Как призвать мёртвого

Как призвать мёртвогоЯ скажу вам так, как бы вам ни был дорог тот, кого вы хотите снова увидеть, лучше не пытайтесь призывать его с того света, ведь разбуженный от вечного покоя, он будет очень зол на вас, поэтому прежде чем что-то и делать, вам нужно подыскать у себя дома хоть какое-то укрытие, сгодится даже кровать, но желательно шкаф или другое громоздкое сооружение.
Подготовка к ритуалу.
Вам понадобится зеркало в человеческий рост, две свечи и прочитать специальное заклинание, всё это в тёмное время суток.
Вот само заклинание:
(переведено с латыни)
В мир живых ты вновь явись,
Да на глаза мне покажись,
Услышь мой зов, приди в ночи,
Себя во всей красе яви,
Хочу увидеть тебя вновь,
От терзания незнания избавиться оков.
(Конец заклинания)
Звучит оно как банальный детский стих, но, по легенде, придумал его как раз ребёнок, а если точнее - внук ведьмы.
Она учила его подобным вещам, и, когда она умерла, он её призвал, но не спрятался, из-за чего умер, как в то время говорили врачи "от испуга".
Насчёт реквизита
Расположите зеркало перед собой, поставьте две свечи по его краям и всё, просто читайте заклинание.
Далее как можно скорей вам нужно спрятаться, и вскоре вы увидите, как из зеркала придёт тот, кого вы хотели призвать, достаточно было просто о нём думать.
Он будет просто ходить по дому до наступления утра, поэтому запаситесь терпением.
Но самое главное, чтобы во время того, как призрак того, кого вы хотели призвать, ходит по дому, с зеркалом ничего не случилось, иначе от того, что он не сможет больше вернуться на тот свет, он разозлится ещё сильнее, и тогда, поверьте, точно вас найдёт.
В чём же полезность данного ритуала? Да ни в чём, если вы читали начало , то заметили, что я не рекомендую вам его проводить, уж очень это опасно и страшно.
Сегодня, 08:18 by ВоеводовПросмотров: 92Комментарии: 0
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