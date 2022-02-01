Случай в деревне

Воеводов Просмотров: 105 Комментарии: 0 +2 Вчера, 18:19 by

Меня зовут Владислав, можно просто Влад. Мне 30 лет.До одного случая я жил в деревенском доме моей покойной бабушки, о нём-то я вам и хочу рассказать.Произошло это, наверное, год назад, уже точно не вспомню, но вот то, что со мной было, я помню очень даже хорошо.В общем, всё было как обычно, жили спокойно, не ссорились, бабушка делала работу по дому, а я трудился на улице.Но как-то раз мне вдруг приспичило сходить за грибами, ведь бабкина картоха с зеленью пополам с грибами была просто восхитительной. Я предупредил бабушку, что завтра рано утром отправлюсь в одно грибное местечко, в которое я, ещё будучи ребёнком, ездил с моим покойным дедом, не буду описывать в деталях причину его смерти, скажу лишь что это связано с сердцем.На завтрашнее утро я выдвинулся на место, доехал без происшествий. По началу всё шло как обычно, нашел парочку белых у подхода к месту, и, выйдя на него, стал внимательно осматриваться в поисках грибов и змей, ведь тут было полно обоих.Вот тут то и произошла первая странность, я заметил какое-то движение вдали, причем я точно знал, что это был не кабан, медведь, волк или ещё какая-нибудь зверушка, поскольку медведи и кабаны у нас не водятся, волки тоже, а насчёт дичи поменьше - вряд ли, ведь охотников тут тоже было полно.- Может, их не всех перестреляли ещё? Странно, мой дед всё время бродил со своими в этих местах, увидеть здесь зайца - это редкость.Мои мысли оборвал ещё один звук, только на этот раз он донёсся чуть ближе и правее.- Неужели несколько зайцев? - подумал я.- Надо бы сказать мужикам, что здесь настоящая золотая жила! - почему-то, когда я подумал про это, всё резко стихло и прекратилось.В конечном итоге звуки больше не повторялись, а я продолжил собирать грибы.Проболтавшись ещё около часа по лесу, я решил отправиться домой, грибов было не супер много, но сойдёт.Возвращаясь обратно к машине, я замечал непонятные следы на деревьях, будто бы кто-то когтистый пытался на него взобраться.- Ещё росомах нам тут не хватало, - с усмешкой подумал я.Далее ничего особого не происходило, я доехал, показал бабушке грибы и, усталый, лёг спать.***Проснулся я глубоким вечером.- Почему бабушка не разбудила меня? Может, она тоже устала?Но, выйдя на кухню, я выяснил в чём причина...На полу лежал растерзанный труп моей бабушки, весь в крови и глубоких порезах.Я заорал от испуга, а затем побежал к соседям за помощью.Я стучался изо всех сил, а затем дверь мне открыл Сергей Антонович, мужик лет 50, мой знакомый.Я рассказал ему всё как есть, но он не поверил, пришлось пригласить его в дом.- Боже мой! - воскликнул он.- Кто это мог быть! Почему он не тронул меня? - я задавал вопрос за вопросом, но ответа не было.Сергей сказал мне присесть, я так и сделал.- Ты ездил сегодня в лес? - спросил меня Сергей.- Да, ездил, а что? - ответил я.- Туда, куда вы обычно ездили с дедом?- Да, туда.- Попал ты, друг...- Может, объяснишь мне, в чём дело?Сергей Антонович присел.- За неделю до смерти твоего деда мы вдвоём поехали на охоту в те места. Всё шло как обычно, но вдруг в кустах кто-то начал шевелиться, и твой дед без раздумья пальнул туда из ружья.- И что потом? - спросил я.- Дальше из кустов выбежала непонятная тварь, отдалённо похожая на волка с человеческой кожей, острыми зубами и жуткими красными глазами.Но долго это существо прожить не смогло, как вылезло - тут же упало, но, как ты, наверное, уже выяснил, они живут в группах, и к нам вылезла вторая тварь.Сергей выдержал паузу.И тут она начинает говорить с нами человеческим голосом.- ЗАЧЕМ ТЫ ЗАСТРЕЛИЛ ЕГО, ЧЕЛОВЕК! ТЕПЕРЬ Я УБЬЮ ТЕБЯ!Тварь бросилась на твоего деда, но я успел достать ружьё и застрелить её в голову.Что было потом смутно помню, мы бежали к машине, и слышали сзади нас громкий вой.Вот их-то ты и привёл в свой дом. Почему они не убили тебя? Я не знаю, видимо, не нашли, поскольку ты спал с закрытой дверью.Внезапно мы услышали громкий вой за окнами, будто с десятка два волков окружили дом по периметру. Я и Сергей ринулись прятаться, к слову, дверь я закрыть забыл, я спрятался в шкафу, а Сергей Антонович заперся в туалете.Дальше эти твари заполонили дом.Я слышал, как их когти скреблись по полу, а потом, то ли от переутомления, то ли ещё от чего, я вырубился.Пришёл в себя я где-то часов в 7 утра, по всему дому был погром, и нигде не было Сергея Антоновича.Трупа моей бабушки тоже не было, видимо сожрали.После того случая дом я продал, а в ту деревню не ездил.

Ключевые слова: Деревня страх тварь лес авторская история

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