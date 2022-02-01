Как призвать мёртвого

Воеводов Просмотров: 92 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:18 by

Я скажу вам так, как бы вам ни был дорог тот, кого вы хотите снова увидеть, лучше не пытайтесь призывать его с того света, ведь разбуженный от вечного покоя, он будет очень зол на вас, поэтому прежде чем что-то и делать, вам нужно подыскать у себя дома хоть какое-то укрытие, сгодится даже кровать, но желательно шкаф или другое громоздкое сооружение.Подготовка к ритуалу.Вам понадобится зеркало в человеческий рост, две свечи и прочитать специальное заклинание, всё это в тёмное время суток.Вот само заклинание:(переведено с латыни)В мир живых ты вновь явись,Да на глаза мне покажись,Услышь мой зов, приди в ночи,Себя во всей красе яви,Хочу увидеть тебя вновь,От терзания незнания избавиться оков.(Конец заклинания)Звучит оно как банальный детский стих, но, по легенде, придумал его как раз ребёнок, а если точнее - внук ведьмы.Она учила его подобным вещам, и, когда она умерла, он её призвал, но не спрятался, из-за чего умер, как в то время говорили врачи "от испуга".Насчёт реквизитаРасположите зеркало перед собой, поставьте две свечи по его краям и всё, просто читайте заклинание.Далее как можно скорей вам нужно спрятаться, и вскоре вы увидите, как из зеркала придёт тот, кого вы хотели призвать, достаточно было просто о нём думать.Он будет просто ходить по дому до наступления утра, поэтому запаситесь терпением.Но самое главное, чтобы во время того, как призрак того, кого вы хотели призвать, ходит по дому, с зеркалом ничего не случилось, иначе от того, что он не сможет больше вернуться на тот свет, он разозлится ещё сильнее, и тогда, поверьте, точно вас найдёт.В чём же полезность данного ритуала? Да ни в чём, если вы читали начало , то заметили, что я не рекомендую вам его проводить, уж очень это опасно и страшно.

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