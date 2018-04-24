Длинный силуэт у окна

Длинный силуэт у окнаОднажды я ел с семьей мой любимый пирог. Родителям тоже нравилось, было хорошее время и никаких проблем.
Мы слышали постоянные стуки, и мы не понимали откуда доходил звук. Я пошел в свою комнату и увидел странный силуэт, который странно смотрел мне в глаза. Я убежал из комнаты и предупредил быстро и громко проверить мое окно.
- Всем в мою комнату, проверьте мое окно немедленно!
Они пришли и ничего не увидели и сказали мне:
- Ты что, нас обманываешь?
Я ответил:
- Нет, там правда был силуэт.
Они отвечают:
- Какой силуэт о чем ты? Ты что пересмотрел ужасов?
Я им ответил:
- Нет там правда был он! Я не вру!
Они мне не поверили и ушли дальше есть пирог.
Но я увидел снова длинный силуэт, и он мне помахал. Я убежал из комнаты, но...
Родственников не было дома, и я ужаснулся.
Я искал по всей комнате кроме моей. И я увидел бумажку с надписью:
Я ТЕПЕРЬ ТВОЙ ДРУГ!
Я с дрожью оторвал бумажку и убежал из дома.
Я прибежал домой к другу, но его не было тоже дома.
У меня была паника вовсю, и я пытался помолиться, я увидел сверху ползающий силуэт (тот самый который видео с окна).
Он кричал очень громко и пытался забрать у меня душу.
Я крестил его, но он кричал сильнее и бежал тоже быстрее.
Я бежал как можно быстрее, ну эти противные звуки меня напрягали сильнее.
Но я почувствовал сильную боль в правой ноге, я орал во всей площадке, но прохожие боялись ко мне подойти.
Каким-то образом я очнулся в заброшке. Мне вызвало панику еще больше, я пытался найти выход.
Я снова нашел бумажку но только с шифром.
11010000 10011111 11010000 10011110 11010000 10011111 11010000 10010000 11010000 10011011 11010000 10100001 11010000 10101111
И оно обозначает (ПОПАЛСЯ).
Я тоже с дрожью вырвал бумажку, но вдруг силуэт сжал мои ноги.
Я кричал:
- ПОМОГИТЕ.
Я тоже почувствовал сильную боль но только в обеих ногах.
Мне было тяжело отползти.
Я увидел свою кровь, и кричал еще сильнее.
Я потерял сознание....
Я очнулся в своей кровати, и все на меня почему-то смотрели.
Я спросил:
- А что случилось?
Они просто так напуганы, что я ничего не понял.
Оказалась что они удивлены, что я пришел в себя.
Обняли меня и сказали:
- Сыночка, я так рад что ты пришел в себя.
И я ответил:
- Мам, я тоже тебя люблю сильно!
И мне подарили торт.
Оказалось, что у меня юбилей. Мне исполнилось 15.
И я загадал желание:
- Я хочу чтобы силуэтов ко мне в голову не лезли!
Я задул свечу.
И все крикнули:
С днем рождения!
Я всех обнял и поцеловал.
Так закончилась история с необыкновенной концовкой.
Если к вам придет силуэт, не ждите беды. Молитесь быстрей, чтобы уберечь опасность.
Конец.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:32 by Nightmare_houseПросмотров: 67Комментарии: 1
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