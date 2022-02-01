Первый снег

Первый снегПредставляться я не хочу, мне не нужна помощь, или что-то в этом роде, мне нужно лишь куда-то деть информацию из моей головы, поэтому я напишу это здесь.
Эта история произошла около недели назад, я сидел на кухне и готовил завтрак, как внезапно с неба начали падать небольшие снежинки, затем всё быстрее и быстрее, попутно увеличиваясь в размерах.
К слову, я живу в деревне, поэтому снега тут обычно выпадает навалом.
Я был любителем зимы, поэтому несказанно обрадовался этому погодному явлению.
Тогда было начало ноября, но погода на улице стояла холодная, поэтому после завтрака я, одевшись потеплее, вышел на улицу.
- Эх, красота, - проговорил я.
Постепенно снежные хлопья покрыли всю землю вокруг, и белая пелена стала ещё гуще.
Но вот заметил я кое что особенное, а именно туман. Если вы не знали, ледяной туман зимой образуется лищь при температуре - 10,-15 градусов, тумана сейчас быть не должно.
- Неужели аномалия? - подумал я.
А туман всё сгущался и сгущался.
И в один момент видимость моя не стала превышать 10 метров.
Я уж хотел двинуться домой, как вдруг из тумана вышли 2 белые полупрозрачные фигуры.
Я опешил, ведь одеты они были явно не по погоде, да и их вид говорил сам за себя.
Но, посмотрев на их лица, я чуть не разрыдался, это были мои покойные мать и отец, они погибли в автокатастрофе 5 лет назад.
Я просто стоял и молча смотрел на них, думая, что же мне им сказать, но при каждой моей мысли они всё шире и шире улыбались, будто говорили со мной молча.
Прошла, наверное, минута, туман стал рассеиваться, а снегопад постепенно стихать.
Потом я просто подошёл и крепко их обнял, про себя сказав что я их очень люблю и помню.
Дальше туман окончательно пропал, но я так и остался там стоять.
В чувства меня привёл телефонный звонок от друга, который звал сегодня вечером в гости, я согласился, повесил трубку, и пошёл домой.
Прийдя, я обнаружил записку, в ней было написано: "Мы тебя любим, сын."
Вчера, 17:15 by ВоеводовПросмотров: 90Комментарии: 0
Ключевые слова: Снег грусть туман родители авторская история