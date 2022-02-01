Правила выживания в Кольских лесах

Воеводов Просмотров: 92 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:05 by

Не буду представляться и рассказывать о себе, это вам знать не нужно, сейчас важнее то, что я напишу в данном сообщении.Если вы когда-то поедете в Мурманск, или же просто на Кольский полуостров, то вам нужно обязательно знать несколько важных правил выживания в здешних лесах, и я говорю не про медведей, кабанов и волков, а про другие местные НЁХ.Наше место манит очень много любителей пощекотать себе нервишки, но вот отпускать не хочет, они просто не возвращаются, поэтому профессия искателей здесь востребована, они то и составили все эти правила.Правило номер 1Если ты хочешь пойти в лес во время очень ветреной погоды, подумай трижды, ведь в один момент ветер может усилиться настолько, что шелест листвы будет глушить тебя, ты ничего не будешь слышать кроме него. В этот момент появляются они, причем всегда сзади, чтобы ты не смог их увидеть. Кто такие они? Никто не знает, но выжившие рассказывали об ощущении, будто тебя кусают тысячи муравьёв-пуль, а потом на их телах в местах укусов образуются очень болезненные нарывы.Правило номер 2Никогда не ходи в лес ночью, или просто в тёмное время суток, в таких условиях выжить почти невозможно, ПОЧТИ, поэтому если ты всё же заблудился и проблуждал до темна, то слушай внимательно. Если ты видишь оленя с белыми глазами, который за тобой наблюдает, то выжить тебе точно не выйдет, а если ты первый заметил его, немедленно затаись и не шевелись, в таком случае он просто пройдёт дальше, ведь убивает он только тех, кого смог увидеть, а точнее, человек просто стоит в ступоре, пока олень подходит к нему, а потом он просто исчезает вместе с оленем, будто ничего и не было.Правило номер 3Если видишь множество тёмных силуэтов, которые прячутся за деревьями, беги так быстро как можешь оттуда.Правило номер 4Если видишь тёмный силуэт девушки, который медленно идёт в твою сторону и просит о помощи, то обрати внимание на её ноги, если на месте стоп находятся копыта, то вежливо откажи и ПРОСТО ИДИ В ДРУГУЮ СТОРОНУ, не дай ей понять что ты всё знаешь.Правило номер 5Если тёмная лошадь стоит посреди дороги, и рядом нет хозяина, то срочно лезь на ближайшее дерево, или хотя бы на небольшую скалу, так она не сможет тебя достать. Но самое главное, когда ты это сделаешь, она начнёт вопить с демонической мощью, постарайся не сорваться при этом, она вскоре уйдёт. Если же ты упал... Прости друг, выхода нет.Правило номер 6Если ты, идя по лесу, видишь даже малейшие признаки появления тумана, поворот в обратную сторону, и вон из леса, это не предвещает ничего хорошего.Правило номер 7Если чувствуешь, что не боишься идти в лес, и думаешь что все эти истории бред, и уж если тем более ХОЧЕШЬ пойти в самую глубь, то срочно отвлекись на что-то, это лесной дух заманивает тебя, чтобы покормить своих детей.Правило номер 8Вот тут у меня хорошие новости, если видишь человека в капюшоне и с петлёй в руке, то это здешние самоубийцы, они просто будут прогонять тебя из леса, не пугайся их голоса, главное - слушай их, ведь понять их бывает тяжело, к примеру: "Иди к западу, там увидишь небольшую поляну, дойдёшь до её конца, и до упора на восток". Если не понял, просто иди куда-нибудь, главное - слушай его.Правило номер 9Если ты наткнулся на дорогу посреди чащи, то для начала убедись, что она точно настоящая, прежде чем ловить попутку. У ненастоящих дорог с каждым метром полоса становится всё тоньше и тоньше. Если же ты встанешь на ненастоящую дорогу, то она тут же исчезнет, и ты упадёшь в нечто, похожее на траншею, только шире и глубже, а затем корни деревьев будут прорезать твою плоть, и прорастать внутри тебя.И наконец правило номер 10Избегай болота, ведь то, что в них скрывается, точно захочет полакомиться тобой. Если ты увидишь, как что-то движется в твою сторону, то немедленно убирайся оттуда, а если не успеешь... Впрочем, ты понял.На этом список правил заканчивается, если ты будешь их соблюдать, то шансы у тебя есть.А вообще нечего тебе тут у нас делать, это лишь наши проблемы, и тебе они ни к чему, так что не советую тебе к нам ехать, дружище...

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