Неправильные могилы

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:38

Воеводов Просмотров: 140 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:38 by

У меня есть одно очень странное увлечение, я люблю гулять по кладбищам (и нет, я не вандал).Это место привликает меня своей жуткостью и атмосферой, ведь я и сам любитель подобного.Я сейчас не хочу рассказать о том, как я якобы встретил призрака или ещё какую-то тварь, а о довольно странной херне, которая действительно произошла.В общем, это явление я назвал "неправильные могилы". Они ни чем с виду и не отличаются от обычных, вроде вот всё есть: и время жизни, и фотография человека, даже лежат цветы, но вот, приглидевшись, можно понять, что в чём-то ошибка. У одних могил неправильная дата, человек допустим может умереть в декабре 2022-ого года , хотя сейчас только ноябрь, бывает, что дата рождения обгоняет дату смерти.Или фотографии странные, ну никак человек на фото не совпадает со своим временем жизни, на фото младенец, а если посчитать дату, то ему все 90 лет. Или вот на самой фотографии что-то ни так, у человека там могут быть белые глаза, мелкие клычки или же едва заметные рожки.Такие могилы как правило стоят очень далеко на кладбище, как правило не вписываются под окружение, к примеру фальшивая могила - свежая и будто только что сделанная, но стоит она среди могил 19-ого века.Не знаю, как это комментировать, но по ночам на этих могилах можно увидеть непонятные белые едва заметные столбы, которые уходят вверх.Я сказал всё, как есть, а верить или нет - решать уже вам, обычная ошибка или что-то мистическое.

Ключевые слова: Кладбище могилы рожки авторская история

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