоянные стуки, и мы не понимали откуда доходил звук. Я пошел в свою комнату и увидел странный силуэт, который странно смотрел мне в глаза. Я убежал из комнаты и предупредил быстро и громко проверить мое окно.- Всем в мою комнату, проверьте мое окно немедленно!Они пришли и ничего не увидели и сказали мне:- Ты что, нас обманываешь?Я ответил:- Нет, там правда был силуэт.Они отвечают:- Какой силуэт о чем ты? Ты что пересмотрел ужасов?Я им ответил:- Нет там правда был он! Я не вру!Они мне не поверили и ушли дальше есть пирог.Но я увидел снова длинный силуэт, и он мне помахал. Я убежал из комнаты, но...Родственников не было дома, и я ужаснулся.Я искал по всей комнате кроме моей. И я увидел бумажку с надписью:Я ТЕПЕРЬ ТВОЙ ДРУГ!Я с дрожью оторвал бумажку и убежал из дома.Я прибежал домой к другу, но его не было тоже дома.У меня была паника вовсю, и я пытался помолиться, я увидел сверху ползающий силуэт (тот самый который видео с окна).Он кричал очень громко и пытался забрать у меня душу.Я крестил его, но он кричал сильнее и бежал тоже быстрее.Я бежал как можно быстрее, ну эти противные звуки меня напрягали сильнее.Но я почувствовал сильную боль в правой ноге, я орал во всей площадке, но прохожие боялись ко мне подойти.Каким-то образом я очнулся в заброшке. Мне вызвало панику еще больше, я пытался найти выход.Я снова нашел бумажку но только с шифром.11010000 10011111 11010000 10011110 11010000 10011111 11010000 10010000 11010000 10011011 11010000 10100001 11010000 10101111И оно обозначает (ПОПАЛСЯ).Я тоже с дрожью вырвал бумажку, но вдруг силуэт сжал мои ноги.Я кричал:- ПОМОГИТЕ.Я тоже почувствовал сильную боль но только в обеих ногах.Мне было тяжело отползти.Я увидел свою кровь, и кричал еще сильнее.Я потерял сознание....Я очнулся в своей кровати, и все на меня почему-то смотрели.Я спросил:- А что случилось?Они просто так напуганы, что я ничего не понял.Оказалась что они удивлены, что я пришел в себя.Обняли меня и сказали:- Сыночка, я так рад что ты пришел в себя.И я ответил:- Мам, я тоже тебя люблю сильно!И мне подарили торт.Оказалось, что у меня юбилей. Мне исполнилось 15.И я загадал желание:- Я хочу чтобы силуэтов ко мне в голову не лезли!Я задул свечу.И все крикнули:С днем рождения!Я всех обнял и поцеловал.Так закончилась история с необыкновенной концовкой.Если к вам придет силуэт, не ждите беды. Молитесь быстрей, чтобы уберечь опасность.Конец.

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