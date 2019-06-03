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Страшилки

Что там, в подвале?

Это было летом прошлого года.

Тогда ещё имел место быть ковид, часть магазинов, кафе и прочих учреждений была закрыта.
Я решил покорить сердце девушки и стал думать, как это сделать. Я просто ходил вдоль моего дома и внимательно смотрел на него.

Я знал, что в подвале дома есть решетчатые окна, и искал способ через них спуститься туда.
Ура, одно из них не прикреплено, и его можно поднять. Я поднял его -- тяжёлое, и оттащил. Никого рядом не было. Я спрыгнул вниз, пролез в узкий проем и очутился в небольшой комнате с трубами и без освещения.

Я достал фонарик и осмотрелся. Ничего странного не было. Я заметил проход направо, и пошел туда.
Я услышал чьи-то шаги. На полу лежал старый револьвер, и я его взял. Я увидел в темноте три зелёных глаза. Вот, думаю, допрыгался. Схватил револьвер и открыл его. В нем был один патрон. Глаза исчезли, но тут же появился один красный глаз.

Я испугался не на шутку, бросился бежать. Вылез через тот же самый проход и придвинул решетку. Потом я рассказал это своему младшему брату. Он мне не поверил.

Через месяц мы полезли вместе. Спустились, прошли в эту комнатку с трубами, а прохода направо уже не было...

Вчера, 15:48 by METROfunПросмотров: 500Комментарии: 4
0

Ключевые слова: Подвал мистика нечто в доме авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 17:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 760
Недописана страшилка, мало эмоций страха.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 18:09
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 692
Истории из жизни/ Страшилки сразу в Страшилки. Пионеров только пугать такой байкой.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#3 написал: Felicita
Вчера, 19:08
+4
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 38
а вы точно уверены, что сердце девушки нужно покорять лазя по подвалам
Зарегистрирован: 18.01.2019
#4 написал: Serge83
Сегодня, 01:55
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Летели три крокодила, два на север, а один - зелёный.
Зарегистрирован: 1.01.2022
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