Первый снег

Воеводов Просмотров: 90 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:15 by

Представляться я не хочу, мне не нужна помощь, или что-то в этом роде, мне нужно лишь куда-то деть информацию из моей головы, поэтому я напишу это здесь.Эта история произошла около недели назад, я сидел на кухне и готовил завтрак, как внезапно с неба начали падать небольшие снежинки, затем всё быстрее и быстрее, попутно увеличиваясь в размерах.К слову, я живу в деревне, поэтому снега тут обычно выпадает навалом.Я был любителем зимы, поэтому несказанно обрадовался этому погодному явлению.Тогда было начало ноября, но погода на улице стояла холодная, поэтому после завтрака я, одевшись потеплее, вышел на улицу.- Эх, красота, - проговорил я.Постепенно снежные хлопья покрыли всю землю вокруг, и белая пелена стала ещё гуще.Но вот заметил я кое что особенное, а именно туман. Если вы не знали, ледяной туман зимой образуется лищь при температуре - 10,-15 градусов, тумана сейчас быть не должно.- Неужели аномалия? - подумал я.А туман всё сгущался и сгущался.И в один момент видимость моя не стала превышать 10 метров.Я уж хотел двинуться домой, как вдруг из тумана вышли 2 белые полупрозрачные фигуры.Я опешил, ведь одеты они были явно не по погоде, да и их вид говорил сам за себя.Но, посмотрев на их лица, я чуть не разрыдался, это были мои покойные мать и отец, они погибли в автокатастрофе 5 лет назад.Я просто стоял и молча смотрел на них, думая, что же мне им сказать, но при каждой моей мысли они всё шире и шире улыбались, будто говорили со мной молча.Прошла, наверное, минута, туман стал рассеиваться, а снегопад постепенно стихать.Потом я просто подошёл и крепко их обнял, про себя сказав что я их очень люблю и помню.Дальше туман окончательно пропал, но я так и остался там стоять.В чувства меня привёл телефонный звонок от друга, который звал сегодня вечером в гости, я согласился, повесил трубку, и пошёл домой.Прийдя, я обнаружил записку, в ней было написано: "Мы тебя любим, сын."

Ключевые слова: Снег грусть туман родители авторская история

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