Что там, в подвале?

METROfun Просмотров: 500 Комментарии: 4 0 Вчера, 15:48 by

Это было летом прошлого года.Тогда ещё имел место быть ковид, часть магазинов, кафе и прочих учреждений была закрыта.Я решил покорить сердце девушки и стал думать, как это сделать. Я просто ходил вдоль моего дома и внимательно смотрел на него.Я знал, что в подвале дома есть решетчатые окна, и искал способ через них спуститься туда.Ура, одно из них не прикреплено, и его можно поднять. Я поднял его -- тяжёлое, и оттащил. Никого рядом не было. Я спрыгнул вниз, пролез в узкий проем и очутился в небольшой комнате с трубами и без освещения.Я достал фонарик и осмотрелся. Ничего странного не было. Я заметил проход направо, и пошел туда.Я услышал чьи-то шаги. На полу лежал старый револьвер, и я его взял. Я увидел в темноте три зелёных глаза. Вот, думаю, допрыгался. Схватил револьвер и открыл его. В нем был один патрон. Глаза исчезли, но тут же появился один красный глаз.Я испугался не на шутку, бросился бежать. Вылез через тот же самый проход и придвинул решетку. Потом я рассказал это своему младшему брату. Он мне не поверил.Через месяц мы полезли вместе. Спустились, прошли в эту комнатку с трубами, а прохода направо уже не было...

Ключевые слова: Подвал мистика нечто в доме авторская история

Другие, подобные истории: